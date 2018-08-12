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14:30, 12 августа 2018

Председатель Госдумы не исключил в дальнейшем снижения уровня государственных пенсий и даже отмены их как таковых

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил в дальнейшем снижения уровня государственных пенсий и даже отмены их как таковых. Об этом он говорил на встрече с жителями Заводского района Саратова, — сообщает местное информационное агентство Free-News-Volga. Одна из пришедших на встречу со спикером Госдумы местных жительниц подняла вопрос о пенсионной реформе. Она сказала, что в случае, если законопроект о повышении пенсионного возраста будет окончательно одобрен, ее ровесники, а также их внуки до пенсии не доживут. Зал встретил эти слова аплодисментами.

Володин на это пошутил, что для увеличения продолжительности жизни есть спортплощадки. И затем добавил: «Будут ли дальше государственные пенсии? — это вопрос».

Комментарии

60

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askol2016 12 августа 2018 | 14:35

Пусть только посмеют отменить пенсии! Сразу на вилах окажутся! Это тебе не отмена бесплатного проезда в транспорте...

hastings 12 августа 2018 | 14:38

askol2016: с пониманием надо отнестись и потерпеть. Запад душит Россию и сейчас важнее отдать деньги армии, чем жировать на пенсии.

arye_11 12 августа 2018 | 14:40

hastings:
В третий раз за последние 100 лет корабль России идет ко дну.
Полный ахтунг, дохозйствовались, хозяйчики.

patrikk_1 12 августа 2018 | 14:42

И затем добавил: «Будут ли дальше государственные пенсии? — это вопрос»...

Чем быстрее отменят государственные пенсии, бесплатные медицину и образование, тем быстрее россияне станут ответственными и политически активными гражданами.

vikwlad 12 августа 2018 | 14:52

Т. е., надо понимать, что пенсии могут отменить, но налоги в пенсионный фонд не отменят.

agamasat 12 августа 2018 | 14:56

patrikk_1: Чем быстрее отменят государственные пенсии, бесплатные медицину и образование, тем быстрее россияне станут ответственными и политически активными гражданами.
-------------------------------------------------
и поднимут на вилы эту власть и всю мерзкую шелупонь, её обслуживающую, включая и пригожинских троллей?

ivar1964 12 августа 2018 | 15:28

patrikk_1: Верно! И эти активные граждане сотрут в порошок и путиных, и патриков ...

hastings 12 августа 2018 | 14:43

arye_11: Ничего, Россия всё равно существует. Вон, даже территориями прирастает. А попитаться какое-то время можно сухарями и картошкой, не в первой.

arye_11 12 августа 2018 | 14:47

hastings:
Ну и попитайся.
Попитка не питка, так ведь, Вата?
З.Ы.
А право на сухари и картошку надо еще заслужить.
Помоев тебе лохань.

nowyyrusic 12 августа 2018 | 14:54

arye_11: Помои тоже не всем достанутся.
Ведь их количество резко сократится.В периоды голода помоев не бывает.

r88w556xl4 12 августа 2018 | 14:56

arye_11: Вот, к примеру, пишешь ты всю жизнь комментарии на Эхе, оплачивает их тебе Госдеп, а потом в возрасте 65 лет пришёл ты требовать пенсию. А тебе и говорят, что НА НАШУ СТРАНУ ты ни дня не работал, и поэтому государственная пенсия тебе не положена, живи на свои, на госдеповские - сколько накопил с тех подачек.

navsegda 12 августа 2018 | 15:20

r88w556xl4: Вот например ты грёбаный мусор , в смысле полицейский , и пенсии не будет

gordy 12 августа 2018 | 14:53

"Этот поезд в огне,
И нам не на что больше жать,
Этот поезд в огне,
И нам некуда больше бежать."?

viktorova 12 августа 2018 | 15:06

hastings: /Ничего, Россия всё равно существует./

Вот именно «существует». А пожить-то вам не хочется?

olgavik 12 августа 2018 | 14:43

hastings: //с пониманием надо отнестись и потерпеть//
А ради чего терпеть, чтобы Ротенберги стали еще богаче?

tvitov66 12 августа 2018 | 14:48

Я так понимаю что при этом налог в ПФ (страх+ накопит) отменять не собираются, а может даже и поднимут

nowyyrusic 12 августа 2018 | 14:52

hastings: Вы идиот или по заданию идиота изображаете.
Вот портянки расчехляются так расчехляются.

