Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Найпол

Писателю было 85 лет. Всего он стал автором более, чем 30-ти книг. В 1971 году получил Букеровскую премию за роман «В подвешенном состоянии».

В 2001-м стал лауреатом Нобелевской премии с формулировкой «За проницательное повествование и непреклонную честность в произведениях, заставляющих задуматься над фактами, которые обсуждать не принято».