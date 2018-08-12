В России возможна отмена государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы
Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил на встрече с жителями Саратова, — сообщает портал FreeNews-Volga. Одна из женщин, пришедших на беседу с Володиным, пожаловалась на низкую пенсию и сказала, что в случае повышения пенсионного возраста, ни ее ровесники, ни их внуки до пенсии просто не доживут. Спикер Госдумы ответил, что для увеличения срока жизни есть спортплощадки. Будут ли у нас дальше государственные пенсии – это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным, добавил председатель Госдумы.
Комментарии46
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serhio_25__ 12 августа 2018 | 17:34
Или переврали слова Володина или он дебил и ему пора уходить.
kryimzdick 12 августа 2018 | 17:37
serhio_25__: просто любо-дорого, как завравшиеся путинские бандиты возят мордой по асфальту свой верный лохторат
semia 12 августа 2018 | 17:41
Пугают полной отменой пенсий,чтобы меньше народ возражал против повышения пенсионного возраста. .. Запугивание и никаких аргументов больше не осталось
semia 12 августа 2018 | 17:43
После Путина из достижений СССР останется только ядерное оружие. Все остальное уже похерено: бесплатная медицина,образование,пенсии...
merelymy 12 августа 2018 | 17:59
semia: останется только яд...
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А товарищъ Доренко утверждает, что из окончательного перегноя появятся новые зеленые ростки, и он только не знает какого номинала.
edyatel 12 августа 2018 | 17:47
semia: Отменят, пойдём грабить. Благо есть кого...
Тем более в пенсионном возрасте уже боятся нечего.
А если поймают, то в любом случае будут кормить и кровать предоставят.
za_stalina 12 августа 2018 | 17:50
edyatel: хитро )
edyatel 12 августа 2018 | 18:22
za_stalina: Голь на выдумки хитра....
srk2658lu 12 августа 2018 | 18:03
edyatel: Не кровать, а нары.
Разницу уловили?
edyatel 12 августа 2018 | 18:16
srk2658lu: На пуховиках никогда не спал и не вижу разницы.
Мне уже 72-ой год и тюрьма уже не способна лишить меня чего-то либо, что было мне так уж необходимо.
Зато какое удовольствие найти моральное оправдание грабежа тех кто нажился на
чужом труде или неадекватных доходах.
srk2658lu 12 августа 2018 | 18:36
edyatel: Да я не про вас, а про тюремную камеру.
vlabar1960 12 августа 2018 | 18:11
edyatel: кормить и кровать предоставят? Сомневаюсь. Или замучают до смерти пытками, или сами сведёте счёты с жизнью.
glock09 12 августа 2018 | 18:44
edyatel: Для этого не обязательно грабить. Могут и башку отстрелить. Выходите на одиночный пикет против коррупции - казённый дом на полном обеспечении обеспечен.
pmasel 12 августа 2018 | 17:54
Для желающих видео куска встречи.
https://youtu.be/za4cnuIeWLw
glock09 12 августа 2018 | 18:39
semia: semia: Аргументы остались - это 1 триллион 200 миллиардов долларов в США, происхождение которых владельцы не могут объяснить, около 800 млрд. долларов в банках Великобритании, неидентифицированная денежная масса на офшорных счетах, недвижимость и прочие активы по всему миру, счета в карманных российских банках, откуда регулярно "пропадают" миллиарды рублей в ходе набиулинских мероприятиях по "оздоровлению" банковской системы и т.д.
Прибавьте к этому безразмерный военный СЕКРЕТНЫЙ бюджет и бюджет обслуживающей его оборонки и сразу станет ясно почему "денег нет, но вы держитесь".
compare 12 августа 2018 | 17:43
kryimzdick: или,"охлосторат"?
ansata 12 августа 2018 | 17:40
serhio_25__: Ему и "приходить" не стоило.
timwlad85 12 августа 2018 | 17:48
serhio_25__: Или переврали слова Володина или он дебил и ему пора уходить.
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Естественно исказили сказанное.
Проблема лишнего веса и здоровья это и в западных странах проблема и потому фитнес и здоровая пища это это ответ любому стонущему о плохом здоровье.
Что касаемо денег,ну так проблема в том что большинство на населения не обучено оформлять документы на социальные субсидии.
Получать социальные субсидии и адресные доплаты это надо свою бухгалтерию вести .
И в западных странах сходит всё в социальному прожиточному минимуму с содержанием квартиры и ЖКХ в определённых квадратных метрах .
Потому к окраинам города переселяются.
Так что получающие социальные деньги всегда должны быть готовы к тому что они будут финансироваться по остаточному принципу чтобы сохранить экономику чтобы было что платить по остаточному принципу.
