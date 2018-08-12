Журналисты альманаха moloko plus сообщили о попытках взломать их аккаунты

Участники проекта связывают это с недавним нападением.

Два журналиста moloko plus получили уведомления о сбросе пароля для входа в фейсбук, еще трое — о попытках войти в электронную почту. Об этом изданию «Медиазона» рассказал основатель альманаха Павел Никулин. Он предполагает, что попытки взлома могут быть связаны с инцидентами вокруг презентации альманаха 15 июля в Краснодаре. За день до мероприятия полицейские задержали на улице участницу проекта Софико Арифджанову и потребовали привести в отделение Павла Никулина. В итоге Никулин приехал с адвокатом, всех отпустили, но забрали экземпляры альманаха для проверки на экстремизм. На следующий день на Арифджанову и Никулина напали двое неизвестных в масках и распылили им в лицо перцовый баллончик. Полиция возбудила уголовное дело.

По дело о нападении на журналистов никто задержан не был.