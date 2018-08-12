"Канцлер ФРГ Ангела Меркель сама ходит в магазин и носит сумки с покупками"

Об этом накануне рассказал берлинской газете «Тагесшпигель» директор крупной торговой сети.

В период летнего отпуска, а также в выходные и праздничные дни покупатели супермаркета на улице Моренштрассе в центре Берлина могут часто видеть Ангелу Меркель в сопровождении двух-трех телохранителей. По словам управляющего торговой сети, канцлер — абсолютный завсегдатай одного из магазинов в центре германской столицы, находящегося недалеко от ее дома. Глава кабинета министров ФРГ и лидер Христианско-демократического союза известна своей скромностью и подчеркнутой простотой. Поэтому в целом походы канцлера в супермаркет — привычное для берлинцев дело. Однако и германские министры не гнушаются простого народа, частенько заглядывая в продуктовый магазин, расположенный недалеко от правительственного квартала, чтобы лично сделать покупки. Ни один из политиков не обслуживается вне очереди, а Ангела Меркель никогда не дает нести пакеты с продуктами своим телохранителям.

Несколько лет назад канцлер ФРГ привела в свой любимый магазин премьер-министра КНР Ли Кэцяна и даже вместе с ним заказала товары у мясного прилавка. Видимо, выросшая в ГДР Меркель хотела показать своему китайскому коллеге, что равноправие народа и элиты — это не коммунистический миф, а капиталистическая реальность.

Ангела Меркель не возмущается, если жители Берлина или туристы начинают ее фотографировать. Когда канцлер пребывает в командировке или за границей, за продуктами приходит ее муж Йоахим Зауэр.