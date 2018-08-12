Четверо туристов из Кемерово оказались заблокированными на вершине горы на Алтае

Как сообщает региональное управление МЧС, группа известила о бедственном положении по спутниковому телефону. По словам спасателей, на месте стоянки туристов испортилась погода. Палатку с вещами и снаряжением унесло ветром. Они не могут сами спустить с высоты более 4 тысяч метров, а спасатели не могут отправить к ним вертолет из-за дождя и сильного ветра.