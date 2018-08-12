Москва и Анкара собираются обсудить упрощение въезда для граждан России и Турции
Речь об этом пойдет на встрече министров иностранных дел Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Она начнется завтра. Москва готова упростить визовый режим для некоторых категорий турецких граждан, — уточняет МИД.
Комментарии4
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viktorova 12 августа 2018 | 15:44
путя снова с эрдоганом обнимается. И как ему нож в спине не мешает?
vezdehod 12 августа 2018 | 15:53
Скоро в Турцию будем на Оленях ездить по упрощённой программе.
neyexo 12 августа 2018 | 15:55
vezdehod: россияне въезжают без виз. А туркам пока не восстановили полностью безвизовый въезд
navsegda 12 августа 2018 | 15:56
Не видать Крыму туристов