Силуанов: Грядущие американские санкции против госбанков России не создадут серьезных проблем для экономики
Грядущие американские санкции против госбанков России не создадут серьезных проблем для экономики, — уверяет министр финансов Антон Силуанов. Первый вице-премьер назвал эту часть санкций наиболее чувствительной, при этом он добавил, что меры неприятные, но несмертельные. Силуанов уверяет, что если Вашингтон введет санкции в отношении какого-нибудь российского банка, проблем с валютными и рублевыми счетами не будет, поскольку ЦБ сможет подкрепить своей ликвидностью это финансово-кредитное учреждение – слова министра приводит агентство Интерфакс.
Комментарии24
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bozk 12 августа 2018 | 15:35
Нет экономики - нет проблем.
gordy 12 августа 2018 | 15:41
"Силуанов уверяет, что если Вашингтон введет санкции в отношении какого-нибудь российского банка, проблем с валютными и рублевыми счетами не будет, поскольку ЦБ сможет подкрепить своей ликвидностью это финансово-кредитное учреждение..."
Банку он, может, поможет, но о гражданах мистер министер ничего не сказал?
luger_max_otto 12 августа 2018 | 15:50
А при чем тут подданные, с каких это пор шерифа волнуют проблемы индейцев.
vezdehod 12 августа 2018 | 15:47
Кремлёвская экономика, конечно. выдержит, а вот население - едва ли.
salhomir_murza 12 августа 2018 | 15:55
vezdehod:
Те есть вы уже заказали себе деревянный макинтош и место на кладбище?
merelymy 12 августа 2018 | 15:54
А знаете каким он парнем был.
Знаете какие песни пел:
.......................
Пусть чаек слепящие вспышки
Парят надо мной в вышине.
Мальчишки, мальчишки, мальчишки
Пусть вечно завидуют мне.
И старость отступит наверно,
Не властна она надо мной,
Пока паруса Крузенштерна
Шумят над моей головой.
pro_hanov 12 августа 2018 | 15:56
bozk: Благотворное влияние на экономику оказывают не только санкции Запада, но и действия и заявления российской власти. Недавнее заявление Белоусова о раскулачивании металлургов привело к падению акций металлургических компаний на 400 млрд. рублей. Это значит, что граждане России могут теперь купить больше акций на те дополнительные рубли, которые пошли в бюджет от продажи нефти при росте курса доллара. Тут кругом сплошная выгода)
satttana_perrrkele 12 августа 2018 | 15:38
***неприятные, но несмертельные. ****
сложно спорить (разве что НЕ пробел смертельные)
Смертельные, это когда черенок лопаты, там же, где у Каддафи. И ведь что приятно: Силуанов это получит раньше, чем достигнет пенсионного возраста
pro_hanov 12 августа 2018 | 15:39
«если Вашингтон введет санкции в отношении какого-нибудь российского банка, проблем с валютными и рублевыми счетами не будет»
Проблем вообще никаких. Чтобы помочь банкам и олигархам, можно будет ещё поднять пенсионные возраст, ввести налог на износ тротуаров (брать с пешеходов), поднять НДС ещё на несколько процентов - да мало ли относительно честных способов обобрать терпеливый, дебилизироаанный зомбоящиком народ.
salhomir_murza 12 августа 2018 | 15:58
pro_hanov:
Ну если Силуанов соврал, и народ обнищает, то отправится вслед за Улюкаевым.
И вообще, пора валить Медведа. Только слепой не может увидеть в Медведеве либераса и пид.раса.
viktorova 12 августа 2018 | 15:41
Санкции, как говаривал недимон - это неприятное лекарство, которое надо выписать российским властям, иначе хуже будет.
testmeter 12 августа 2018 | 15:43
Жопа. Вид из России
https://tinyurl.com/yb9s9s8e
busybackson 12 августа 2018 | 15:44
Я вот всё время думаю, кто ведётся на рекламу, где муж приходит с работы и радостно хавает заваренный женой Роллтон… Наверное же маркетологи предполагают наличие целевой группы...
Сейчас я догадываюсь, что и Силуанов для этих людей вещает...
pergamsky Георгий Пичугин 12 августа 2018 | 15:45
Под санкциями я живу всю жизнь... А вот с такими бездельниками в экономике как Вы и ваш коллега Медведев, сталкиваюсь впервые... Подробнее см. мой пост - "Нам нужно развитие, а не застой" от 2 июля 2018г.
speculyant 12 августа 2018 | 15:52
pergamsky: а хренли им делать,когда политика,причем внешняя,главнее экономики?
alladinov 12 августа 2018 | 15:53
pergamsky: «Под санкциями я живу всю жизнь»
Так ты, вонючка, всю жизнь и был тупым и гнусным уродом. Скажешь нет?
pergamsky Георгий Пичугин 12 августа 2018 | 15:45
Под санкциями я живу всю жизнь... А вот с такими бездельниками в экономике как Вы и ваш коллега Медведев, сталкиваюсь впервые... Подробнее см. мой пост - "Нам нужно развитие, а не застой" от 2 июля 2018г.
jetsam 12 августа 2018 | 15:46
Силуанов @не создадут серьезных проблем для экономики@
ОН ПРАВ!
была бы экономика - были бы проблемы. а так - ОПГ озеро со
своим бассейном и не почувствует....
см. венесуэлу - там тоже начиналось с конфискации сверхдоходов,
потом американски нефтекомпаний, потом оппозиции, потом.....
и дошли до инфляции в 1 000 000% за год...
у нас еще все впереди :)))
felixcat 12 августа 2018 | 15:46
Услышав это заявление Силуанова, населения причастилось, переоделось во всё чистое и стало ждать...
art_ 12 августа 2018 | 15:46
лучше скажи, когда минфин будет скупать доллары? а то ведь нефтяные компании не поверят, будут дальше за доллары нефть гнать
leonty 12 августа 2018 | 15:50
Ну, понятно... Готовьтесь, господа, к конфискации валютных вкладов... Или принудительной конвертации в рубли по фиксированному курсу...
kievlanin 12 августа 2018 | 15:50
Зато мы делаем ракеты на ядерном ходу!
eduard1958 12 августа 2018 | 15:50
ЦБ сможет подкрепить своей ликвидностью
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Вот это правильно: давно пора ликвидировать ЦБ.
lager23 12 августа 2018 | 15:55
Скоро Путену будет жалко палить валюту на смердов и он решит проблему девальвацией рубля и дальнейшим обнищанием нации.
Ошибки правителей всегда дорого обходятся народу, но и народ заслуживает то, что имеет!