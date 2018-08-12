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15:00, 12 августа 2018

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сама ходит в магазин и носит сумки с покупками

Об этом накануне рассказал берлинской газете «Тагесшпигель» директор крупной торговой сети.

В период летнего отпуска, а также в выходные и праздничные дни покупатели супермаркета на улице Моренштрассе в центре Берлина могут часто видеть Ангелу Меркель в сопровождении двух-трех телохранителей. По словам управляющего торговой сети, канцлер — абсолютный завсегдатай одного из магазинов в центре германской столицы, находящегося недалеко от ее дома. Глава кабинета министров ФРГ и лидер Христианско-демократического союза известна своей скромностью и подчеркнутой простотой. Поэтому в целом походы канцлера в супермаркет — привычное для берлинцев дело. Однако и германские министры не гнушаются простого народа, частенько заглядывая в продуктовый магазин, расположенный недалеко от правительственного квартала, чтобы лично сделать покупки. Ни один из политиков не обслуживается вне очереди, а Ангела Меркель никогда не дает нести пакеты с продуктами своим телохранителям.

Несколько лет назад канцлер ФРГ привела в свой любимый магазин премьер-министра КНР Ли Кэцяна и даже вместе с ним заказала товары у мясного прилавка. Видимо, выросшая в ГДР Меркель хотела показать своему китайскому коллеге, что равноправие народа и  элиты — это не коммунистический миф, а капиталистическая реальность.

Ангела Меркель не возмущается, если жители Берлина или туристы начинают ее фотографировать. Когда канцлер пребывает в командировке или за границей, за продуктами приходит ее муж Йоахим Зауэр.

Комментарии

18

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a_111111 12 августа 2018 | 15:11

Вспоминаются рассказы Маргариты Шагинян про Ленина... ( кстати писательница хорошая...)

danko1 12 августа 2018 | 15:17

И живет Меркель в маленькой квартире, готовя самостоятельно обеды.
Может, поэтому тоже в Германии высокий уровень жизни по сравнению с Россией, где у Путина множество десятков дворцов, на содержание которого тратятся сотни миллиардов, а тупица этот только грабить умеет, но ничего не знает о состоянии экономики России и несёт постоянно полный бред?

patrikk_1 12 августа 2018 | 15:26

Глава кабинета министров ФРГ и лидер Христианско-демократического союза известна своей скромностью и подчеркнутой простотой...

Из скромности она покупает один только шнапс, почти без закуски?

kamen_12 12 августа 2018 | 15:36

patrikk_1: Шнапс это немецкий самогон, сивуха вообщем. Бухает русскую водку, лучшего бухла человечество ещё не придумало.

evgeny_biolog 12 августа 2018 | 15:30

danko1: А Вы откуда знаете сколько тратится сотен миллиардов на множество десятков дворцов Путина?

kamen_12 12 августа 2018 | 15:39

danko1: Меркель стерва ещё та, народу сожрала на своём веку много, она политик. Нехера она не готовит.

kamen_12 12 августа 2018 | 15:54

danko1: Путь к Канцлеру Германии ещё круче, чем путь к президенту России! Людей там больше в могиле из-за Ангелы.

gvs 12 августа 2018 | 15:12

Да, целый гипермаркет лицом в пол под автоматами не кладут... )))

viktorova 12 августа 2018 | 15:16

Меркель уважаю за это.

elpidifor 12 августа 2018 | 15:25

Это просто протестантские ценности.

tv_victim 12 августа 2018 | 15:26

Они там что, на администрацию канцлера не тратят миллиарды, штоля? Дикари! У нее, небось и сверхроскошных резиденций по всей стране нет?.... Во лошара!

evgeny_biolog 12 августа 2018 | 15:26

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель сама ходит в магазин и носит сумки с покупками"

У нас все бабы так делают ...

russky77 12 августа 2018 | 15:27

Если бы у бабушки Меркель были, как выражается наш президент, мужские половые признаки, она была бы Шрёдером. А пока у нее есть только ху@ло со своим северным потоком 2. Но фантазии ее не покидают

kp6ic 12 августа 2018 | 15:29

путинская клика поржала над ней, наверно. лузер какой-то.

salut__521 12 августа 2018 | 15:30

В отличие от Меркель рашистский фюрер никогда не ходил, не ходит и не будет ходить по магазинам, ибо живёт в другой реальности, нежели остальные граждане, а именно при путриотическом коммунизьме, где, кстати, и сдохнет...

oleg_kievlyanin 12 августа 2018 | 15:38

Нищеброды.

pag22 12 августа 2018 | 15:48

Два-три телохранителя? А кого же потом губернаторами назначать?

oleg_kievlyanin 12 августа 2018 | 15:55

Может она и готовит сама?
Без всяких Пригожиных обходится?

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