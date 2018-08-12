Силуанов: Грядущие американские санкции против госбанков России не создадут серьезных проблем для экономики

Грядущие американские санкции против госбанков России не создадут серьезных проблем для экономики, — уверяет министр финансов Антон Силуанов. Первый вице-премьер назвал эту часть санкций наиболее чувствительной, при этом он добавил, что меры неприятные, но несмертельные. Силуанов уверяет, что если Вашингтон введет санкции в отношении какого-нибудь российского банка, проблем с валютными и рублевыми счетами не будет, поскольку ЦБ сможет подкрепить своей ликвидностью это финансово-кредитное учреждение – слова министра приводит агентство Интерфакс.