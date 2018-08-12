Журналисты альманаха Moloko plus пожаловались на попытки взлома электронной почты и аккаунтов в Фейсбуке

Об этом сайту Медиазона рассказал основатель проекта Павел Никулин. Он уточнил, что эти события стали происходить в течение месяца, после инцидента в Краснодаре. В середине июля перед презентацией журнала в этом городе. Полиция заставила давать объяснения Павла Никулина и его коллегу Софико Арифджанову.

При этом экземпляры альманаха силовики забрали для проверки на экстремизм.