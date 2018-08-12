Четверо туристов из Кемерово оказались заблокированными на вершине горы на Алтае
Как сообщает региональное управление МЧС, группа известила о бедственном положении по спутниковому телефону. По словам спасателей, на месте стоянки туристов испортилась погода. Палатку с вещами и снаряжением унесло ветром. Они не могут сами спустить с высоты более 4 тысяч метров, а спасатели не могут отправить к ним вертолет из-за дождя и сильного ветра.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
gordy 12 августа 2018 | 15:48
"...спасатели не могут отправить к ним вертолет ...."
.... потому что выходной?
r88w556xl4 12 августа 2018 | 15:57
gordy: Летать в непогоду с ураганным ветром около гор на высоте 4000 метров это равносильно самоубийству. Даже в хорошую погоду вертолётчки порой гибнут из-за непредсказуемых сильных воздушных течений около скал, что уж говорить о погоде плохой.