Министр финансов Антон Силуанов заявил, что доллар становится ненадежным инструментом
В связи с этим он не исключил перехода на национальные валюты при торговле нефтью, – сообщает РБК. Силуанов добавил, что Москва существенно уменьшила вложения российских резервов в американские активы. При этом он подчеркнул, что правительство не планирует закрывать американские компании, которые работают в нашей стране.
Комментарии26
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lager23 12 августа 2018 | 15:07
В связи с этим он не исключил перехода на национальные валюты при торговле нефтью
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Он профнепригоден...... лучше бы застрелился!
gordy 12 августа 2018 | 15:09
"Министр финансов Антон Силуанов заявил, что доллар становится ненадежным инструментом"
Лиса вот тоже говорила, что виноград был зелен, а этот также намекает, что доллар не торт?
art_ 12 августа 2018 | 15:23
gordy: нет, а что было 15 лет ждать скупать доллары всю дорогу? почему сейчас жареный петух только клюнул? что случилось?
oldpartizan 12 августа 2018 | 15:31
килограмм рублей за доллар. ненадёжно
olgavik 12 августа 2018 | 15:33
art_: //что случилось?//
"Министр финансов РФ Антон Силуанова на докладе у Путина:
- Владимир Владимирович, в обвале курса рубля виноваты не только угрозы новых санкций со стороны США, но и нестабильная ситуация на развивающихся рынках.
- Отличный доклад, Антон Германович. Вот именно так и скажете в интервью телевизионщикам. Уверенно глядя в камеру. Главное, чтобы наши избиратели запомнили, что ни вы, ни ваши сотрудники, даже в период санкций скупающие на бирже валюту на 11 миллиардов рублей ежедневно, точно не виноваты..."
art_ 12 августа 2018 | 15:37
olgavik: вот она работа министра и перезидента. скупать чужую валюту, валюту врага практически, и при этом непрерывно вставать с колен. притом, что нефти продается - залейся, профицит огромный. нет вот, нужно скупать валюту конкурента - уже 15 лет, как нет госдолга, а все туда же. уникальное руководство страны, с рейтингом по 90%. финиш...
opiatnovyi63 12 августа 2018 | 15:52
art_: Что за национальные валюты? Типа монгольского тугрика или венесуэльского боливара?
art_ 12 августа 2018 | 15:58
opiatnovyi63: рубль имеете ввиду? вообще вроде цб россии его выпускает, или это не своя нац. валюта?
viktorova 12 августа 2018 | 15:18
Почему-то Павлов вспомнился. Был такой министр финансов...
navsegda 12 августа 2018 | 15:23
lager23: Нет , через подобные заявления население готовят к отмене хождения доллара , здравствуйте валютчики
nowyyrusic 12 августа 2018 | 15:26
lager23: Вы не поняли, он ведь про бартер говорит.
То есть как это было в начале 90-х,0 Россия поставляет Индии нефть и получает по бартеру текстиль.
А из Италии девок выпишут, Берлускони поставит.
Идиот что-ли, не понимает что такое деньги и для чего они? Ну и министр финансов.
art_ 12 августа 2018 | 15:34
nowyyrusic: он бухгалтер, а не министр финансов. пока сверху не скажут, что делать, сам будет тихо делать то же, что и делал. видимо, все же сказали, что могут счета заморозить, хотя мог уже и догадаться давно, был бы министр.
vaka257 12 августа 2018 | 15:09
Клоун!!!....
eniro 12 августа 2018 | 15:27
vaka257:" Для чего нужен самогипноз? Опасно ли заниматься самогипнозом? Какие техники самогипноза существуют. Кто может заниматься самогипнозом." На эти и другие вопросы Вам отвечает министр финансов А. Силуанов.
agamasat 12 августа 2018 | 15:10
после таких речей, завтра будет уже поздно населению снимать все валютные вклады в банках. Здравствуй, Дно!
clandestino 12 августа 2018 | 15:13
Он сумасшедший! Или сильно пьян.
jetsam 12 августа 2018 | 15:14
как совпало.
в турции стал доллар ненадежным вчера\позавчера,
а сегодня доллар ненадежным стал у нас.
отстаем от помидоров.
видать придется на турецкую лиру переходить.
до ближайшего кувырка Су-ХХ в нашу спину....
tv_victim 12 августа 2018 | 15:15
Хана рублю, похоже.... Раз власти заговорили о крахе бакса - жди очередного обрушения деревянного.... Не раз проверено.
maximv 12 августа 2018 | 15:16
Чёрного понедельника нам ещё не хватало. Что же за болванов путин в правительство набирает??? Лучших из худших?
danko1 12 августа 2018 | 15:23
maximv: По своему подобию.
Тупице полному Путину умные люди в окружении не нужны.
Нужны послушные холуи с запятнанной репутацией, чтобы их на крючке держать.
agamasat 12 августа 2018 | 15:41
maximv: 19 лет шла селекция, а вы только сейчас задаетесь этим вопросом: что за болванов путен набирает?(
vetsurgeon 12 августа 2018 | 15:16
доллар ненадёжный инструмент...………….доллару скоро кирдык...……...доллар скоро обрушится...………...подобный бред я слышу сколько живу. неужели какой-то дурак верит в эту болтовню? доллар был и остаётся долларом
anemon 12 августа 2018 | 15:16
А Силуанов уже сделал надежным рубль? Где этих клоунов набрали?
art_ 12 августа 2018 | 15:17
минфин когда сам перестанет покупать доллары, тогда и нефтяные компании подумают продавать нефть не за доллары, не раньше. пора усвоить уже г-ну министру. что он сам давит под плинтус свою валюту, которая вроде бы называется рубль, а не доллар
grigorev 12 августа 2018 | 15:30
Интересно, в какой валюте г. Силуанов хранит свои сбережения? Неужели в той самой ненадежной.
oldbobby 12 августа 2018 | 15:33
Министру финансов больше не наливать!