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Эксклюзив Эха 15:00, 12 августа 2018

Украинский режиссер Олег Сенцов остается в колонии

ФСИН не подтвердила информацию о том, что он покинул учреждение. О том, что Сенцов минувшей ночью мог самолетом отправиться в Киев, ранее со ссылкой на источник сообщила журналист Виктория Ивлева, которая участвует в кампании по освобождению украинского режиссера.

О перемещениях Олега Сенцова из колонии специально вбрасывают дезинформацию, считает уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», комментируя опровержение УФСИН РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу информации о том, что осужденный за терроризм украинский режиссер был вывезен из колонии номер 8 в Лабытнанги. «Это дезинформация, кто-то специально распространяет такие слухи. Они делают больно его (Сенцова –ЭМ) близким», — заметила омбудсмен.

Тот факт, что ее уже дважды не допустили до посещения О.Сенцова в колонии омбудсмен считает нарушением договоренностей между президентами РФ и Украины. «Федеральная служба исполнения наказаний не дает такого согласия. Получается, что они не выполняют указания своего президента», — сказала она, отметив, что в этой связи обратилась к руководителю Администрации президента В.Путина. По ее информации, режиссер в результате голодовки дважды оказывался в реанимации, но из-за «плохого отношения в гражданской больнице он отказался от принудительного кормления». «Он сам планирует немного есть питательную смесь— белок, чтобы сознание не терять и контролировать, что происходит вокруг него», — уточнила она.

Сестра осужденного российским судом украинца Олега Сенцова Наталья Каплан призывает воздерживаться от  распространения информации о возможном освобождении ее брата до момента его отбытия за пределы России.

«Даже если вы действительно узнали, что Олега отпускают, не надо выдавать НИКАКОЙ информации, пока он не покинет Россию. Такая преждевременная информация, даже  будучи правдой, может навредить ситуации. Все мы  видим, как все нестабильно в  царстве стабильности»,  — написала она на  своей странице в соцсети Фейсбук.

Олег Сенцов уже около трех месяцев держит в российской колонии голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных.

Комментарии

4

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vea4ek 12 августа 2018 | 15:06

Опять кгогагый рэжим потроллил рукожопных!

shplint_05 12 августа 2018 | 15:41

На 91-й день "голодовки" Сенцова до шумеров наконец дошло, каким идиотизмом вся эта история выглядит, и они шёпотом признали, что их "герой", всё-таки, немножечко ест. Надо Украине счёт за продукты выставить, а то за 20 лет "голодовки" колонию и разорить можно.

bereshliberalivjamu 12 августа 2018 | 15:11

Пусть сидит, огурчикам тоже полезно сидеть, зеленными и в пупырышках вырастают.

liberastanakol 12 августа 2018 | 15:30

Украинский режиссер Олег Сенцов остается в колонии
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Пускай там не ссыт. Бабка данко с ромашкой подкоп делают прямо из Киева.

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