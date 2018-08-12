Минобороны рассекретило документы, связанные с историей советской авиации в период Великой отечественный войны

В опубликованных архивах в частности есть приказ Иосифа Сталина о бомбардировке Берлина.

Рукописный приказ, составленный под диктовку Сталина еще в августе 1941 года, впервые увидел свет. Документ обязывал командира 81-й авиадивизии осуществить налет на сердце Третьего рейха, говорится в сообщении Минобороны. Тогда нескольким самолетам удалось долететь до Берлина и сбросить бомбы. Публикацию архивов министерство приурочило к празднованию Дня Военно-воздушных сил России. В подборке документов, которую в военном ведомстве озаглавили как «Стальной характер советских соколов», есть отчеты о боевых действиях, поручения, наградные листы, учетные карточки и газеты.

Гриф секретности сняли и с документов, раскрывающих подробности подвигов пилотов-штурмовиков, имена которых долгое время не обнародовали. Также в Министерстве обороны опубликовали фотоальбом, в котором представлены аналитические данные о живучести боевых самолетов времен войны.

Сегодня Военно-воздушные войска России отмечают 106-ю годовщину со дня создания.