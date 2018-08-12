Валютные счета граждан в российских банках не пострадают от новых санкций США, уверяет министр финансов Антон Силуанов
Валютные счета граждан российских банках не пострадают от новых санкций США, уверяет министр финансов Антон Силуанов. Также 1-й вице-премьер сказал, что доллар становится ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле.
Силуанов не исключил перехода на национальные валюты при торговле нефтью, сообщает агентство ТАСС.
Комментарии27
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art_ 12 августа 2018 | 14:33
силуанов, а что будешь теперь покупать сам на деньги минфина, если не доллары?
olgavik 12 августа 2018 | 14:38
art_: Валютные счета не пострадают, их просто переведут в рублевый эквивалент. Незачем гражданам ненадежную валюту иметь.
danko1 12 августа 2018 | 14:41
olgavik: И мнения граждан даже не спросят, когда их долларовые счета переведут в рублевые по выгодному для власти курсу, как не спрашивают сейчас, когда при крае банков вместо долларов выдают рубли.
tvitov66 12 августа 2018 | 14:57
danko1: Валютные счета не пострадают, их просто перепишут на имена друзей нацЛидера, пострадавших от санкций проклятого Запада
art_ 12 августа 2018 | 14:41
olgavik: если минфин перестанет покупать доллары, то куда пойдет его курс к рублю? если иметь ввиду. что он всегда был крупнейшим покупателем
vezdehod 12 августа 2018 | 14:41
Не верю!!!
chapter_2 12 августа 2018 | 14:39
art_: Нет дыма без огня. Дело явно пахнет керосином...
art_ 12 августа 2018 | 14:44
chapter_2: не так все страшно. купят юани или йены или шв. франки или евро. да мало ли валют других главное. чтоб не людям зарплаты прибавить с пенсиями
irdo 12 августа 2018 | 15:03
chapter_2:
Нет дыма без огня. Дело явно пахнет керосином...
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Похоже на это.
semia 12 августа 2018 | 14:40
Сколько помню,столько мы отказываемся от доллара. Силуанов намекает наверное,что заморозят валютные счета граждан.В результате счета не пострадают,а пострадают граждане
svoboda_ili_smert 12 августа 2018 | 14:46
Есть у нас ходячий анекдот на букву М, теперь к нему в пару - на букву С.))
tag188 12 августа 2018 | 14:37
От санкций США явно не пострадают, а от российских властей -- запросто.
askol2016 12 августа 2018 | 14:37
А можно опубликовать список этих граждан?
art_ 12 августа 2018 | 14:39
неужели пустят заработанное на зарплаты и пенсии, вместо покупки долларов? счастье-то какое?
liberastanakol 12 августа 2018 | 14:39
...что доллар становится ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле.
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Он нас за лохов держит? Я завтра пойду покупать себе новый смартфон или компьютер. Если доллар подорожает к отношению рубля то цены на это всё поднимутся. Лучше я рубли на баксы поменяю если что потом расскажет когда деревянный будет стоить 100 к 1...:)
tvitov66 12 августа 2018 | 15:00
liberastanakol: не веришь тому, кого назначил и утвердил нацЛидер? Да вы батенька ПРЕДАТЕЛЬ ПУканистической Родины!
svoboda_ili_smert 12 августа 2018 | 14:41
Не удивлюсь, если завтра в Сбере будет наплыв валютных вкладчиков, желающих снять кровные.)
svoboda_ili_smert 12 августа 2018 | 14:43
svoboda_ili_smert: Ну, не умеет наша власть бороться с кризисами. Зато, хорошо умеет создавать.)
ugiazov 12 августа 2018 | 14:50
Всё-таки стеклянная банка надёжнее.
agamasat 12 августа 2018 | 14:53
Да, держите валюту в банках, а то такой куш для власти под угрозой! А ведь она сгорит для граждан россии первой под предлогом, что это США ограбили часть населения.)
eduard53 12 августа 2018 | 14:54
Ага, доллар - ненадёжный инструмент. То ли дело - супернадёжа рупь.
eugene_netchaev 12 августа 2018 | 14:56
Валютные счета граждан в российских банках не пострадают от новых санкций США, уверяет министр финансов Антон Силуанов
Ага! Министерство финансов освободит вас от такой ненужной заботы, как валютные счета.
katzman 12 августа 2018 | 15:10
Счета страдать не будут - будут страдать владельцы счетов.
income 12 августа 2018 | 15:13
katzman: Не все )
lager23 12 августа 2018 | 15:17
Сладкие слова для слуха презердента лаконично ложатся на горькую правду для клиентов банков...
Путен разорит страну вместе со всеми вкладами, резервами и светлым будущим! Готовьтесь, друзья, к жесткой посадке на дно, не теряйте зря время, а главное не верьте кремлепутам!
jetsam 12 августа 2018 | 15:28
их сегодня конфискуют или дадут до завтра успеть?
ivan14 12 августа 2018 | 15:32
Переведут в рубли по курсу 2012 года и предложат заморозить на 5 лет а выдачу начать вкладчикам рождения до 1917 года и облигациями беспроцентного займа правительства РФ . Обычно так.