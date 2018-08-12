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16:00, 12 августа 2018

Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что новые санкции США не будут смертельными для России

По его словам, экономика адаптировалась к санкционным последствиям.

Несмотря на санкции со стороны США, Россия имеет крепкий платежный баланс и наращивает золотовалютные системы, сказал Силуанов. Также первый вице-премьер исключил проблемы из-за действий Вашингтона для вкладчиков российских банков. Даже если какое-либо кредитное учреждение попадет под санкции, Центробанк сможет подкрепить его ликвидность, уверен Силуанов.

Кроме того, министр финансов не видит рисков и для инфляции в связи падением курса рубля в августе. Силуанов считает, что она может вырасти до 3 процентов, но все равно останется в пределах целевого коридора, установленного правительством. В то же время первый вице-премьер отметил, что Россия в ответ на санкции США продолжит снижать вложения в американские ценные бумаги. Кроме того, Силуанов не исключил отказ от использования доллара при торговле нефтью, назвав его ненадежным инструментом. В качестве замены доллару, по его словам, рассматриваются национальные валюты.

В среду Госдепартамент США объявил о новых санкциях против России из-за инцидента в Солсбери, в котором пострадали экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Вашингтон вводит запрет на экспорт товаров в Россию, связанных с национальной безопасностью.

Комментарии

40

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meteor1908 12 августа 2018 | 16:06

Халва! Халва! Халва!

kotbajune 12 августа 2018 | 16:11

"Силуанов: Грядущие американские санкции против госбанков России не создадут серьезных проблем для экономики"

а наоборот - улучшат её, аж до полной самоликвидации госпенсий

УРА!!!!!!!

seryj_wolk 12 августа 2018 | 16:16

kotbajune: "новые санкции США не будут смертельными для России"
Свежо предание, да верится с трудом! (с).

gordy 12 августа 2018 | 16:24

"По его словам, ...."


Слова шамана, но не министра?

sagen 12 августа 2018 | 16:35

seryj_wolk: Точно как с тем больным; вы куда меня везете? Доктор сказал в морг.... ??? Так я ведь живой еще... Так мы и не доехали...

vbgolub 12 августа 2018 | 16:17

Не смертельные, а полусмертельные последствия санкций - это утешает.

nowyyrusic 12 августа 2018 | 16:17

kotbajune: В качестве замены доллару, по его словам, рассматриваются национальные валюты.
=====================
Нак бартер наджо переходить, на бартер.
деньги вообще штука ненадежная, а тут:
возьмешь в руки маешь вещь.

А снизить вложения в американские трижерис это страшная угроза для СШАП.
там российских вложений миллиардов на 70-т сейчас.
Всего трижерис выпущено на 20 триллионов вроде.
Российские вложения около 3%.

navsegda 12 августа 2018 | 16:19

nowyyrusic: По щелчку пальцев ФРС выкупит все российские облигации

neyexo 12 августа 2018 | 16:31

navsegda:
ФРС не покупает у конкретных лиц и не продает конкретным лицам. Это операции на открытом рынке, через брокеров, чей попадется, у того и купит (продаст)

nowyyrusic 12 августа 2018 | 16:31

navsegda: ФРС не будет и не обязано их выкупать раньше срока.
Их ораскупят другие участки рынка.
Они расхолдятся как горячие пирожки.
Соотношение доходность/надежность у них наивысшее.

neyexo 12 августа 2018 | 16:25

nowyyrusic: уже нет. Сколько точно не помню, но несколько месяцев подряд шел сброс трежериз

nowyyrusic 12 августа 2018 | 16:33

neyexo: Продали около 10%, может чуть побольше.
В пике было 90-100 миллиардов в эти бумаги вложено.

neyexo 12 августа 2018 | 16:29

nowyyrusic:
замену придумывать не надо - был в советское время инвалютный рубль. Ну не у всех они были, а только у тех, кому было положено

archibald_dandy_esquire 12 августа 2018 | 17:12

neyexo: " был в советское время инвалютный рубль "

"...червонцы!.. червонцы!.."
или
"...пиастры!.. пиастры!.."

вот таким образом :)
у всех по-людски,
а у России свой особенный ПутЪ

sergei_tn 12 августа 2018 | 16:06

Ребята, если санкции никак не сказываются, а кризис уже 4 года развивается. Рубль падает, доходы населения все меньше.

Значит дело не в санкциях, а в вашем идиотском управлении страной.

pro_hanov 12 августа 2018 | 16:11

sergei_tn: Тут двойная выгода! Благотворное влияние на экономику оказывают не только санкции Запада, но и действия и заявления российской власти. Недавнее заявление Белоусова о раскулачивании металлургов привело к падению акций металлургических компаний на 400 млрд. рублей. Это значит, что граждане России могут теперь купить больше акций на те дополнительные рубли, которые пошли в бюджет от продажи нефти при росте курса доллара)

luger_max_otto 12 августа 2018 | 16:15

Это не кризис. Это попытки сложить слово "Вечность" из букв П, Ж, О, А.

art_ 12 августа 2018 | 16:08

и что дальше? когда перестанет минфин скупать доллары? а то ведь нефтяные компании и народ не поверят, будут продолжать сдавать рубль и нефть за доллары

yralez 12 августа 2018 | 16:10

И сечин вместо долларов будет рубли получать ?
И вся шайка ?

