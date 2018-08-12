ФСИН подсчитала, что на лекарственное обеспечение Олега Сенцова потрачено уже почти сто тысяч рублей

На сайте Федеральной службы исполнения наказаний говорится, что медицинские препараты, необходимые для поддержания жизни украинского режиссера, который держит голодовку, обходятся в 1100 рублей в сутки. ФСИН сообщает, что Сенцова регулярно осматривают врачи, и ухудшения его состояния не наблюдается.

Ведомство опровергло сообщение о том, что Олега Сенцова минувшей ночью увезли из колонии. Журналист Виктория Ивлева, которая участвует в кампании по освобождению украинского режиссера, на своей странице в Фейсбуке написала, что по сведениям ее источника, самолет с Сенцовым вылетел из Салехарда. Позже она подтвердить эту информацию не смогла и отказалась раскрывать сведения об источнике.

Тем временем, с обращением на своей странице в Фейсбуке выступила сестра Сенцова, Наталья Каплан. Она назвала минувшую ночью ужасной и попросила не звонить матери режиссера по поводу каких-либо неподтвержденных данных. «Даже если вы действительно узнали, что Олега отпускают, не надо выдавать никакой информации, пока он не покинул Россию», — написала Каплан и добавила, что «иначе это может навредить Олегу Сенцову».

Не исключено, что какие-либо решения по Сенцову сейчас действительно принимаются, — сказал в интервью «Эху Москвы» адвокат Илья Новиков. Он отметил, что в целом информационная картина напоминает ему ситуацию с его подзащитной Надеждой Савченко.

В свою очередь, украинский омбудсмен Людмила Денисова в интервью «Эху Москвы» высказала мнение, что об Олеге Сенцове специально вбрасывают информацию, чтобы сделать больно его родным.