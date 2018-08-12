Главное управления ФСИН по  Ямало-Ненецкому автономному округу опровергает информацию, что Сенцов покинул колонию

Главное управления ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергает информацию о том, что Олег Сенцов покинул колонию.

Информационная картина по Олегу Сенцову напоминает ситуацию с Надеждой Савченко, рассказал «Эху Москвы» адвокат Савченко Илья Новиков. Илья Новиков добавил, что людям, которые беспокоятся о судьбе Олега Сенцова, готовы верить в то, что им хотелось бы верить.