Никто не будет превращать деньги инфляцией в фантики и деньги всегда будут пускать в оборот чтобы увеличивать потребление,но не хранение в матрасах хоть у миллионеров хоть у пенсионеров.
Ну нету в той же германии фантастических пенсий.Хватает чтобы уплатить за квартиру,жкх ,свет,телефон,электричество.Плюс посещение врача где смотрят сколько получаешь и рецепт будет совсем бесплатны,или пять евро заплатишь или полную цену.Все доходы отмечены в социальной страховке медицинской страховке,так как снимают 14 процентов с нетто в страховую медицинскую кассу .
И опять,может и 20 снимать коли больных много.
Такова социалка,которая зависима от рыночного развития.
navsegda 12 августа 2018 | 18:06
timwlad85: Врёшь опять . Немецкие пенсионеры активно путешествуют .Средняя пенсия 750 евро .У моего товарища недавно скончался дедушка в Англии на 104 году жизни , во время войны попал в плен , был освобождён англичанами , воевал за Англию в Африке , получил награды и гражданство , никаким фитнесом не занимался , курил , просто хорошо питался и получал высококвалифицированные мед. услуги
timwlad85 12 августа 2018 | 18:48
navsegda: Врёшь опять . Немецкие пенсионеры активно путешествуют .Средняя пенсия 750 евро .У моего товарища недавно скончался дедушка в Англии на 104 году жизни , во время войны попал в плен , был освобождён англичанами , воевал за Англию в Африке , получил награды и гражданство , никаким фитнесом не занимался , курил , просто хорошо питался и получал высококвалифицированные мед. услуги
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Вообще то в немецкой прессе писали о том,что после квартплаты и оплаты ЖКХ остаётся только три сотни евро из которых надо заплатить за свет,интернет,мобильник,страховку на машину,налог на машину,затем ищё питаться ну и лекарство оплатить по двум видам рецепта.плюс заправка и ремонт в случае чего.
Короче работающим капут.
Социальщикам пенсионерам тоже самое.
А возят якобы туристами мафия вышибая то что осталось от обязательных платежей.
Просто организуют группы при клубе пенсионеров где за взнос кофе и пироженные,а затем принудительно организуют туристические туры.
Пенсионеры жалобы стали писать местным властям,что собираться в клубах это ищё приемлемо,но ездить принудительно в туристические поездки не согласны.
К стати я тоже удивляюсь числом российских долголетних ветеранов войны .
Спецы говорят,все при юбилейных наградах,боевых не видать.Или купленные на рынке в годы перестройки.
Бумаги всё стерпят,как и сегоднешний скандал с российскими гражданством которое распродавалось на Черкезоне,как и все свидетельство о рождении.
На Украине к примеру все заслуженные пенсионеры .Работать прям некому.
Вот коли бы деньгим были,то не подались бы за границу работать чтобы выжить.
Остальные все на пенсии .
ramun 12 августа 2018 | 17:55
serhio_25__: Дебилы выбирают дебилов.
vezdehod 12 августа 2018 | 18:07
Так может быть ОТМЕНИТЬ тех, кто его допустил - дешевле обойдётся.
glock09 12 августа 2018 | 18:25
serhio_25__: Он не дебил, он, как и его коллеги - акционеры ЗАО" Российская Федерация" полностью бнаглели от собственной безнаказанности и нахапанного бабла в виде дивидендов, и решили, что холопы слишком шикарно живут.
vasyakirin 12 августа 2018 | 17:36
Спортплощадки, ну хоть одного покажите кому она жизнь продлила.
Просто сильные могут излишки энергии на ней оставить остальные нет!
А по пенсиям, подождите накой корень я налоги вам платил?
navsegda 12 августа 2018 | 18:10
vasyakirin: Спорт реально вреден , снашиваешь суставы , сосуды , помню сосед занимался кик боксингом , жаловался на миниски , а теперь инвалид с искусственными коленями , дофизкультурился
idaforever 12 августа 2018 | 18:19
vasyakirin: бросай курить,вставай на лыжи и вместо онко будет грыжа
хотя сейчас в городах уже бензин вместо воздуха -
это в той же традиции - нет хлеба - ешьте пирожные
piter_ug 12 августа 2018 | 17:39
//возможна отмена государственных пенсий //
Едропуты бросили последний козырь, чтобы пробудить вату и выполнить обещание пересидента, данное им после позапрошлых выборов - умремте под Москвой.
za_stalina 12 августа 2018 | 17:40
Вот больше нет цензурных слов. Что у него в голове?
compare 12 августа 2018 | 17:45
za_stalina: скорее всего,"za stalina"...
max3446 12 августа 2018 | 17:43
Вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Восточной Европе складываются в общую картину системы, в рамках которой США испытывают биологическое оружие для третьей мировой войны, пишет обозреватель РИА Новости и Sputnik Латвия Александр Хроленко.
