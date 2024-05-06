В Новокузнецке члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса поместили в психиатрическую больницу
Об этом сообщает проект ОВД Инфо. О том, что Юрий Ионов находится в больнице, родственники узнали только после обращения в прокуратуру.
Ранее члена участковой комиссии и гражданского активиста задержали силовики в масках. Они увезли Ионова в неизвестном направлении. После задержания родственники нашли в квартире документы о проведенном обыске и об изъятии вещей.
Комментарии10
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plank1957 12 августа 2018 | 14:40
ПНД, как средство борьбы с инакомыслием.
semia 12 августа 2018 | 14:42
: Началось! Надо с Памфиловой с ее котами начинать! опасна она для здорового общества!
danko1 12 августа 2018 | 14:46
semia: Вот и принудительную психиатрическую "помощь" в качестве уголовного наказания Путин вернул.
Осталось статью за валютные операции вернуть и за хранение валюты, запретить свободный выезд за рубеж и ввести выездные визы.
А там и до судов "тройками" близко.
rampa 12 августа 2018 | 14:47
semia: а что Памфилова тоже гражданский активист? Ее-то за что? )))
olgavik 12 августа 2018 | 14:40
Он покусал едросов?
evgeny_biolog 12 августа 2018 | 14:41
А остальных членов участковой избирательной комиссии уже оттуда выпустили?
zemljanka 12 августа 2018 | 14:45
Неужели рискнул? Соблюдал Закон?
eugene_netchaev 12 августа 2018 | 14:59
В Новокузнецке члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса поместили в психиатрическую больницу
И теперь он с правом решающего голоса будет управлять психиатрической больницей :-)
hz6691 12 августа 2018 | 14:59
От ЦИКовских правил математики о кого хочешь крыша поедет.
vlabumur 12 августа 2018 | 15:58
Оба мы при решке бродим, ты за ней и я за ней,
просто ты пока свободен, но вопрос, кто свободней?(С)