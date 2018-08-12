В Астраханской обл. задержаны жители поселка, снявшие флаг РФ со здания сельсовета и повесившие вместо него флаг СССР

В Астраханской области задержаны жители поселка, которые сняли флаг России со здания сельсовета и повесили вместо него флаг Советского Союза. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Всего задержали пять человек. Их доставили в отдел полиции и обвиняют в организации несогласованного митинга. Активисты заявили о восстановлении в поселке Верховного Совета СССР. После этого был назначен глава сельского поселения, а здание сельсовета местные решили вернуть в юрисдикцию Советского Союза, поэтому и сняли триколор.