Все передохнем с голоду и армия будет защищать кладбища.
Чтобы их не оккупировали,

arye_11 12 августа 2018 | 14:56

nowyyrusic:
"После пенсионной реформы россияне передОхнУт".

(ударение каждый ставит сам для себя(

rash 12 августа 2018 | 14:56

hastings: Хотелось бы увидеть хоть одного задушенного, или это те, кто вместо лимона в день стали получать (не путать с зарабатывать) 800 000?

forfor 12 августа 2018 | 14:54

askol2016: "Пусть только посмеют отменить пенсии!"
-------
... а нето народ каааак встанет на колени )))))

nowyyrusic 12 августа 2018 | 15:01

forfor: А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли. Господи! чего они не передумали в это время!
...............
И вдруг затрубила труба, и забил барабан. Бородавкин, застегнутый на все пуговицы и полный отваги, выехал на белом коне. За ним следовал пушечный и ружейный снаряд. Глуповцы думали, что градоначальник едет покорять Византию ( так США тогда называли), а вышло, что он замыслил покорить их самих…

vladimir1967 12 августа 2018 | 14:35

Будет ли, дальше Володин, вот в чем вопрос.

vezdehod 12 августа 2018 | 14:39

Наглости им не занимать, но - ведь придётся, когда-нибудь,отвечать за свой базар.

jetsam 12 августа 2018 | 14:37

пробный камень.
смотрят на реакцию. будет лавина или утрутся...
утрутся.

* что пенсии будут резать - в 2014 уже было ясно.

tvitov66 12 августа 2018 | 14:51

jetsam: нашим патрикам утираться не привыкать - они при этом еще радостно поцулуют в по. Пу #такпобедим

irdo 12 августа 2018 | 15:01

jetsam:
пробный камень.
смотрят на реакцию. будет лавина или утрутся...
утрутся.

* что пенсии будут резать - в 2014 уже было ясно.
============
Обычно Жириновскому эту роль поручали.
Неужель и он стал ненадежным?

aallttoo 12 августа 2018 | 14:39

Этот крендель не в курсе того, что это не "государственные пенсии".
Это малая толика уплаченного людьми пенсионного налога за годы работы.

chapter_2 12 августа 2018 | 14:48

aallttoo: Права граждан, охраняемые Законом, являются их частной собственностью, такой же как и квартиры, земельные участки и т.д.

Государственный внебюджетный фонд Российской Федерации, ПФР создан для государственного управления средствами пенсионной системы и обеспечения прав граждан РФ на пенсионное обеспечение. Бюджет ПФР утверждается Государственной Думой Федерального Собрания РФ отдельным законом вместе с принятием Федерального бюджета РФ. Сообщает Википедия.

pilpelzaken 12 августа 2018 | 14:53

chapter_2:
Хорош матерщину здесь репостить!

tvitov66 12 августа 2018 | 14:55

chapter_2: «Кому я должен — всем прощаю»(с)

domna 12 августа 2018 | 14:50

aallttoo: Вот именно. Пусть выплатят сначала,то что каждый в налоги за всю жизнь уплати, а потом пусть отменяют, хоть аппетит на халявные доходы поумерится. Может, и власть какую-то понормальнее придумаем себе

tv_victim 12 августа 2018 | 14:52

aallttoo: А еще точнее - остатки от украденного государством!

tvitov66 12 августа 2018 | 14:53

aallttoo: не волнуйтесь, "Все уже украдено до нас"(с)
https://www.youtube.com/watch?v=J77uAiV0Ltw

tag188 12 августа 2018 | 14:41

Голосовавшим за ЕР и "еслинеонтохто" посвящается :))

sproter 12 августа 2018 | 14:41

Скоро они и говорить прекратят. Будут выходить, мочиться с балкона на толпу и молча уходить обратно. Пока они это делают в более мягкой форме, но им это скоро надоест.

ostrava 12 августа 2018 | 14:44

Этим псевдонародным избранникам хорошо бы понизить свои пенсии и зряплаты!

grashupfer 12 августа 2018 | 14:44

А как завершит своё сущесвование сам володин? С лопатой в заднице или, будучи человеком цивилизованным, чинно-блахародно - на висилице после суда? Вот в чём вопрос, вот что интересненько!)

jetsam 12 августа 2018 | 14:48

grashupfer: будучи человеком цивилизованным - на виллах майями и флориды, конечно...

