Туристическая группа терпит бедствие на Алтае
Четыре человека поднялись на горную вершину Ак-Кем и с высоты более 4 тысяч метров подали сигнал бедствия. На месте стоянки группы резко испортилась погода. Ветром унесло палатку с вещами и снаряжением. Туристы замерзают и не могут самостоятельно спуститься с горы. А в МЧС говорят, что непогода не позволяет поднять вертолет. Пешком, по словам спасателей, даже при хорошей погоде идти трое суток.
Как отмечает агентство «Интерфакс», сами туристы сообщили, что все они – из Кемерово, это – четверо мужчин.
Комментарии5
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evgeny_biolog 12 августа 2018 | 14:37
Здесь вам не равнина. Здесь климат иной, идут лавины одна за одной, И здесь за камнепадом ревёт камнепад.
В. Высоцкий
kryimzdick 12 августа 2018 | 14:51
Хрен их туда понёс, пусть спускаются, как хотят.
r88w556xl4 12 августа 2018 | 15:01
kryimzdick: Достойный ответ либерала в обычном либеральном людоедском стиле.
rampa 12 августа 2018 | 15:01
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). А разве непогода и сильный ветер это не чрезвычайная ситуация? Зачем МЧС нам тогда? При хорошей погоде они и сами спустятся
buva53 12 августа 2018 | 15:33
Почему я должен оплачивать вертолёт для этих охотников за адреналином?