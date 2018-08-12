Председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил, что государственные пенсии в России в будущем могут быть отменены...

Об этом он сказал во время встречи с жителями Саратова, на которой обсуждалась пенсионная реформа.

«Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», — сказал Вячеслав Володин, отвечая на вопрос одной из женщин в аудитории. Видеозапись встречи опубликовало местное информационное агентство Free-News-Volga. Женщина пожаловать на низкие пенсии и выразила опасения, что если реформу примут, люди просто не смогут дожить до возраста выхода на пенсию. Зал встретил ее слова аплодисментами.

Володин же попытался иронизировать, отметив, что для увеличения срока жизни есть спортплощадки, однако потом перешел на серьезный тон и объяснил, что сейчас соотношение числа работающих граждан к людям пожилого возраста не позволяет покрывать дыру в пенсионной системе России, и наполняют ее счет бюджета. Если такая тенденция продолжится, пенсии, отметил спикер Госдумы, «не только расти не будут, а будет все меньше и меньше». В то же время он напомнил, что парламентарии до конца года должны принять решение о ратификации конвенции Международной организации труда, согласно которой пенсия должна быть не меньше 40% от среднего заработка.

В середине июля Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста. Согласно соцопросам, большинство россиян выступают против реформы. По всей стране проходят протестные митинги.