Сестра Олега Сенцова призвала воздерживаться от распространения информации о возможном освобождении ее брата
Сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан призвала воздерживаться от распространения информации о возможном освобождении ее брата. Она написала в Фейсбуке, что такая преждевременная информация, даже будучи правдой, может навредить. Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому округу не подтверждает, что Сенцов покинул колонию. В отношении Олега Сенцова специально вбрасывают дезинформацию – так считает уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова.
В отношении Олега Сенцова не выполняются договоренности, которые были достигнуты между Путиным и Порошенко, отметила Людмила Денисова.
Комментарии10
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liberastanakol 12 августа 2018 | 17:10
Брата освобождать не надо. Он больше денех приносит кахда сидит. А то посодют как Надьку Савченко.
patrikk_1 12 августа 2018 | 17:19
Сестра написала в Фейсбуке, что такая преждевременная информация, даже будучи правдой, может навредить...
А если написать, что из российских тюрем освободили 65 украинских политических заключённых и подсунуть эту информацию Олегу Сенцову?
proxxit 12 августа 2018 | 17:23
patrikk_1:
Олегу Сенцову надо опасаться.
Про Немцова тоже писали, что Боря - хороший и не мог наворовать целый миллиард, а его взяли и шлёпнули, чтобы наворованное не досталось киевской шлюшке.
liberastanakol 12 августа 2018 | 17:23
patrikk_1: Получится "пoлитзaключeнный Костенко" как у Шария.
bereshliberalivjamu 12 августа 2018 | 17:11
Это типично по эховски даже у родственников не спросить.
max3446 12 августа 2018 | 17:14
Спецпредставитель ООН по вопросам бедности и правам человека Филип Альстон представил доклад, согласно которому около 40 миллионов американцев живут в условиях нищеты, 18,5 миллиона — крайней нищеты, а 5,3 миллиона — в условиях абсолютной бедности, характерной для самых отсталых стран третьего мира.
kukrynx 12 августа 2018 | 17:18
max3446: Опять, в огороде бузина, а в Киеве дядька.
С боярышника так колбасит?
Завязывай...
vea4ek 12 августа 2018 | 17:18
Если будут отпускать, то тот харч что не съел с собой завернут?
liberastanakol 12 августа 2018 | 17:21
vea4ek: Если будут отпускать, то тот харч что не съел с собой завернут?
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Совести у тебя нет прихоженец путенский холуй кацап (маскалей на ножи). Херои невмирають. Слава Укранде!
vea4ek 12 августа 2018 | 17:22
liberastanakol:
сугс.