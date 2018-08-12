В Мурманске и Петербурге сегодня прошли акции в память о моряках подводной лодки «Курск»
На Серафимовском кладбище в Петербурге, где похоронены 32 члена экипажа, собрались родственники и близкие погибших. К мемориалу возложили цветы. В Мурманске акция прошла у мемориала морякам-подводникам, погибшим в мирное время. На кораблях флота были приспущены флаги. Подводная лодка «Курск» затонула в Баренцевом море 18 лет назад.
Одним из символов тех событий стало интервью президента Владимира Путина Ларри Кингу, в котором на вопрос о трагедии глава государства отвечал с улыбкой.
Выступление Владимира Путина и форма его ответа тогда у многих вызвали возмущение.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sensei54 12 августа 2018 | 15:12
arye_11: Представителей власти на траурных мероприятиях не будет.
Вместо них и от имени Президента России будут присланы 10 долларов.
………………………………………………………………………………………………………………….
А ещё лучше, чтобы 10 долларов вдовы в каждую годовщину отправляли этому низкорослому персонажу.
sagen 12 августа 2018 | 15:33
sensei54: Почему сразу "низкорослому"? Он на ходульках вполне себе сморится нормально, почти как Макрон.
https://d.radikal.ru/d20/1805/39/3044513a58fc.jpg
Так и просится фраза: и тут вошел огромный лилипутище. Внешность для него самое главное. Комплексует, отсюда и проблемы страны. То он рослому Саакашвили пытался что-то доказать, то Порошенко, с мелкими, вроде Берлускони у него отношения лучше. Там он на равных. Эх, был бы я журналистом, да еще Первого канала, я бы вспомнил записку, которую написал своей молодой жене один погибший офицер-подводник. Не родителям, которые его вырастили, выкормили, дали все, а бабе, с которой то он и знаком был несколько месяцев. Как она теперь, помнит его? Родители точно помнят.
trans 12 августа 2018 | 15:18
Светлая им память.
jetsam 12 августа 2018 | 15:19
@ Выступление Владимира Путина и форма его ответа тогда у многих вызвали возмущение. @
у любого *нормального* человека это "выступление" (и 10 долл)
вызывали, вызывают и будут вызывать отвращение.
* соболезнование родственникам.
nikolaysatin 12 августа 2018 | 15:42
https://www.youtube.com/watch?v=Qtl4g0dscSs
Капитан (-лейтенпнт) Колесников пишет нам письмо.
Трудно сказать лучше Шевчука по поводу этой трагедии