Z Архив новостей новости
5 14 6 445
13:30, 12 августа 2018

На лекарственное обеспечение Олега Сенцова, который голодает в колонии, уже потратили почти сто тысяч рублей

На лекарственное обеспечение Олега Сенцова, который голодает в российской колонии, уже потратили почти сто тысяч рублей, — объявила ФСИН. На сайте Федеральной службы исполнения наказаний говорится, что на медицинские препараты для украинского режиссера тратится 1100 рублей в сутки. Там также добавили, что Сенцова регулярно осматривают врачи. В службе уверяют, что ухудшение состояния здоровья, о котором говорят родственники, не наблюдается, и показаний для экстренной госпитализации нет.

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

olegleon 12 августа 2018 | 13:35

опять российских пенсионеров грабят! Сенцов шикует на деньги пенсионеров

vezdehod 12 августа 2018 | 13:54

Что разнылись...Выпускайте на свободу и сразу полегчает.

liberastanakol 12 августа 2018 | 13:56

olegleon: Может действительно по настоящему ему жрать не давать и камеру в его камере в прямом эфире поставить. Куда и "голодовка" его денется через неделю.

piter_ug 12 августа 2018 | 13:38

Надо у реймера попросить взаймы, он своему мерзкому детищу не откажет.

neyexo 12 августа 2018 | 13:49

piter_ug: кстати, интересно, в каких условиях он обитает. Навестить бы его уполномоченным или ОНК. Может ему чего-то не хватает в неволе.

sergo_25_26 12 августа 2018 | 13:44

ссыт однако плешивец.

seryj_wolk 12 августа 2018 | 13:44

У рфиков 3 выхода из создавшегося положения:
а) Умертвить Сенцова. Но тогда может появиться списрок Сенцова и новые санкциии.
б) выпустить Сенцова.
в) оставить вме, как есть.

Самый оптимальный вариант - второй. И сэкономить и проявить благородство. Но благородства-то у Путина=рфии не было и нет.

tv_victim 12 августа 2018 | 13:46

Блин! Голодает террорист? Ну так и пусть голодает! Закрыть, нахрен камеру на пару недель, чтобы реально почувствовал смычсл слова "голодовка"! Если не постучится попросить пайку - не открывать! Если сдохнет - вынести тушу, зарыть и забыть. Уже бы давно закопали в номерной могиле урода! Но это не про хероев. Эти голодают только при регулярной подаче смесей, соков, воды и прочих "поддерживающих препаратов". Ну ладно, чем больше это "голодает", тем смешнее!

dorin1987 12 августа 2018 | 14:06

_: /олодает террорист? Ну так и пусть голодает/ - Так Вы такой же террорист, и ваша мама, ан нет - шарашитесь на воле оба, Вы - тут испражняетесь...

moisha_sekilman 12 августа 2018 | 13:54

В больницах не хватает лекарств для нормальных людей, а здесь эту тварь сенцова лечат - поставить этой мрази укол у жопу цианистого калия и пускай сдыхает гадёныш!

irdo 12 августа 2018 | 14:05

moisha_sekilman:
пускай сдыхает
============
От Матфея гл.12

34. Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста.

35. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое.

yralez 12 августа 2018 | 14:01

Пришлите счет его матери.....как нацисты.
Чем вы хуже ?

tv_victim 12 августа 2018 | 14:08

Напиши это туда, где так же "голодает" другая хероиня - Савченко! Или на нее уже пох, как и всему хомячью?

trans 12 августа 2018 | 14:22

Больше половины денег путирасты разворовали, к бабке не ходи. Как там в Кавказской пленнице - "шашлык выбросила в пропасть, выпила две.....нет три бутылки вина".

