Минобороны рассекретило документы, связанные с историей советской авиации в период Великой отечественный войны
В опубликованных архивах в частности есть приказ Иосифа Сталина о бомбардировке Берлина.
Рукописный приказ, составленный под диктовку Сталина еще в августе 1941 года, впервые увидел свет. Документ обязывал командира 81-й авиадивизии осуществить налет на сердце Третьего рейха, говорится в сообщении Минобороны. Тогда нескольким самолетам удалось долететь до Берлина и сбросить бомбы. Публикацию архивов министерство приурочило к празднованию Дня Военно-воздушных сил России. В подборке документов, которую в военном ведомстве озаглавили как «Стальной характер советских соколов», есть отчеты о боевых действиях, поручения, наградные листы, учетные карточки и газеты.
Гриф секретности сняли и с документов, раскрывающих подробности подвигов пилотов-штурмовиков, имена которых долгое время не обнародовали. Также в Министерстве обороны опубликовали фотоальбом, в котором представлены аналитические данные о живучести боевых самолетов времен войны.
Сегодня Военно-воздушные войска России отмечают 106-ю годовщину со дня создания.
Комментарии7
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post_v 12 августа 2018 | 14:08
ВВС отмечают 106-ю годовщину создания…
почему же тогда ФСБ не отмечает как дату своего основания дату указа Петра I о создании Преображенского приказа (Тайной канцелярии) ?
hrenvam 12 августа 2018 | 14:09
Лучше бы 1939 год рассекретили...
max3446 12 августа 2018 | 14:14
Доклад Управления ООН по правам человека, подготовленный верховным комиссаром и охватывающий события под Иловайском 2014-го года, оказался шокирующим для Украины.
Экс-министр обороны, политик Анатолий Гриценко даже успел назвать этот доклад «политически ангажированным». Проблема в том, что не так просто раскритиковать подобного рода исследования в силу авторитета ООН, заявляют в Киеве.
В докладе говорится, что в 2014 году во время боевых действий в Иловайском котле украинскими карательными подразделениями были допущены нарушения прав человека и международного права. При этом Россия, на участии которой в Иловайском котле настаивает официальный Киев, в докладе не упоминается.
Украинское издание «Вести» проанализировало доклад вместе с экспертами и выяснило его суть, а также последствия, к которым приведёт появление этого документа. Одно из последствий — жители Иловайска могут подавать в Европейский суд по правам человека на Украину с требованием компенсации за разрушенные во время боевых действий дома и другие возможные потери.
Говорится и о многочисленных сообщениях, что в момент событий под Иловайском украинские каратели убивали гражданских лиц и «тех, кто был лишён боеспособности» (так называемые лица «hors de combat» — некомбатанты — люди, не участвующие в боевых действиях).
«Задокументировано убийство четверых гражданских лиц в Иловайске, 2 из них совершены добровольцами украинских батальонов. Одно гражданское лицо, которое находилось под стражей у батальонов, погибло вследствие обстрела», — говорится в отчёте.
При этом Россия в документе в контексте боевых действий, по сути, не упоминается. Определение «Россия — агрессор» также отсутствует. Если смотреть на документ в общем, то вывод однозначный: две части Украины воюют между собой.
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navsegda 12 августа 2018 | 14:18
max3446: "Жители Иловайска могут подавать в суд на Украину"
Во первых Иловайск это и есть Украина , во вторых в конфликте всегда несколько сторон , две как минимум , так что жители Иловайска могут подавать в суд и на других участников
dorin1987 12 августа 2018 | 14:21
_: Источник приведите? А заодно источник копипасты. На спор - это будет какой-то пропагандонский сайтец РФ.
igorkot____1 12 августа 2018 | 14:22
max3446: Вонючка, зачем ты сюды влез со своим говном? Тема про другое. Почему вы вонючки-портянки, всюду своими фекалиями все измазать хотите.
nefanat_il 12 августа 2018 | 14:23
Рассекретили, кто совершил на самом деле то, что известно под названием "подвиг Гастело"? Если нет, то грош цена этому "рассекречиванию". это очередное пускание пыли в глаза.