На лекарственное обеспечение Олега Сенцова, который голодает в колонии, уже потратили почти сто тысяч рублей

На лекарственное обеспечение Олега Сенцова, который голодает в российской колонии, уже потратили почти сто тысяч рублей, — объявила ФСИН. На сайте Федеральной службы исполнения наказаний говорится, что на медицинские препараты для украинского режиссера тратится 1100 рублей в сутки. Там также добавили, что Сенцова регулярно осматривают врачи. В службе уверяют, что ухудшение состояния здоровья, о котором говорят родственники, не наблюдается, и показаний для экстренной госпитализации нет.