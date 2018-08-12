В Москве задержали четырех предполагаемых участников банды, подозреваемых в подготовке нападения на бизнесмена. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство «Интерфакс». Согласно этим данным, предпринимателя собирались отравить сильнодействующим препаратом. Покушение готовилось с целю получить доступ к счетам бизнесмена.

Дома у подозреваемых нашли оружие и патроны.