Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Найпол
Писателю было 85 лет. Всего он стал автором более, чем 30-ти книг. В 1971 году получил Букеровскую премию за роман «В подвешенном состоянии».
В 2001-м стал лауреатом Нобелевской премии с формулировкой «За проницательное повествование и непреклонную честность в произведениях, заставляющих задуматься над фактами, которые обсуждать не принято».
Комментарии1
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moisha_sekilman 12 августа 2018 | 13:49
Ну вот и ноёбелевская премия ему пригодится - будет у чертей покупать виски с содовой и гандоны.