А что они будут с ними делать ?........переводить в доллары.

neyexo 12 августа 2018 | 16:33

yralez:
Вы ничего не понимаете. Сеччин будет держать на офшорах, черех подставные фирмы, а там доллар не будет отменен, ни один американский комар нос не подточит. А зарплата - зачем она ему?

nikolaitschi 12 августа 2018 | 16:11

Крайнее сообщение будет из Флориды?

mppv 12 августа 2018 | 16:11

"Силуанов заявил, что новые санкции США не будут смертельными для России"
====
Дак ты, вицепремьер, первый, сделай так, чтобы они стали смертельными для США?

art_ 12 августа 2018 | 16:13

mppv: для этого нужно будет пустить деньги на зарплаты и пенсии, а на они пойтить не могут... только скупать чужую валюту, желательно доллары

dustkolorado 12 августа 2018 | 16:14

- Покойник перед смертью потел?- Потел.- Это хорошо....

trans 12 августа 2018 | 16:16

Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что новые санкции США не будут смертельными для России.
___________________
Видимо под Россией он подразумевает путинскую шоблу, которая конечно же ничего не потеряет т.к. все ей возмещается за счет рядовых россиян.

eduard53 12 августа 2018 | 16:17

Силуанов своими заклинаниями напоминает радостную девочку в каске (из анекдота),
к-ой упал на голову кирпич: "Я ничего не чувствую, я ничего не чувствую ..."

orein51 12 августа 2018 | 16:18

силованов адаптировалси...

vladimirgornitsky 12 августа 2018 | 16:20

26 мая 2015 года:
"Президент РФ Владимир Путин принял участие в форуме «Деловой России». В своём выступлении глава государства коснулся ситуации с западными санкциями в отношении России, которые могут быть полезны для бизнеса".
"Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что новые санкции США не будут смертельными для России".
Между этими высказываниями три года и дистанция огромного размера.
Интересно, что будет еще через три года.

proxxit 12 августа 2018 | 16:34

vladimirgornitsky:

Путин отравлен Советским гуманизмом и поэтому он не будет вводить ответные санкции против США, т.к. понимает, что нежная любовь ниггеров и латиносов к американским евреям приведёт к тому, что Аушвиц покажется им профсоюзным санаторием.

ihtiostega 12 августа 2018 | 17:15

proxxit: Вы спиртное с чем мешаете?Что-то,наверное,забористое....Лучше не частите

ihtiostega 12 августа 2018 | 17:13

vladimirgornitsky:Могу сказать,что нужно,чтобы было.А нужно технологическое развитие.

jetsam 12 августа 2018 | 16:21

Первый вице-премьер Антон Силуанов
---------------------
а что гон может сказать? что все просрали? и при его участии и поддержке?
вы бы это сказали? нет?
тады не надо переходить на его личность.

он просто передал слова путена (нецарь, вошьдь).

lager23 12 августа 2018 | 16:23

заявил, что новые санкции США не будут смертельными для России...
////////
Конечно смертельными они не будут, а жить можно и в сортире!

pergamsky Георгий Пичугин 12 августа 2018 | 16:25

Под санкциями я живу всю жизнь... А вот с такими бездельниками в экономике как Силуанов и коллега Медведев, сталкиваюсь впервые... Подробнее см. мой пост в "Э" - "Нам нужно развитие, а не застой" от 2 июля 2018г.

milenacotliar 12 августа 2018 | 16:27

Интересно, товарищ свинтит сегодня вечером или подождёт до завтрашнего утра??? Думаю, что вряд ли до утра. Вряд ли.

kostalapin61 12 августа 2018 | 16:42

Воронеж должен быть разрушен..

(комментарий скрыт)

klegg 12 августа 2018 | 16:49

тоха жжет

aler_il1 12 августа 2018 | 16:51

Силуанов считает, что инфляция может вырасти до 3 процентов.
В день?

zolingen 12 августа 2018 | 17:06

Все верно, нельзя убить дважды

mihvol_64 12 августа 2018 | 17:07

Подонку окурку, да похоже, что и идиоту Силуанову, их "советники, похоже не доложили, что как только под санкции РЕАЛЬНО попадут все технологии ( а значит и расходные материалы, в них применяемые) то ВСЕЙ микроэлектронике рашки ( см. ТОЧНОЕ определение Мединского) - полный 3,14здец по одной простой причине.
ВСЕ МПП( многослойные печатные платы) 4 и 5 классов, т.е практически ВСЕ, на которых построена система боевого управления ВС рашки ( см. выше), перестанут выпускаться в ней, как только закончатся запасы этих расходников - фольгированных и нефольгированных диэлектриков и масок для установочных слоев в первую очередь.
Ибо на материалах из рашки - можно "лепить" только МПП 3 -го класса, не выше, а все современные микросхемы, особенно процессоры - уже делаются с шагом выводов под платы 4 и 5 классов. Для ширпотреб туда- сюда ещё можно заказать МПП к Китае, Малайзии , Тайване, но вот уже в Хорватии, Германии, где делаются высококачественные МПП - дудки.
И чем тогда му...ки Шойгу, айфончик и глаВНюк - окурок будут грозить миру ?
Новыми мультиками?

Почему то вспомнилось из "Физики шутят", издаваемого ещё в ср..м совке.

Портативный электронный прибор - имеет ОДНУ ручку для переноски.
Полупортативный - имеет две ручки.

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