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16:30, 12 августа 2018

Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов не исключил перехода на национальную валюту при торговле нефтью

В эфире Российского телевидения он заявил, что американский доллар является ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле. Россия существенно уменьшила вложения своих резервов в американские активы. При этом министр добавил, что правительство не собирается закрывать американские компании, работающие в России. «Это, как например, взять и закрыть Макдоналдс: в этих компаниях работают наши граждане», — пояснил Силуанов.

Комментарии

33

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art_ 12 августа 2018 | 16:34

сначала минфин должен перестать покупать долаары. только потом нефтяные компании и народ перестанут сдавать нефть и рубли за доллары. нельзя быть тупым настолько. чтобы этого не понимать

eternity88 12 августа 2018 | 16:47

art_: ага, взять и все валютные счета свои на ноль помножить, а наличку сжечь. А тупым можно быть и "настолько", и даже ещё тупее, всерьез полагая, что отказ от доллара "но в правильной последовательности" - вот как у тебя, например, может поправить дела в экономике, настроенной Кремлём исключительно на удовлетворение личных амбиций и потребностей Путина с корешами.

art_ 12 августа 2018 | 16:53

eternity88: т.е. давить курс собственной валюты, скупая чужую и складывая ее в чужие долговые бумаги. чтобы на нее меньше можно было покупать новых технологий - это разумно. ну, давайте, продолжайте. не забывая при этом непрерывно вставать с колен...

eternity88 12 августа 2018 | 17:08

art_: т.е. все эти твои рассуждения про вред от вложений в чужие долговые бумаги и продажи нефти за валюту гроша ломаного не стоят, если глаза разуть и увидеть, куда основную часть средств и от нефти, и от других товаров и услуг в стране, производимых, наша власть и пресмыкающиеся перед ней корпорации направляют. давно уже это тупую глазьевскую баланду для малограмотных разобрали на молекулы и в выгребную ему, где ей и место, вылили.

art_ 12 августа 2018 | 17:13

eternity88: направляют в жиртрест свой. не знаю, что там глазьев, но тоже жирует на том же, потому что и ему нужен низкий курс рубля. как и всем, кто живет и жирует на нефти, газе и проч. добре, не видя других перспектив

sasass 12 августа 2018 | 16:36

Мудрость лукавую проявил .....)))

archibald_dandy_esquire 12 августа 2018 | 17:06

sasass:
«Это, как например, взять и закрыть Макдоналдс: в этих компаниях работают наши граждане», — пояснил Силуанов. @

закрыли же массу консульств США, в которых работали "наши граждане"
теперь россияне ездят за американскими визами в оставшиеся места (кажется, три штуки осталось Москва, Ленинград (скоро обратно переименуют) и Екатеринбург - кто знает пусть уточнит) и будут ждать гораздо дольше, причём отказов выдачи визы без объяснения причин увеличится
...и так далее
а закрытие "МакДональдсов" - ну, кого волнуют проблемы трудоустройства в РФ? только не функционеров

danko1 12 августа 2018 | 16:37

Исключить бы Силуанова и ему подобных из министров, а Путина из президентов, а вместо них реальных патриотов, любящих Россию, настоящих специалистов, набрать, тогда бы и здравый смысл восторжествовал и экономика стала возрождаться, освободившись от бреда и санкций.

minerr 12 августа 2018 | 16:51

danko1: /// реальных патриотов, любящих Россию, настоящих специалистов///

Это ты не себя ли имеешь ввиду? Да у тебя ведь в кумирах разве что ИГИЛ да почитатели нацистского лакея Бандеры. Да и специалист ты липовый.

neon001 12 августа 2018 | 16:59

minerr: ну тебе хоть за путина дают голосовать в канаде? не ущемляют права подлые подпиндосники?

plank1957 12 августа 2018 | 16:38

Интересно, а кому нужны будут деревянные, если их нельзя будет конвертировать в доллары?

art_ 12 августа 2018 | 16:40

plank1957: ну, как кому, тем же пенсионерам и бюджетникам, у кого зарплаты и пенсии 15 тыс., не помешают. минфину бы этим озаботиться, а не о здоровье доллара печься всю дорогу

plank1957 12 августа 2018 | 16:45

art_:
Так нефть за деревянные они за бугром хотят продавать. А внутри страны столько рублей не найдется, чтобы выкупить всю нефть и газ.

art_ 12 августа 2018 | 16:49

plank1957: а не надо. пусть минфин перестанет скупать доллары на собранные в бюджет налоги - он самый крупный покупатель валюты в стране, он и загоняет его курс под плинтус всю дорогу. у страны нет внешнего долга уже лет 15, а минфин все покупает и покупает доллары, давя рубль. отюда все беды

plank1957 12 августа 2018 | 16:51

art_:
А что же с добытой нефтью и газом делать? Куда их девать, если внутри страны продать невозможно, а на внешнем рынке никто за рубли покупать не станет.

art_ 12 августа 2018 | 16:58

plank1957: почему не купят, если им нужна нефть, я что-то не пойму? пусть покупают за доллары. но зачем же минфину скупать доллары, когда нет внешнего долга, загонять курс рубля под плинтус? будь курс повыше, можно было подешевле скупать технологии, подавить инфляцию, которая мешала вкладывать в длинные инвестиции...

