В Мурманске и Петербурге сегодня прошли акции в память о моряках подводной лодки «Курск»

На Серафимовском кладбище в Петербурге, где похоронены 32 члена экипажа, собрались родственники и близкие погибших. К мемориалу возложили цветы. В Мурманске акция прошла у мемориала морякам-подводникам, погибшим в мирное время. На кораблях флота были приспущены флаги. Подводная лодка «Курск» затонула в Баренцевом море 18 лет назад.

Одним из символов тех событий стало интервью президента Владимира Путина Ларри Кингу, в котором на вопрос о трагедии глава государства отвечал с улыбкой.

Выступление Владимира Путина и форма его ответа тогда у многих вызвали возмущение.