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 6 августа Поздравить…

5 553 6 8774 06.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Новости

Министр обороны Сергей Шойгу предостерег Германию от разговора с Россией с позиции силы Он посоветовал своей немецкой коллеге Урсуле фон дер Ляйен вспомнить историю – прежде чем выдвигать подобные идеи…

5 114 6 7917
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…

5 112 6 11553 05.08
Kсирия, общество, власть, мнения
Новости

Шойгу посоветовал своей немецкой коллеге вспомнить историю, прежде чем действовать в отношении России с позиции силы «Спросите у дедушек, каково это – разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать», — добавил Шойгу…

5 84 6 7208
Блоги

Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год) О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ

5 132 6 12643 07.08
Блоги

Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…

5 353 6 35575 09.08
Kсша, рф, санкции, скрипаль, политика, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Белые националисты в преимущественно черном Вашингтоне. Столица США готовится к «белому маршу» Сторонники теории белого превосходства (белые супремасисты), ККК и неонацисты в количестве четырехсот человек соберутся на площади Лафайет перед Белым Домом на марш «Unite the Right»...

5 224 6 25731 11.08
Kполитика, вашингтон, акции, митинги, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Роман Романов: Я заново влюбляюсь в наш город Последние изменения в нашем городе, которые мне особенно приятно видеть, это преобразование парков, скверов, маленьких улиц в центре города, появление большого количества велосипедистов…

5 79 6 9086 10.08
Kмосква, мнения
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Навальный играющий Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..

5 119 6 13671 08.08
Kполитика, пенсии, навальный, события
Интервью Персонально ваш

Захар Прилепин гость: Захар Прилепин писатель

Им нужны ЧВК – нам нужны ЧВК, им нужны разведчики – нам нужны разведчики, они ведут себя некорректно – мы ведем себя некорректно. Это мир…

5 136 6 15818 09.08
#слушать 41:41 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении 10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...

5 292 6 35936 07.08
Kвласть, общество, грузия, нато, события
Голосование
Считаете ли вы новые санкции США справедливыми?
5 63 6 7780 09.08
Блоги

+ Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны «На эту войну необходимо будет реагировать: экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами»…

5 348 6 43808 10.08
8читать ;смотреть
Kмедведев, экономика, сша, политика, санкции, видео, события
Блоги

+ Акция протеста против правительства в Бухаресте Акция протеста против правительства в Бухаресте Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие. Президент страны осудил разгон протестующих..

5 167 6 21269 11.08
8читать ;смотреть
Kпротесты, фото, видео, общество, румыния, события
Голосование
Кто начал войну в 2008 году?
5 81 6 10443 08.08
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Екатерина Проничева: Москва стала очень дружелюбна к тем, кто в ней живет Москва – очень красивый город, он стал очень человечным. Я живу в центре, мне больше всего нравится то, что в выходной день можно собраться и пойти погулять…

5 88 6 11804 09.08
Kмосква, мнения

Популярное за неделю

Новости

Минобороны России ко Дню ВВС рассекретило архивные документы, среди которых личный приказ Сталина бомбить Берлин Это документ, составленный в ночь на 9 августа 1941 года…

5 18 6 13263
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Отношения России и НАТО всё больше напоминают вечный конфликт клизмы и ануса. Недавно Медведев не без гордости сообщил, что вокруг России сжимается кольцо врагов. Поразительно, что во время этого заявления он не подмигнул…

5 155 6 150381 08.08
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, власть, политика, передачи
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 79 6 15111 06.08
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Пенсионная реформа: предпосылки Для того чтобы хоть как то  защитить людей пока еще не пенсионного возраста, но в силу определённых причин не востребованных в рамках новой экономики, в научной литературе рядом ученых был предложен термин «безусловный базовый доход», который несомненно является эволюцией пенсионной системы…

5 19 6 429946 09.08
Kпенсии, общество, история, события
Блоги

Егор Куроптев продюсер

+ Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Актер и певец о войне и дружбе, России, Грузии и Украине, воспоминаниях о событиях августа 2008 года…

5 308 6 187223 08.08
8читать ;смотреть
Kрф, грузия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7179993
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3608957

Сегодня в эфире