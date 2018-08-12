Главное управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергает информацию, что Сенцов покинул колонию
Главное управления ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергает информацию о том, что Олег Сенцов покинул колонию.
Информационная картина по Олегу Сенцову напоминает ситуацию с Надеждой Савченко, рассказал «Эху Москвы» адвокат Савченко Илья Новиков. Илья Новиков добавил, что людям, которые беспокоятся о судьбе Олега Сенцова, готовы верить в то, что им хотелось бы верить.
Комментарии7
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viktorova 12 августа 2018 | 16:41
Свободу Олегу Сенцову!
minerr 12 августа 2018 | 16:45
viktorova: Удобная у вас методичка - заменил Савченко на Сенцова и всё, пост готов.
abuvgrobu 12 августа 2018 | 16:48
Надоела уже эта комедия с "голодающим" террористом. Придумали бы новенькое что-то уже..
moisha_sekilman 12 августа 2018 | 16:57
...скоро "этапируют" в куев сенца вперёд ластами на радость укробандеровцам.
poluputing 12 августа 2018 | 17:18
moisha_sekilman: зря радуетесь, мойшевитый, и за это санкциями по гениталиям получите. Вам оно надо, мазохисты?
venezianez49 12 августа 2018 | 16:58
Это кому тут "хотелось бы верить", что мерзавца освободили, потому что он ничего не кушает (якобы) ??
Мерзавцу, который здесь подогревал истерию из-за Савченко ?
poluputing 12 августа 2018 | 17:22
venezianez49: moisha_sekilman: abuvgrobu: minerr: - дегенераты, оставьте Сенцова, он вам не по зубам и озаботьтесь пенсиями.