Председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил, что государственные пенсии в России в будущем могут быть отменены
Об этом он сказал во время встречи с жителями Саратова, на которой обсуждалась пенсионная реформа.
«Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», — сказал Вячеслав Володин, отвечая на вопрос одной из женщин в аудитории. Видеозапись встречи опубликовало местное информационное агентство Free-News-Volga. Женщина пожаловать на низкие пенсии и выразила опасения, что если реформу примут, люди просто не смогут дожить до возраста выхода на пенсию. Зал встретил ее слова аплодисментами.
Володин же попытался иронизировать, отметив, что для увеличения срока жизни есть спортплощадки, однако потом перешел на серьезный тон и объяснил, что сейчас соотношение числа работающих граждан к людям пожилого возраста не позволяет покрывать дыру в пенсионной системе России, и наполняют ее счет бюджета. Если такая тенденция продолжится, пенсии, отметил спикер Госдумы, «не только расти не будут, а будет все меньше и меньше». В то же время он напомнил, что парламентарии до конца года должны принять решение о ратификации конвенции Международной организации труда, согласно которой пенсия должна быть не меньше 40% от среднего заработка.
В середине июля Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста. Согласно соцопросам, большинство россиян выступают против реформы. По всей стране проходят протестные митинги.
Комментарии39
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post_v 12 августа 2018 | 15:04
кто-то поверит, что Володин и иже с ним отменят себе родимым государственные пенсии в размере 75% заработка депутата Госдумы?
gordy 12 августа 2018 | 15:07
"...сейчас соотношение числа работающих граждан к людям пожилого возраста не позволяет покрывать дыру в пенсионной системе России, и наполняют ее счет бюджета."
Людей России не хватает, зато законодателей - завались?
r88w556xl4 12 августа 2018 | 15:08
Всё логично, вот пишет какая-нибудь прокладка всю жизнь комментарии на Эхе, оплачивает их ей Госдеп, а потом в возрасте 65 лет пришла она требовать пенсию. А ей и говорят, что НА НАШУ СТРАНУ ты, прокладка, ни дня не работала, и поэтому государственная пенсия тебе не положена, живи на свои, на госдеповские - сколько накопила с тех подачек.
rihard 12 августа 2018 | 15:22
r88w556xl4: А бывает и так— имеется идиот весь из себя патриот, который нихрена не делает, зато лозунги патриотические орет и .опу власти вылизывает.Толку проку от него ноль.
ihtiostega 12 августа 2018 | 15:50
r88w556xl4: А "госдеповскими" пенсионеров будут назначать такие "борцы с госдепом" как ты?
patrikk_1 12 августа 2018 | 15:08
Председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил, что государственные пенсии в России в будущем могут быть отменены...
Начнут с отмены депутатских пенсий?
merelymy 12 августа 2018 | 15:37
Мужчина Володин, который не всегда успевает заплатить за кефир, видимо подразумевал, что пенсии отменят, а пенсионные сборы останутся.
Вот это по нашему, продолжим дело Ильича и Кузьмича.
Путь готов.
danko1 12 августа 2018 | 15:11
post_v: О себе они позаботятся, хотя пенсия и зарплата малая часть их дохода.
Но какие тупицы во главе России.
Путин стагнацию в 0,5 % ВВП называет ростом в 5%.
Володин, когда дефицита в бюджете нет, а намечается очень существенных профицит в связи с ростом цен на нефть, тоже нагло врет.
Совсем понятия не имеют о положении дел в стране, которой якобы руководят, а на самом деле уничтожают.
patrikk_1 12 августа 2018 | 15:17
danko1:
Тебя бы назначили каким-нибудь министром, ты бы наверное Россию в два дня уничтожила, не то что эти лопухи из правительства?
anemon 12 августа 2018 | 15:26
danko1: Или знают и понимают, но надеются из нас дураков сделать.
viteck 12 августа 2018 | 15:13
Привет всем тем, кому не нравилась жизнь в "проклятом совке"...
speculyant 12 августа 2018 | 15:55
post_v: себе-нет. Нам-легко!
yralez 12 августа 2018 | 15:08
Вот вам и референдум.
Будем тоже воровать.....у государства, т. е. у них.
meteor1908 12 августа 2018 | 15:16
Государство всё время кивает на отсутствие средств. А меньше воровать не пробовали? Не тратить миллиарды на одноразовые объекты? Не помогать иностранным оборванцам?
jetsam 12 августа 2018 | 15:08
это наш ответ на санкции США против нас (за скрипалей и до скрипалей)!