grashupfer 12 августа 2018 | 14:58

jetsam: Неее, для данного роскошного вариантца времечко-то поди уже упущено)

jetsam 12 августа 2018 | 15:06

grashupfer: ошибаетесь. вспомните пехтина :) живее всех живых.

grashupfer 12 августа 2018 | 15:18

jetsam: В том-то и дело, что пехтин стартанул загодя. Таймер отползания у него в башке сработал чётко)

pilpelzaken 12 августа 2018 | 14:57

grashupfer:
А сколько коммуняк повесили или хотя бы посадили после забавного "суда над КПСС" в 1991-92 гг.?
"Учение Маркса всесильно, потому что оно верно" (В.И.Ленин)
А адепты этого учения, прорвавшиеся наверх - еще более всесильны (оглядись вокруг себя) и... вечны.

grashupfer 12 августа 2018 | 15:15

pilpelzaken: Скорей всего от населения данного государства решение суда зависеть уже не будет. Слишком уж часто мир прощал наломанные им дрова.

kryimzdick 12 августа 2018 | 14:48

В нормальной стране он живым не ушел бы после такого выступления - распяли бы.

pilpelzaken 12 августа 2018 | 15:03

kryimzdick:
Да-да-да!
В нашей оччень нормальной стране народ снова проголосовал: "Окурка - РАЗПЯТЬ ! ". Вот он уже 4-й раз. Остался еще разок рабско-галерного "наказания", и народная кара прекратится.

eugene_netchaev 12 августа 2018 | 14:54

Председатель Госдумы не исключил в дальнейшем снижения уровня государственных пенсий и даже отмены их как таковых

Вот интересно, до каких пределов русский народ будет терпеть этих упырей во власти? Пока они не прикажут нам приходить на повешение со своей веревкой и мылом?

bondarenkovg 12 августа 2018 | 14:55

//...есть спортплощадки...//
Бадминтон на кукурузе?

tks 12 августа 2018 | 15:05

bondarenkovg: Бадминтон на виноградника Тосканы!

lager23 12 августа 2018 | 14:57

Путерасты проворовались в пух и прах, скоро вместо морепродуктов люди будут питаться скрепами и сырным продуктом...или это уже произошло?

tks 12 августа 2018 | 14:57

Естественно, депутанья и правохоронителей это не касается! У них всё должно быть как прежде, и даже лучше!

sgvmajor_66 12 августа 2018 | 14:59

Будут ли пенсии при Путине-это не вопрос. Пушки вместо масла-главная идея путинской России. Это очень-очень выгодно нынешним властителям.

byaka50 12 августа 2018 | 14:59

Будет ли дальше Володин - вот вопрос.

rash 12 августа 2018 | 15:02

Всегда интересовало - есть предел наглости и цинизма у делегатов (не надо называть делегатов от партий депутатами) или нет. Ранее Димон показал, что у правительства нет, теперь лизун Вова предложил подыхать на спортплощадке, !нет предела!

vise1 12 августа 2018 | 15:03

Ватникам,
пенсии не нужны .
Им Путин светит !
:)

agamasat 12 августа 2018 | 15:04

Да, прижали враги рассеюшку - набегами не пополнишь казну, присоединениями чужих территорий не увеличишь объем налогов. Осталось только собственное население придушить... Да еще можно в очередной раз "с колен поднять" и дать решительный бой "жидо-масонскому империализму", захватившему весь мир!) Надо "освободить" народы всего мира, чтобы было где Кремлю развернуться. А когда оно будет окучено, очередь дойдет и до иноземных цивилизаций!)))

bulf 12 августа 2018 | 15:04

Шуткует, скотина! Ну, он так дошутится!

ramses333 12 августа 2018 | 15:08

"Будут ли дальше государственные пенсии? - это вопрос".
-----------------------------
Сохранится ли володинское имение в поселке Сосны после отмены пенсий - это еще больший вопрос.

yurhip 12 августа 2018 | 15:09

Господа, имейте совесть: у них уже больше года пенсии не повышались, а вы все о людях, о людях ...

mixail21 12 августа 2018 | 15:12

по поводу установленных Конституцией гос.пенсий , господин Володин пошутил наверное....

grigorcar 12 августа 2018 | 15:23

ваша банда числится в России представительной властью.
а согласно тем же числам, единственным источником власти в Российской Федерации является народ.
вопрос 1:
представителями какого народа вы являетесь?
вопрос 2:
оккупационный режим не может существовать вечно; вы сами-то край видите?

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