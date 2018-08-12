О причинах убийства Владислава Листьева рассказал его друг и коллега Дмитрий Захаров
В интервью ЮТьюб-каналу Микс-ТВ Захаров заявил, что заказал убийство бизнесмен Борис Березовский. Причиной стали упущенные доходы от рекламы: «Когда стало понятно, что доход ТВ формируется от рекламы, появилось много посредников, желающих получать доход на размещении рекламы. В 95-м году на телеканале ОРТ был введен мораторий на рекламу. Листьеву начали звонить и угрожать, однако отменить распоряжение он не мог». Захаров уверен, что трагедии можно было избежать, если бы Листьев обратился в правоохранительные органы с просьбой обеспечить ему охрану. Телеведущего застрелили 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома, когда он возвращался с работы.
Комментарии38
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serhio_25__ 12 августа 2018 | 17:32
Тоже мне, расскрыл секрет Полишинеля.
kryimzdick 12 августа 2018 | 17:36
serhio_25__: Брехня. Березовский с этого ничего не поимел. Всё досталось Лесину, который тоже неожиданно умер в Фашингтоне
serhio_25__ 12 августа 2018 | 17:40
kryimzdick: Какой же ты тупой. Тебя может оправдать только, если ты малолетка.
О там , что Листьева заказал Березовский заговорили практически сразу тогда в 1995г. Листьев на ОРТ тогда устроил мароторий на рекламу, а это огромные деньги и их лишился Боря
kryimzdick 12 августа 2018 | 17:43
serhio_25__: Мало ли чего говорят. Смотрим, кому это было выгодно. Кто бенефициар.
pmasel 12 августа 2018 | 17:48
Эхо только опомнилось? Новость недельной давности. )))
patrikk_1 12 августа 2018 | 17:51
Захаров заявил, что заказал убийство бизнесмен Борис Березовский. Причиной стали упущенные доходы от рекламы...
Из рубрики "Их нравы".
kryimzdick 12 августа 2018 | 17:54
patrikk_1: Кто бы вспомнил этого Захерова
merelymy 12 августа 2018 | 17:54
kryimzdick: Брехня...?
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Не скажи, ведь эти показания наговорил Захарову товарищЪ Березовский прямо с "того света".
А до этой критической точки был приказ молчать.
Скоро окажется, что подговорил Березовского сам госдеп полным составом. Но это будет, только когда кончатся консервы "мелкий частник".
kryimzdick 12 августа 2018 | 17:56
merelymy: А зачем же Лесина забили бейсбольной битой?
vezdehod 12 августа 2018 | 18:03
Бедный Беризовский...Теперь на него можно вешать все убийства - так как самого убили.
vezdehod 12 августа 2018 | 18:05
Молчал как партизан - хотя мог бы расколоться и раньше.
kryimzdick 12 августа 2018 | 18:14
vezdehod: Может, Захеров и патроны подносил?
kryimzdick 12 августа 2018 | 17:36
serhio_25__: А вот зачем сейчас выволокли из нафталина этого очкарика, интересно.
andre_klimov 12 августа 2018 | 17:43
kryimzdick:
Надо же где-то взорвать шумовую гранату, что бы все отвлеклись от актуального и происходящего прямо сейчас...
splin2 12 августа 2018 | 17:37
serhio_25__: Или Березовский, или Ходорковский.
Больше некому.)))
testmeter 12 августа 2018 | 17:41
splin2: Как-так некому? Это вполне могли быть укрофошизды
serhio_25__ 12 августа 2018 | 17:43
splin2: Первый канал тогда курировал Берёза.
Ходорковский тогда только банком заведовал.
Очень рекомендую посмотреть ток-шоу Тема с Листьевым, где он Ходора пригласил. Там очень заметно, какой тварью был Ходор
allexmar 12 августа 2018 | 18:27
splin2: а может быть Троцкий ?
arye_11 12 августа 2018 | 17:32
Старая урочья придумка - вали все на ближайшего жмура.
Жмуру уже все равно. а тебе послабление выйдет.
serhio_25__ 12 августа 2018 | 17:37
arye_11: Ыврейсепя солидарность. Только ты зря стараешься, он же христианство принял, т.е. он гой.
arye_11 12 августа 2018 | 17:39
serhio_25__:
Извини, малыш.
Я не силен в разгадывании шарад, задаваемых сумасшедшими.
Или излагай понятнее или пойди прочь.
cattt 12 августа 2018 | 18:03
arye_11: Лимонов называл Листьева "мальчик не подтяжках", помню, как вся страна рыдала, по этому бизнесмену.
kryimzdick 12 августа 2018 | 18:14
cattt: Это Лимонов уже после того, как причастился американских свобод через негритянские шланги)))
polsan 12 августа 2018 | 17:39
arye_11: БАБ был не ангел, но Захаров знал и столько лет молчал?!
И у Захарова конечно, есть и доказательства?!
andre_klimov 12 августа 2018 | 17:45
polsan:
Видно, сильно прижали. Или элементарно кушать захотелось. но кормить его никто не собирается - ведь там, как минимум - препятствие следствию и дача ложных показаний.
liberastanakol 12 августа 2018 | 17:44
arye_11: Тоже согласен. Даже данка и рамашка, не говоря уже о болезненном трёхколёсном знают шо фсех заказывал Путен от Линкольна... Кеннеди... заканчивая Борькой...со Скрипалями....
arye_11 12 августа 2018 | 17:48
liberastanakol:
Извините.
С однодневно-одноразовой савушкинской сволочью не общаюсь.
Сначала, молодой человек, обсохните от навоза, из которого вы выползли пару часов назад и лишь затем предпринимайте попытку общаться на равных с сайтовским аксакалом.
sasass 12 августа 2018 | 17:38
Теперь все можно валить на мертвых...
testmeter 12 августа 2018 | 17:45
Да уж, совсем бывшие «взглядовцы» обкрысились. На Любимова достаточно посмотреть, чтобы все понятно стало-с
liquidsky__ 12 августа 2018 | 17:48
Кто бы сомневался, что все эти березовские и ходорковские затормозили развитие России лет на 50 своим воровством и криминалом.
kryimzdick 12 августа 2018 | 17:53
liquidsky__: а Путин резво привёл прямо в пропасть
jetsam 12 августа 2018 | 17:49
вообще-то, что листьев был зиц-председателем было известно уже тогда.
так что убивать его - никакого смысла.
очередной самопиар "друга".
jamba 12 августа 2018 | 17:53
Всего лишь, версия! По другой, рекламные деньги стекались в банк, который контролировала одна из криминальных группировок! В общем, расследовать надо, расследовать(
nasar2 12 августа 2018 | 17:58
Главная причина опять бабло! А Листьева не спасла бы охрана!
skolopendra 12 августа 2018 | 17:58
Захаров не говорил о Березовском, я видел это интервью
fakep 12 августа 2018 | 18:00
А он не рассказал почему Ельцин снял главу московского МВД, после допроса Березовского ?
Кто-нибудь помнит БАБа на НТВ после этого допроса?
Лет через двадцать Дмитрий Захаров может смело поведать о сбитом над Донбассом боинге!
sbk 12 августа 2018 | 18:04
Что же молчал 23 года?
fktrctqrjycnfynbyjdbxinfymrj 12 августа 2018 | 18:05
до чего ж смело...)))