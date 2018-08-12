Президенты России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря...

Согласно документу, каждая из стран установит на Каспии границы своих территориальных вод шириной не более 15-ти морских миль. Основная площадь водной поверхности останется в общем пользовании. Дно и недра прикасийские государства поделят между собой. Как отмечает агентство Интерфакс, конвенция запрещает присутствие на Каспии вооруженных сил сторонних государств. Заключению договора предшествовали 22 года переговоров.