ФСИН подсчитала, что на лекарственное обеспечение Олега Сенцова потрачено уже почти сто тысяч рублей
На сайте Федеральной службы исполнения наказаний говорится, что медицинские препараты, необходимые для поддержания жизни украинского режиссера, который держит голодовку, обходятся в 1100 рублей в сутки. ФСИН сообщает, что Сенцова регулярно осматривают врачи, и ухудшения его состояния не наблюдается.
Ведомство опровергло сообщение о том, что Олега Сенцова минувшей ночью увезли из колонии. Журналист Виктория Ивлева, которая участвует в кампании по освобождению украинского режиссера, на своей странице в Фейсбуке написала, что по сведениям ее источника, самолет с Сенцовым вылетел из Салехарда. Позже она подтвердить эту информацию не смогла и отказалась раскрывать сведения об источнике.
Тем временем, с обращением на своей странице в Фейсбуке выступила сестра Сенцова, Наталья Каплан. Она назвала минувшую ночью ужасной и попросила не звонить матери режиссера по поводу каких-либо неподтвержденных данных. «Даже если вы действительно узнали, что Олега отпускают, не надо выдавать никакой информации, пока он не покинул Россию», — написала Каплан и добавила, что «иначе это может навредить Олегу Сенцову».
Не исключено, что какие-либо решения по Сенцову сейчас действительно принимаются, — сказал в интервью «Эху Москвы» адвокат Илья Новиков. Он отметил, что в целом информационная картина напоминает ему ситуацию с его подзащитной Надеждой Савченко.
В свою очередь, украинский омбудсмен Людмила Денисова в интервью «Эху Москвы» высказала мнение, что об Олеге Сенцове специально вбрасывают информацию, чтобы сделать больно его родным.
Комментарии22
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trans 12 августа 2018 | 16:08
Больше половины денег путирасты разворовали, к бабке не ходи. Как там в Кавказской пленнице - "шашлык выбросила в пропасть, выпила две.....нет три бутылки вина".
pro_hanov 12 августа 2018 | 16:16
trans: Требуем теперь обнародовать сколько потрачено на ботокс для Путина.
opiatnovyi63 12 августа 2018 | 16:22
pro_hanov: Все расходы по содержанию политзаключённого Сенцова предъявлять лично нашемуВсё! Это по его указанию сидит по сфабрикованному делу Сенцов!
olgavik 12 августа 2018 | 16:33
opiatnovyi63: Если так дорого, ну обменяли бы его на кого-нибудь российского.
sagen 12 августа 2018 | 16:43
olgavik: Сто тысяч рублей это всего лишь две средних зарплаты по стране, под данным Госкомстата. То же мне сумма. По западным меркам просто смех. 1,3 тысячи евро?
olgavik 12 августа 2018 | 16:48
sagen: //То же мне сумма.//
Сами тюремщики за это время проели гораздо больше.
arkadiy48 12 августа 2018 | 17:01
sagen: 1428,по курсу,на стальных зеках сэкономят ,пусть лучше отпарите этого идейного придурка в украину,сначала наградят хероя,а потом посадят как Саченко..
captainobvious 12 августа 2018 | 16:11
я, как налогоплательщик, требую перевести лекарственное обеспечение Сенцова на полный хозрасчет... пусть, как МБХ, рукавицы шьёт. Всё какая-то польза для народного хозяйства.
navsegda 12 августа 2018 | 16:28
captainobvious: Требуй настойчивей , устрой одиночный пикет с плакатом , окажешься с Сенцовым в соседней камере
proxxit 12 августа 2018 | 16:12
Зачем Сенцова приучают к анальному кормлению?
Украинцы - это европейцы и допрут своим задом до европейских ценностей и без Путинских упырей.
arkadiy48 12 августа 2018 | 17:05
proxxit: "к анальному кормлению" это как,клизмой?или зеки помогают. кормить?
lion64__2 12 августа 2018 | 16:12
Лучшее лекарство для террориста это строгий клистир с толчёным стеклом и заворачивание в мокрую простыню.
orein51 12 августа 2018 | 16:14
кстати, вчера купила витамины - 998 р.
antimalin 12 августа 2018 | 16:19
К террористам нельзя быть любезными.
Оставаться к ним непреклонными как Маргарет Тэтчер в 80-е.
Ни на какие уступки террористам она не пошла.
Не освободила их.
И они умерли в британских застенках.
Сами выбрали смерть.
navsegda 12 августа 2018 | 16:25
antimalin: А какой теракт совершил Сенцов ? Просвети
orein51 12 августа 2018 | 17:20
navsegda: прорыл тунель в китай...
arkadiy48 12 августа 2018 | 17:24
navsegda: navsegda:двери пожог
vlabumur 12 августа 2018 | 16:23
Сенцову назначена поддерживающая терапия — он принимает питательную смесь Nutridrink по 10 мерных ложек пять раз в сутки, а также препараты, улучшающие питание сердечно-сосудистой и нервной систем.
Нутридринк Эдванс Нутризон / Nutrison Универсальное полноценное сбалансированное питание Может являться единственным источником питания.
А МОЖЕТ ГОЛОДАЮЩЕМУ ЖРАТЬ НЕ ДАВАТЬ?
rusof_ob 12 августа 2018 | 16:29
Буратинам будет обидно, если содержание полутораметрового истукана в еаропейской тюрьме будет обходиться дешевле.
iakov 12 августа 2018 | 16:36
А сколько на самом деле, за вычетом откатов и приписок?
sasass 12 августа 2018 | 16:42
Мучить не надо - тогда и лекарство не надо...
mihail 12 августа 2018 | 17:04
Бедненькие, поистратились.... из своих зарплат.....