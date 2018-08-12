Президенты России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
Согласно документу, каждая из стран установит на Каспии границы своих территориальных вод шириной не более 15-ти морских миль. Основная площадь водной поверхности останется в общем пользовании. Дно и недра прикасийские государства поделят между собой. Как отмечает агентство Интерфакс, конвенция запрещает присутствие на Каспии вооруженных сил сторонних государств. Заключению договора предшествовали 22 года переговоров.
Комментарии9
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patrikk_1 12 августа 2018 | 15:41
Президенты России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря...
Надо канал прокопать из Чёрного или Азовского моря в Каспийское.
felixcat 12 августа 2018 | 15:51
patrikk_1: Абсолютно здравая мысль! И мостов настрогать штук 20 и подряд отдать Ротенбергам!
alladinov 12 августа 2018 | 15:56
«Президенты подписали конвенцию»
И чо? Как щас помню, в Будапеште тоже подписывали договор. Крымнаш! Роисся, вперде!
a_111111 12 августа 2018 | 15:44
Меньше 15 миль никто не установит....
vezdehod 12 августа 2018 | 15:51
Огласите весь "Пирог" пжалста...Кому какой кусок достался?
felixcat 12 августа 2018 | 15:49
---Дно и недра прикасийские государства поделят между собой---
После этой фразы стало понятно, что ни какого соглашения нет и в помине...
polsan 12 августа 2018 | 15:56
felixcat: В соответствии с конвенцией основная площадь водной поверхности моря останется в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки на основе международного права.
felixcat 12 августа 2018 | 15:58
polsan: О каком международном праве касательно России вы говорите?
haldey 12 августа 2018 | 15:49
22 года подготовки, переводится, как под контролем и с одобрения глобальной элиты, не путать с американской. И самое главное, Америке хрен с редькой по сусалам, а не базу на Каспии.