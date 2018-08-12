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17:02, 12 августа 2018

Президенты России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Это историческое событие, сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Назарбаев добавил, что Каспийское море должно превратиться в зону мира и добрососедства.

Согласно документу, каждая сторона установит на Каспии границы своих территориальных вод шириной не более 15 морских миль. Основная площадь моря останется в общем пользовании. Дно и недра прикаспийские государства поделят между собой. Конвенция также запрещает присутствие на Каспии вооруженных сил сторонних государств.

Комментарии

6

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rampa 12 августа 2018 | 17:06

а нарушитель конвенции Паниковский тоже подписал? )))

pycckue_nugopu 12 августа 2018 | 17:10

цена подписи президента РФ известна всем.

sasass 12 августа 2018 | 17:19

У России совсем мало осталось этих милей - все заграбастил Казахстан...

andre_klimov 12 августа 2018 | 17:20

Ну хоть что-то...

Из положительных подписанных решений:
- каждая страна теперь может прокладывать трубопроводы по Каспию, просто оповещая остальных. Турменистан-Азербайджан остались довольны.
- Каждая страна обязалась не иметь на своей части Каспия чужих вооружённых сил и при этом получила полную свободу по использованию своей территории для базирования небоевых иностранных структур и организации любого вида транзита через них - без согласования с кем-то из соседей.

Из отрицательного - делёжка шельфа так и не произошла. Более того, признав бесплодность попыто урегулировать эту важную и болезненную ртему, страны-участники переводят её решение не на коллективное, а на попарное согласование между странами. А это был самый важный вопрос последних 20 лет. Более того, возможность региональной войны за ресурсобогатую часть шельфа сподобным решением только возросла. Тут и без войныесть некоторая

andre_klimov 12 августа 2018 | 17:23

andre_klimov:
Тут и без войны есть некоторая напряжённость, например, Иран уже бурит Сардар Джангал, хотя Азербайджан считает его своим. Азербайджан, сдругойстороны, качает месторождения, которые Туркменистан давно обьявил своими. Так что отсутствие внятного решения по этому взрывоопасному вопросу - плохой признак.

eniro 12 августа 2018 | 17:28

andre_klimov: Вы правы. От "Империи" продолжают законно отмежевываться.

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