Сестра Олега Сенцова призвала воздерживаться от распространения информации о возможном освобождении ее брата

Сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан призвала воздерживаться от распространения информации о возможном освобождении ее брата. Она написала в Фейсбуке, что такая преждевременная информация, даже будучи правдой, может навредить. Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому округу не подтверждает, что Сенцов покинул колонию. В отношении Олега Сенцова специально вбрасывают дезинформацию – так считает уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова.

В отношении Олега Сенцова не выполняются договоренности, которые были достигнуты между Путиным и Порошенко, отметила Людмила Денисова.