пусть флорида вздрогнет, когда мы будем бомбить воронеж!
viktorova 12 августа 2018 | 15:09
Юморист хренов. Сдох бы ты поскорее, подстилка ватная.
gvs 12 августа 2018 | 15:10
Окончательное решение одного из вопросов уже предлагал один деятель. Вова тоже хочет решить пенсионный вопрос при помощи "Циклона-Б"?
apels 12 августа 2018 | 15:11
Ну и уровень этого деятеля!!! Да его председателем кооператива нельзя!
lehich 12 августа 2018 | 15:12
apels: Смотря какого. Председателем кооператива "Озеро" можно.
elenaj1959 12 августа 2018 | 15:12
Так, может быть, ввести для нас, пенсионеров, добровольно-принудительную эвтаназию вместо выхода на пенсию? Зачем церемониться с отработанным материалом? И орлам путина больше достанется.
lehich 12 августа 2018 | 15:14
elenaj1959: Ага, только эвтаназию придется оплачивать из собственного кошелька.
viktorova 12 августа 2018 | 15:14
«не только расти не будут, а будет все меньше и меньше».
И зал снова разразился аплодисментами...
anemon 12 августа 2018 | 15:14
О наворованном, сука, молчит, не шутит!
lehich 12 августа 2018 | 15:16
Так нам всем и надо.
clandestino 12 августа 2018 | 15:17
Всё меньше и меньше? А госшлюхам, и ему в том числе, всё больше и больше. Какая-то экономическая аномалия.
trans 12 августа 2018 | 15:20
Путин сделал большие пенсии нужным людям - депутатам, чиновникам, следователям, судьям, работникам прокуратуры (для сравнения - пенсии судей и работников прокуратуры в 8-10 раз больше чем пенсии учителей, рабочих, медиков). Не обижены и силовики, тоже нужные люди. А на остальных Путин экономит, платит им мизер, чтобы платить нужным людям большие пенсии.
А сейчас тем у кого нищенские пенсии, еще и стаж увеличили. Вот такая вот путинская пенсионная политика - одним густо, а для других повышение пенсионного возраста.
cromwel 12 августа 2018 | 15:24
То есть проворавались полностью, что даже пенсионный фонд пуст. Себе то они пенсию оставят, но ее назовут "заслужанной компенсацией" за тяжкий труд. А для нас скоро по телеку появяться счастливые пенсионеры с рассказом что им пенсия вообще не нужна. Они молоды и ходят в спортзалы. И любят пахана.
selantjy 12 августа 2018 | 15:33
Лучше бы, эти политические гомосексуалисты, попытались работу людям дать... А не только избранным!!! Иметь 23млн. "самозанятых", и не использовать... К этому можно добавить гострабайтеров и др., и говорить о нехватки работающих, - просто глупо и безнравственно!!! Ну, а выборному электорату можно лишь пожелать, что нужно хорошо думать, кого выбирают!!!
kp6ic 12 августа 2018 | 15:33
все деньги на военщину, опричников, пропагандонов, геополитические авантюры и прочие скрепы. какие пенсии?
cromwel 12 августа 2018 | 15:33
Вообще то предположу что это информационный вброс. Володиным может кто то за спиной кукловодить. Прощупывают реакцию. Вскоре выйдет Папа весь в белом и заявит что при нем такому не бывать. И рейтинг вверх! И затрат никаких. Хотя что то подобное про пенсии он уже обещал....
captainobvious 12 августа 2018 | 15:37
надеюсь, как принято в таких случаях, депутаты начнут с себя?
nataklim 12 августа 2018 | 15:42
captainobvious: без веры, веры не бывает, без веры, вера погибает. Надежды нет и веры то же, и лишь миграция поможет, иль вилы-каждому свое, в России сотое уж дно
captainobvious 12 августа 2018 | 15:55
nataklim: мигрируйте, не задерживайтесь... скатертью дорога и попутный ветер в ****
nataklim 12 августа 2018 | 15:38
Когда Граждане России наконец поймут, что необходимо прежде всего в Конституции прописать четкие ограничения прибывания у власти по возрастному признаку. Когда наконец эта страна освободиться от старых шизофреников и больных деменцией во власти? Какие дыры? Кому вы там втираете ? пусть газпромы и рыжики всякие для начала вернут в пенсионный фонд бабки, которыми они свои "проекты и долги" закрыли и пенсии вырастут на процентов 100 как минимум. Заврались окончательно и уже забыли о чем врут даже
niknov 12 августа 2018 | 15:41
Вот это выбрал народ себе президента.
salut__521 12 августа 2018 | 15:41
Пригожинцы, кончай тужиться, вас тоже посчитали в пенсионные отменённики, тупицы!..
oldbobby 12 августа 2018 | 15:55
В приличном обществе за такие шутки работающие граждане пожилого возраста просто обязаны были Председателю Госдумы Вячеславу Володину набить морду. Но это не про Саратов.
leonty 12 августа 2018 | 15:59
"...в будущем могут быть отменены". А чё будущего то ждать? Давайте прямо сейчас...
virgenu 12 августа 2018 | 15:59
Долго доходит! В стране с рыночной экономикой государственные пенсии возможны только для государственных служащих, полиции, армии, работников госучреждений.И то, размер и содержание пенсий устанавливают местные органы власти.Остальной народ зарабатывает пенсии сам.Изучите,(если хватит ума)опыт США, проверенный столетиями. Главное: пенсии и забота о старости есть приоритет перед вооружением, крымнашем и прочими авнтюрными тратами бюджетов.