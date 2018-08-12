Туристическая группа терпит бедствие на Алтае

Четыре человека поднялись на горную вершину Ак-Кем и с высоты более 4 тысяч метров подали сигнал бедствия. На месте стоянки группы резко испортилась погода. Ветром унесло палатку с вещами и снаряжением. Туристы замерзают и не могут самостоятельно спуститься с горы. А в МЧС говорят, что непогода не позволяет поднять вертолет. Пешком, по словам спасателей, даже при хорошей погоде идти трое суток.

Как отмечает агентство «Интерфакс», сами туристы сообщили, что все они – из Кемерово, это – четверо мужчин.