О причинах убийства Владислава Листьева рассказал его друг и коллега Дмитрий Захаров

В интервью ЮТьюб-каналу Микс-ТВ Захаров заявил, что заказал убийство бизнесмен Борис Березовский. Причиной стали упущенные доходы от рекламы: «Когда стало понятно, что доход ТВ формируется от рекламы, появилось много посредников, желающих получать доход на размещении рекламы. В 95-м году на телеканале ОРТ был введен мораторий на рекламу. Листьеву начали звонить и угрожать, однако отменить распоряжение он не мог». Захаров уверен, что трагедии можно было избежать, если бы Листьев обратился в правоохранительные органы с просьбой обеспечить ему охрану. Телеведущего застрелили 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома, когда он возвращался с работы.