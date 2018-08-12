Из-за лесного пожара ГИБДД перекрыла дорогу, которая связывает южный берег Крыма с Бахчисарайским районом

При этом в пресс-службе МВД уточнили, что ограничений на трассе Ялта – Симферополь, которая связывает Южный берег Крыма с аэропортом, нет. По данным местных властей, площадь лесного пожара достигла 75-ти гектаров.

К тушению привлекли вертолеты, которые сбросили уже около 150 тонн воды.