plank1957 12 августа 2018 | 17:03

art_:
Я вот хочу купить "Бентли", но никто не горит желанием продавать его мне за мои активы. А потом, человеку не нефть нужна, а пища, кров, работа, развлечения. А насчет технологий, придется подождать конца санкций.

art_ 12 августа 2018 | 17:10

plank1957: послушайте, какие санкции, они есть потому, что могут влиять на россию, потому что она намертво привязалась к доллару. китай 30 лет минимум держит свой курс на паритете с долларом, хотя у него нет ни нефти, ни газа, ни других полезных ископаемых. ну сколько еще можно быть такими упорными и не видеть очевидного? видно нефть с ее легкими деньгами плотно зашоривает глаза на возможности жить по-другому, кроме как на доходы от нее.

plank1957 12 августа 2018 | 17:13

art_:
Для Кремля альтернативы нефти нет. Только в этом случае он не зависит от народа.

art_ 12 августа 2018 | 17:19

plank1957: но рейтинг каков однако, значит народу это все нравится - жить тупо на природную ренту, не включая мозги и душу. и думая одновременно о своем величии

plank1957 12 августа 2018 | 17:24

art_:
Рейтинг не деньги. На него ничего не купишь.

art_ 12 августа 2018 | 17:28

plank1957: как это? рейтингом власть и живет и купается в роскоши, остальным - крохи с барского стола

(комментарий скрыт)

tag188 12 августа 2018 | 17:08

art_: но зачем же минфину скупать доллары, когда нет внешнего долга, загонять курс рубля под плинтус?
=====================
Чтобы в отсутствии реальной экономики иметь возможность наполнять бюджет рублями и хоть как-то исполнять бюджетные обязательства.
Скупаете валюту по более низкому курсу, потом продаете по более высокому -- и в бюджете у вас профит (много рублей). А имея в руках государственные механизмы, курсом даже немного манипулировать можно.
В отсутствие производительного сектора, валютные спекуляции на государственном уровне -- один из главных источников дохода.

art_ 12 августа 2018 | 17:16

tag188: да, и это называется эффективным руководством страной, у которого рейтинг под 90%. браво!

eternity88 12 августа 2018 | 17:16

plank1957: очевидно, по плану этого самоструганного буратины, нефть с газом пенсионеры себе прямиком на хлебушек мазать и будут, а также вместо лекарств принимать и т.п. Скажу Вам по секрету, бесполезно пытаться загнать логическими вопросами в угол убежденного дурака. Вот заблуждающегося, наверное, можно, а убежденного в такой вот, например, ахинее, как этот art_ - нет.

art_ 12 августа 2018 | 17:22

eternity88: т.е. это весь твой аргумент - живете так и продолжайте. держитесь доллара и не думайте ни о чем больше

moisha_sekilman 12 августа 2018 | 16:49

А как же тогда закупки российского газа американскими кампаниями, торгующим российским газом под брендом "американского", что им делать-то если у них окромя зелёных нечего нет? Значит курс рубля пойдёт вверх в этом случае и достигнет уровня советских времён. Не завидую нашим хомякам, получающим зарплату в зелёных от своих хозяев, придётся им менять свою зелень по внутреннему курсу.
Прощай америка, а проще пошла ты на XYZ!

polsan 12 августа 2018 | 16:53

moisha_sekilman: Вам с Вашими мозгами, срочно надо к Силуанову с этой чудной идеей, тут ведь никто не оценит! ))

neon001 12 августа 2018 | 17:02

moisha_sekilman: а тагиловцы на свою десятку в месяц уууух накупят себе путешествий по всему миру и разного барахла импортного!! ого-го как будет!! с жирком вас, дорогие россияне!!

raffal 12 августа 2018 | 17:25

moisha_sekilman:
Дело в том, любезный, что американский доллар незыблем с 1861 года, года отмены крепостного права в России. Давно это было. Сколько раз за эти полтора века российский рубль превращался в труху, не скажет даже маститый историк. Только на нашей памяти не менее полудюжины раз. Увы, но не к доллару, а рублю прилепилась малопочтительная кликуха "деревянный".
Ну, а Вам, дорогой, всё жить грёзами, когда "зелёному" придёт кирдык; ) Жить долго-долго придётся, чего и Вам желаю: ))
_____________
"Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, — будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду"
© М.Е. Салтыков-Щедрин

(комментарий скрыт)

echo2011 12 августа 2018 | 16:50

Понятно,что доллар ненадежен.То ли дело рубль...

agamasat 12 августа 2018 | 17:02

все идет к тому, что никто у россии и покупать ничего не будет - ни за доллары, ни за фантики. Вот ведь как это оживит национальную экономику!) Разве только технологическое развитие осталось на уровне середины прошлого века и нам уже самостоятельно не вырваться в новую эпоху. Ну что же... Мы живем в замечательное историческое время - своими глазами можем наблюдать, как рушатся империи.)

piter_ug 12 августа 2018 | 17:09

//не исключил перехода на национальную валюту //

Наверное мешки будут в дефиците - все уйдут на взаиморасчеты.

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