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14:00, 12 августа 2018

Следствие считает, что сестры Хачатурян спланировали убийство отца

Девочки утверждают, что он их насиловал.

По словам источника «Интерфакса», следствие пришло к выводу, что девушки не спонтанно совершили убийство, как предполагалось первоначально. Их действия были продуманны и, скорее всего, спланированы заранее, сказал анонимный собеседник агентства. Источник отметил, что в день убийства сестры взяли охотничий нож отца из его машины, заранее порезали себе руки и затем нанесли 57-летнему Михаилу Хачатуряну 35 ударов ножом.

Сестры 17, 18 и 19 лет были задержаны и сейчас содержатся в разных камерах СИЗО. Они дали признательные показания и заявили, что отец им постоянно угрожал оружием и фактически использовал как рабынь. Одноклассницы сестер дали показания, что
девушки рассказали о сексуальном насилии со стороны отца незадолго до его убийства. Но, как ранее сообщил источник «Интерфакса», следствие не нашло объективных доказательств того, что Михаил Хачатурян насиловал своих дочерей. Между тем, бабушка сестер рассказала «МК», что Михаил Хачатурян изнасиловал ее дочь, когда ей было всего 17 лет. Женщина утверждает, что позже обращалась в полицию из-за угроз со стороны мужа дочери, но правоохранительные органы бездействовали.

Мать сестер сбежала из дома вместе с их 21-летним братом. По другим данным, молодой человек является племянником убитого.

Комментарии

2

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patrikk_1 12 августа 2018 | 14:07

Следствие считает, что сестры Хачатурян спланировали убийство отца. Девочки утверждают, что он их насиловал...

Армяни.

art_ 12 августа 2018 | 14:10

следствие разберется

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