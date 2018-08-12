Председатель Госдумы не исключил в дальнейшем снижения уровня государственных пенсий и даже отмены их как таковых

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил в дальнейшем снижения уровня государственных пенсий и даже отмены их как таковых. Об этом он говорил на встрече с жителями Заводского района Саратова, — сообщает местное информационное агентство Free-News-Volga. Одна из пришедших на встречу со спикером Госдумы местных жительниц подняла вопрос о пенсионной реформе. Она сказала, что в случае, если законопроект о повышении пенсионного возраста будет окончательно одобрен, ее ровесники, а также их внуки до пенсии не доживут. Зал встретил эти слова аплодисментами.

Володин на это пошутил, что для увеличения продолжительности жизни есть спортплощадки. И затем добавил: «Будут ли дальше государственные пенсии? — это вопрос».