В Новокузнецке члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса поместили в психиатрическую больницу

Об этом сообщает проект ОВД Инфо. О том, что Юрий Ионов находится в больнице, родственники узнали только после обращения в прокуратуру.

Ранее члена участковой комиссии и гражданского активиста задержали силовики в масках. Они увезли Ионова в неизвестном направлении. После задержания родственники нашли в квартире документы о проведенном обыске и об изъятии вещей.