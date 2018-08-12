На лекарственное обеспечение Олега Сенцова, который голодает в колонии, уже потратили почти сто тысяч рублей
На лекарственное обеспечение Олега Сенцова, который голодает в российской колонии, уже потратили почти сто тысяч рублей, — объявила ФСИН. На сайте Федеральной службы исполнения наказаний говорится, что на медицинские препараты для украинского режиссера тратится 1100 рублей в сутки. Там также добавили, что Сенцова регулярно осматривают врачи. В службе уверяют, что ухудшение состояния здоровья, о котором говорят родственники, не наблюдается, и показаний для экстренной госпитализации нет.
Комментарии14
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olegleon 12 августа 2018 | 13:35
опять российских пенсионеров грабят! Сенцов шикует на деньги пенсионеров
vezdehod 12 августа 2018 | 13:54
Что разнылись...Выпускайте на свободу и сразу полегчает.
liberastanakol 12 августа 2018 | 13:56
olegleon: Может действительно по настоящему ему жрать не давать и камеру в его камере в прямом эфире поставить. Куда и "голодовка" его денется через неделю.
piter_ug 12 августа 2018 | 13:38
Надо у реймера попросить взаймы, он своему мерзкому детищу не откажет.
neyexo 12 августа 2018 | 13:49
piter_ug: кстати, интересно, в каких условиях он обитает. Навестить бы его уполномоченным или ОНК. Может ему чего-то не хватает в неволе.
sergo_25_26 12 августа 2018 | 13:44
ссыт однако плешивец.
seryj_wolk 12 августа 2018 | 13:44
У рфиков 3 выхода из создавшегося положения:
а) Умертвить Сенцова. Но тогда может появиться списрок Сенцова и новые санкциии.
б) выпустить Сенцова.
в) оставить вме, как есть.
Самый оптимальный вариант - второй. И сэкономить и проявить благородство. Но благородства-то у Путина=рфии не было и нет.
tv_victim 12 августа 2018 | 13:46
Блин! Голодает террорист? Ну так и пусть голодает! Закрыть, нахрен камеру на пару недель, чтобы реально почувствовал смычсл слова "голодовка"! Если не постучится попросить пайку - не открывать! Если сдохнет - вынести тушу, зарыть и забыть. Уже бы давно закопали в номерной могиле урода! Но это не про хероев. Эти голодают только при регулярной подаче смесей, соков, воды и прочих "поддерживающих препаратов". Ну ладно, чем больше это "голодает", тем смешнее!
dorin1987 12 августа 2018 | 14:06
_: /олодает террорист? Ну так и пусть голодает/ - Так Вы такой же террорист, и ваша мама, ан нет - шарашитесь на воле оба, Вы - тут испражняетесь...
moisha_sekilman 12 августа 2018 | 13:54
В больницах не хватает лекарств для нормальных людей, а здесь эту тварь сенцова лечат - поставить этой мрази укол у жопу цианистого калия и пускай сдыхает гадёныш!
irdo 12 августа 2018 | 14:05
moisha_sekilman:
пускай сдыхает
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От Матфея гл.12
34. Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста.
35. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое.
yralez 12 августа 2018 | 14:01
Пришлите счет его матери.....как нацисты.
Чем вы хуже ?
tv_victim 12 августа 2018 | 14:08
Напиши это туда, где так же "голодает" другая хероиня - Савченко! Или на нее уже пох, как и всему хомячью?
trans 12 августа 2018 | 14:22
Больше половины денег путирасты разворовали, к бабке не ходи. Как там в Кавказской пленнице - "шашлык выбросила в пропасть, выпила две.....нет три бутылки вина".