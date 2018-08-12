Валютные счета граждан в российских банках не пострадают от новых санкций США, уверяет министр финансов Антон Силуанов

Валютные счета граждан российских банках не пострадают от новых санкций США, уверяет министр финансов Антон Силуанов. Также 1-й вице-премьер сказал, что доллар становится ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле.

Силуанов не исключил перехода на национальные валюты при торговле нефтью, сообщает агентство ТАСС.