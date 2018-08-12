В Венгрии перевернулся автобус с украинскими туристами
Пострадали 14 человек, в том числе, местный водитель. Все пострадавшие госпитализированы. Как сообщает посольство Украины в Будапеште, по неизвестным пока причинам в области Ноград автобус съехал с дороги и опрокинулся.
Комментарии6
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patrikk_1 12 августа 2018 | 15:37
В Венгрии перевернулся автобус с украинскими туристами...
С украинскими кем? Туристами? Шумеры ехали в Вену выпить чашечку кофе?
banyi3 12 августа 2018 | 15:40
patrikk_1: Теперь унитазы в Венгрии будут грязные, и хорошеньких хохлушек вдоль трасс поменьше..
zuhorer 12 августа 2018 | 15:47
patrikk_1: Не надо уподобляться. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления.
patrikk_1 12 августа 2018 | 15:52
zuhorer:
Скорейшего всем выздоровления. Ничего плохого я им не желаю, просто говорю, что называть украинских гастарбайтеров туристами, как-то унизительно по отношению к работающим людям.
neyexo 12 августа 2018 | 15:57
patrikk_1: почему - мы ездили на школьные олимпиады, и тех, кто не занял место, называли туристами
zuhorer 12 августа 2018 | 15:48
Пострадавшим - скорейшего выздоровления.