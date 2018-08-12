Пять стран подписали конвенцию о разделе Каспийского моря
Согласно документу, каждая сторона установит на Каспии границы своих территориальных вод шириной не более 15 морских миль. Основная площадь моря останется в общем пользовании. Дно и недра прикаспийские государства поделят между собой. Конвенция также запрещает присутствие на Каспии вооруженных сил сторонних государств. Подписи под документом поставили президенты России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркмении. Переговоры между ними по статусу Каспия продолжались 22 года.
Комментарии7
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post_v 12 августа 2018 | 16:45
к кому теперь пожалуют в гости за газом "вежливые люди" ?
zurich_106 12 августа 2018 | 16:56
post_v: кстати под другим договором между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе (Киев, 28 января 2003 г.) тоже стоит подпись Путина. Но он этот договор грубо нарушил и последняя видеозапись ОБСЕ с российскими грузовиками нарушающими госграницу Украины, тому подтверждение.
tag188 12 августа 2018 | 16:49
На самом деле новость хорошая.
Теперь снято препятствие для строительства Транскаспийского газопровода из Туркмении в Азербайджан. Т.е. Туркмения сможет присоединиться к Трансатолийскому газопроводу и поставлять свой газ в Европу, минуя Газпром.
Кремлю и Миллеру пламенный привет :))
kolenval99 12 августа 2018 | 16:50
Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу..(с)
mk_portrait 12 августа 2018 | 16:51
"...Подписи под документом поставили президенты России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Армении..."
Какое оскорбление для Туркменистана :) И вообще, судя по всему некоторые журналисты на Эхе географию в школе не учили! :)
post_v 12 августа 2018 | 17:03
mk_portrait:
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и еще у них неважно с падежами числительных....
adl1964 12 августа 2018 | 17:03
Армения)))))))))))))))))))))))))))))))))))