В России возможна отмена государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы

Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил на встрече с жителями Саратова, — сообщает портал FreeNews-Volga. Одна из женщин, пришедших на беседу с Володиным, пожаловалась на низкую пенсию и сказала, что в случае повышения пенсионного возраста, ни ее ровесники, ни их внуки до пенсии просто не доживут. Спикер Госдумы ответил, что для увеличения срока жизни есть спортплощадки. Будут ли у нас дальше государственные пенсии – это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным, добавил председатель Госдумы.