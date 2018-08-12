"Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что новые санкции США не будут смертельными для России".

По его словам, экономика адаптировалась к санкционным последствиям.

Несмотря на санкции со стороны США, Россия имеет крепкий платежный баланс и наращивает золотовалютные системы, сказал Силуанов. Также первый вице-премьер исключил проблемы из-за действий Вашингтона для вкладчиков российских банков. Даже если какое-либо кредитное учреждение попадет под санкции, Центробанк сможет подкрепить его ликвидность, уверен Силуанов.

Кроме того, министр финансов не видит рисков и для инфляции в связи падением курса рубля в августе. Силуанов считает, что она может вырасти до 3 процентов, но все равно останется в пределах целевого коридора, установленного правительством. В то же время первый вице-премьер отметил, что Россия в ответ на санкции США продолжит снижать вложения в американские ценные бумаги. Кроме того, Силуанов не исключил отказ от использования доллара при торговле нефтью, назвав его ненадежным инструментом. В качестве замены доллару, по его словам, рассматриваются национальные валюты.

В среду Госдепартамент США объявил о новых санкциях против России из-за инцидента в Солсбери, в котором пострадали экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Вашингтон вводит запрет на экспорт товаров в Россию, связанных с национальной безопасностью.