В Астраханской обл. задержаны жители поселка, снявшие флаг РФ со здания сельсовета и повесившие вместо него флаг СССР
В Астраханской области задержаны жители поселка, которые сняли флаг России со здания сельсовета и повесили вместо него флаг Советского Союза. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Всего задержали пять человек. Их доставили в отдел полиции и обвиняют в организации несогласованного митинга. Активисты заявили о восстановлении в поселке Верховного Совета СССР. После этого был назначен глава сельского поселения, а здание сельсовета местные решили вернуть в юрисдикцию Советского Союза, поэтому и сняли триколор.
Комментарии23
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viktorova 12 августа 2018 | 16:38
В астраханской области массового побега из психушки не было зарегистрировано?
proxxit 12 августа 2018 | 16:45
viktorova:
Нда-с...
А ведь бывали времена, когда британская королевская семейка зиговала и и королёк Георг 6 стоял по стойке смирно перед флагом СССР , слушая интернационал...
compare 12 августа 2018 | 17:19
proxxit: не принимайте вежливость короля,за его расположение...хотя,для быдлована,коим вы являетесь,это типично..
dataan 12 августа 2018 | 17:24
Респект, товарищи! Наши!
moisha_sekilman 12 августа 2018 | 17:13
viktorova: А что ты своих товарищей по "разуму" ищешь?
galina6837 12 августа 2018 | 17:25
viktorova:
возникают аналогии с Крымом.
Двойные стандарты кремлевских: отсоединение от Украины - проявление воли народа, а отсоединение от России - сепаратизм
yralez 12 августа 2018 | 16:38
Поменяли шило на мыло.
cherepovets 12 августа 2018 | 16:40
Путин довел страну до того что и совок людям раем стал казаться.
proxxit 12 августа 2018 | 16:57
cherepovets:
Глупыш, Совок - Советы, это всего лишь форма парламентаризма, придуманная русскими...
Впрочем, вам - потомственным холуям, этого не понять.
rusof_ob 12 августа 2018 | 16:40
Бабка, которая лезла на флагштог, наверняка, в молодости работала в советском подпольном стрип-клубе.
golfinder 12 августа 2018 | 16:42
Это искорки настроений народных. Уже просто так по ушам ездить сложней становиться. К детям в Англию скатертью дорога.
gvs 12 августа 2018 | 16:44
Лучше бы "веселый роджер" на администрации повесили. Правдивее было бы. ))))
rusof_ob 12 августа 2018 | 16:47
Активисты заявили о восстановлении в поселке Верховного Совета СССР. После этого был назначен глава сельского поселения, а здание сельсовета местные решили вернуть в юрисдикцию Советского Союза, поэтому и сняли триколор.
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Вот такая же х@рня случилась с путиным, и он полез в Крым.
dwon 12 августа 2018 | 16:53
Сепаратисты, мля.
cellculture 12 августа 2018 | 16:54
Сегодня, граждане, вы оказались за решёткой. А завтра вы, герои, будете пировать во дворцах полицаевых, а их детки станут вашими шнырями.
abuvgrobu 12 августа 2018 | 16:54
Всё правильно сделали, а ельцинско-путинская тряпка годна только дерьмо в свинарнике подтирать..
i_c_e 12 августа 2018 | 17:08
Класс. Уже партизаны начали появляться. А сколько их по кушырям и подпольям, интересно, в той же Астраханской области? А в Архангельской?
riots 12 августа 2018 | 17:10
Надо было весёлого Роджера поднять.
compare 12 августа 2018 | 17:16
так...занавес. приехали.от переживаний на фоне обещаний отмены гос.пенсий,целая группа "электората",съехала со скрепного пути и понеслась по ухабам...
za_stalina 12 августа 2018 | 17:22
Руки прочь!
sasass 12 августа 2018 | 17:22
Они правы ,ничего не изменилось - СССР продолжается ,правда в миниатюре ....
ne86 12 августа 2018 | 17:23
Хорошо хоть, что мосты еще взрывают и языков не берут.
poluputing 12 августа 2018 | 17:25
это же надо, в россиянской провинции всё так хреново?и не думалось, чтобы настолько