В России возможна отмена государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы
Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил на встрече с жителями Саратова, — сообщает портал FreeNews-Volga. Одна из женщин, пришедших на беседу с Володиным, пожаловалась на низкую пенсию и сказала, что в случае повышения пенсионного возраста, ни ее ровесники, ни их внуки до пенсии просто не доживут. Спикер Госдумы ответил, что для увеличения срока жизни есть спортплощадки. Будут ли у нас дальше государственные пенсии – это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным, добавил председатель Госдумы.
Комментарии48
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starsbo 12 августа 2018 | 17:24
Про спортплощадки здорово, но надо добавить. Что для получения пенсии лучшие упражнения это с вилами, а также разведение красных петуховв усадьбах.
hiryrg 12 августа 2018 | 17:25
Cовсем охре@ели! А как же народ?