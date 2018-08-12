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15:30, 12 августа 2018

Силуанов: Грядущие американские санкции против госбанков России не создадут серьезных проблем для экономики

Грядущие американские санкции против госбанков России не создадут серьезных проблем для экономики, — уверяет министр финансов Антон Силуанов. Первый вице-премьер назвал эту часть санкций наиболее чувствительной, при этом он добавил, что меры неприятные, но несмертельные. Силуанов уверяет, что если Вашингтон введет санкции в отношении какого-нибудь российского банка, проблем с валютными и рублевыми счетами не будет, поскольку ЦБ сможет подкрепить своей ликвидностью это финансово-кредитное учреждение – слова министра приводит агентство Интерфакс.

Комментарии

24

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bozk 12 августа 2018 | 15:35

Нет экономики - нет проблем.

gordy 12 августа 2018 | 15:41

"Силуанов уверяет, что если Вашингтон введет санкции в отношении какого-нибудь российского банка, проблем с валютными и рублевыми счетами не будет, поскольку ЦБ сможет подкрепить своей ликвидностью это финансово-кредитное учреждение..."


Банку он, может, поможет, но о гражданах мистер министер ничего не сказал?

luger_max_otto 12 августа 2018 | 15:50

А при чем тут подданные, с каких это пор шерифа волнуют проблемы индейцев.

vezdehod 12 августа 2018 | 15:47

Кремлёвская экономика, конечно. выдержит, а вот население - едва ли.

salhomir_murza 12 августа 2018 | 15:55

vezdehod:
Те есть вы уже заказали себе деревянный макинтош и место на кладбище?

(комментарий скрыт)

merelymy 12 августа 2018 | 15:54

А знаете каким он парнем был.
Знаете какие песни пел:
.......................
Пусть чаек слепящие вспышки
Парят надо мной в вышине.
Мальчишки, мальчишки, мальчишки
Пусть вечно завидуют мне.

И старость отступит наверно,
Не властна она надо мной,
Пока паруса Крузенштерна
Шумят над моей головой.

pro_hanov 12 августа 2018 | 15:56

bozk: Благотворное влияние на экономику оказывают не только санкции Запада, но и действия и заявления российской власти. Недавнее заявление Белоусова о раскулачивании металлургов привело к падению акций металлургических компаний на 400 млрд. рублей. Это значит, что граждане России могут теперь купить больше акций на те дополнительные рубли, которые пошли в бюджет от продажи нефти при росте курса доллара. Тут кругом сплошная выгода)

satttana_perrrkele 12 августа 2018 | 15:38

***неприятные, но несмертельные. ****
сложно спорить (разве что НЕ пробел смертельные)
Смертельные, это когда черенок лопаты, там же, где у Каддафи. И ведь что приятно: Силуанов это получит раньше, чем достигнет пенсионного возраста

pro_hanov 12 августа 2018 | 15:39

«если Вашингтон введет санкции в отношении какого-нибудь российского банка, проблем с валютными и рублевыми счетами не будет»

Проблем вообще никаких. Чтобы помочь банкам и олигархам, можно будет ещё поднять пенсионные возраст, ввести налог на износ тротуаров (брать с пешеходов), поднять НДС ещё на несколько процентов - да мало ли относительно честных способов обобрать терпеливый, дебилизироаанный зомбоящиком народ.

salhomir_murza 12 августа 2018 | 15:58

pro_hanov:
Ну если Силуанов соврал, и народ обнищает, то отправится вслед за Улюкаевым.
И вообще, пора валить Медведа. Только слепой не может увидеть в Медведеве либераса и пид.раса.

viktorova 12 августа 2018 | 15:41

Санкции, как говаривал недимон - это неприятное лекарство, которое надо выписать российским властям, иначе хуже будет.

testmeter 12 августа 2018 | 15:43

Жопа. Вид из России
https://tinyurl.com/yb9s9s8e

busybackson 12 августа 2018 | 15:44

Я вот всё время думаю, кто ведётся на рекламу, где муж приходит с работы и радостно хавает заваренный женой Роллтон… Наверное же маркетологи предполагают наличие целевой группы...
Сейчас я догадываюсь, что и Силуанов для этих людей вещает...

pergamsky Георгий Пичугин 12 августа 2018 | 15:45

Под санкциями я живу всю жизнь... А вот с такими бездельниками в экономике как Вы и ваш коллега Медведев, сталкиваюсь впервые... Подробнее см. мой пост - "Нам нужно развитие, а не застой" от 2 июля 2018г.

speculyant 12 августа 2018 | 15:52

pergamsky: а хренли им делать,когда политика,причем внешняя,главнее экономики?

alladinov 12 августа 2018 | 15:53

pergamsky: «Под санкциями я живу всю жизнь»

Так ты, вонючка, всю жизнь и был тупым и гнусным уродом. Скажешь нет?

pergamsky Георгий Пичугин 12 августа 2018 | 15:45

Под санкциями я живу всю жизнь... А вот с такими бездельниками в экономике как Вы и ваш коллега Медведев, сталкиваюсь впервые... Подробнее см. мой пост - "Нам нужно развитие, а не застой" от 2 июля 2018г.

jetsam 12 августа 2018 | 15:46

Силуанов @не создадут серьезных проблем для экономики@
ОН ПРАВ!
была бы экономика - были бы проблемы. а так - ОПГ озеро со
своим бассейном и не почувствует....

см. венесуэлу - там тоже начиналось с конфискации сверхдоходов,
потом американски нефтекомпаний, потом оппозиции, потом.....
и дошли до инфляции в 1 000 000% за год...
у нас еще все впереди :)))

(комментарий скрыт)

felixcat 12 августа 2018 | 15:46

Услышав это заявление Силуанова, населения причастилось, переоделось во всё чистое и стало ждать...

art_ 12 августа 2018 | 15:46

лучше скажи, когда минфин будет скупать доллары? а то ведь нефтяные компании не поверят, будут дальше за доллары нефть гнать

leonty 12 августа 2018 | 15:50

Ну, понятно... Готовьтесь, господа, к конфискации валютных вкладов... Или принудительной конвертации в рубли по фиксированному курсу...

kievlanin 12 августа 2018 | 15:50

Зато мы делаем ракеты на ядерном ходу!

eduard1958 12 августа 2018 | 15:50

ЦБ сможет подкрепить своей ликвидностью
____________________________________
Вот это правильно: давно пора ликвидировать ЦБ.

lager23 12 августа 2018 | 15:55

Скоро Путену будет жалко палить валюту на смердов и он решит проблему девальвацией рубля и дальнейшим обнищанием нации.
Ошибки правителей всегда дорого обходятся народу, но и народ заслуживает то, что имеет!

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