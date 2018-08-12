Из-за лесного пожара ГИБДД перекрыла дорогу, которая связывает южный берег Крыма с Бахчисарайским районом
При этом в пресс-службе МВД уточнили, что ограничений на трассе Ялта – Симферополь, которая связывает Южный берег Крыма с аэропортом, нет. По данным местных властей, площадь лесного пожара достигла 75-ти гектаров.
К тушению привлекли вертолеты, которые сбросили уже около 150 тонн воды.
Комментарии6
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lavrfedotovich02 12 августа 2018 | 13:37
мало того что засрали, так теперь еще и жгут
patrikk_1 12 августа 2018 | 13:47
lavrfedotovich02:
У хохлов до сих пор очко саднит, после их опетушения в 2014 году?
lavrfedotovich02 12 августа 2018 | 13:55
patrikk_1: мотылек, ну зачем ты свою педерастию то вот так вот явно да напоказ вываливаешь? иди за гаражи жди там свое счастье.
taglit 12 августа 2018 | 14:00
lavrfedotovich02: рукожопые тушить-то не умеют! - уже пол-России сгорело, теперь оккупированную территорию "тушат"...
vilingrad 12 августа 2018 | 13:52
Мда.. Суховато, ребята...но если сто раз произнести "Путин, помоги!", во рту и других местах слегка увлажнится:)
kryimzdick 12 августа 2018 | 13:54
Оккупант не может быть бережливым хозяином