По его мнению, особую роль в этой системе США отводят странам Прибалтики, которые выступают в роли главного испытательного полигона.
Для подтверждения своего заявления журналист приводит ряд фактов. В частности, в июне АЧС было выявлено у 165 свиней в Латвии, а впоследствии было уничтожено двадцать тысяч животных, что привело к огромным убыткам фермеров.
Кроме того, в Литве фермерским хозяйствам вовсе предлагают полностью отказаться от свиноводства, потому что на территории страны зафиксирована 41 вспышка АЧС.
По мнению Хроленко, такие вспышки болезни очень парадоксальны, потому что вирус АЧС не отличался устойчивостью к условиям северных широт, и это свойство не могло появиться просто так за короткий срок, а могло быть создано только в лабораторных условиях.
Вспышки АЧС почти одновременно произошли во многих государствах — Грузии, Украине, Молдавии, Польши, странах Балтии. Журналист связывает этот парадокс с появлением широкой сети биологических лабораторий Пентагона как раз в этих странах Восточной Европы.
По его мнению, США разрабатывают и изучают влияние новейших видов вирусов на людей в разных регионах — прямо или опосредствованно, через АЧС и подрыв продовольственной безопасности.
kryimzdick 12 августа 2018 | 17:58
max3446: Ну ладно свиней, но че путинские Володины бесятся?
snaker 12 августа 2018 | 18:11
max3446: А по данной теме есть что сказать? Или так и будешь в воду пукать? В том что могут отменить гос.пенсию опять виноваты янки и свиньи? Жги еще.... но не здесь.
max3446 12 августа 2018 | 18:12
snaker: Про отмену пенсий вырванная фраза из контекста, желтая пресса постаралась, поэтому тут комментировать нечего.
navsegda 12 августа 2018 | 18:13
max3446: у тебя у самого свиная чума , уже мозг поражён
peresvet73 12 августа 2018 | 17:44
А отставка Правительства и импичмент Путина, невозможны?!
katrion 12 августа 2018 | 17:56
peresvet73: ну вы и шутник)
salut__521 12 августа 2018 | 17:50
По-фашистски разумно. Раз быдломассы терпют все кремлёвские выходки, фюреру можно вообще перевести поднадзорных на трёхразовое еженедельное питание, а там уж потом точно госпенсий не понадобится...
payalnick 12 августа 2018 | 17:55
В России отменять Интернет. Из за дефицита электронов на электростанциях
sbk 12 августа 2018 | 17:57
Самый умный сказал, что еще лет на 10 хватит!
Володин, учи мат. часть!
fantforbarbi 12 августа 2018 | 18:00
Бесконечное сочувствие россиянам(((. Но вы много сделали ,чтобы вот так правители себя вели (((. Они НИЧЕГО не боятся))). Говорят и делают все что угодно. Слуги народа!!!
srk2658lu 12 августа 2018 | 18:01
Спикер - лицемер и хам.
Его ответ про спортплощадку и отмену пенсий - пример наглости и дебилизма власти.
И народ проглотил...
skolopendra 12 августа 2018 | 18:01
Читаю про пенсии и создаётся впечатление, что в нашей стране дожить до пенсии это смысл жизни
vafen 12 августа 2018 | 18:03
Прогресс наяву! То " Россия -это ПУТИН!" То вдруг - отмена пенсионной системы! Гуляй поле!!!
vlabar1960 12 августа 2018 | 18:07
Как бюджет может быть дефицитным, если он свёрстан по цене нефти в 40$ за баррель? Меньше воровать надо из казны, умерить аппетиты. А вот этого наша вертикаль сделать не может, да и не хочет.
vot_eto_da 12 августа 2018 | 18:38
«У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета её наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», - заявил председатель Госдумы.
Дефициту ПФ РФ много-много лет и ничего не делалось для изменения дырявой системы
Я бы поддержал ценное предложение Володина об отмене государственных пенсий, но поэтапное - на ближайшие пять лет только для всех государственных служивых и депутатов с сенаторами без исключения, а потом уже для всех остальных. Думаю за эти пять лет ПФ РФ будет иметь офигенный профицит
felixcat 12 августа 2018 | 18:44
НЕ ВЕРЬТЕ!!! ЭТО ЛОЖЬ!!! НИКОГДА ОНИ САМИ НЕ ОТМЕНЯТ ПРИВИЛЕГИИ КОТОРЫЕ САМИ СЕБЕ ПРОВОЗГЛАСИЛИ. НИ КТО, НИ БОГ, НИ ЦАРЬ И НЕ ГЕРОЙ!!!
ТОЛЬКО САМИ!!!!!!