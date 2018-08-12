В ближайшие две ночи россияне смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды

На ночном небе можно будет увидеть до ста метеоров в час. Но для этого лучше выехать загород, — рассказал ранее ТАСС руководитель астрономического комплекса Московского планетария Ярослав Турилов:

-Наблюдать метеорные потоки мы можем каждый год, их существует достаточно много, Персеиды, наверное, самый популярный и самый известный. И мы можем выйти и ночью наблюдать за этим интересным явлением. Никаких специальных инструментов не нужно, самое главное, чтобы была хорошая безоблачная погода и открытый горизонт. И, конечно, желательно оказаться вдали от городской засветки, потому что, допустим, в центре Москвы наблюдать метеорный поток мы не сможем, потому что здесь очень много искусственного освещения. Нам достаточно выехать хотя бы в ближайшее Подмосковье. В ночь с 12 на 13 августа достаточно сориентироваться по сторонам света и посмотреть на северо-восток

Ярослав Турилов добавил, что наблюдать звездопад можно будет еще около недели, но после 13 августа он станет не таким ярким.