Главы пяти государств подписали конвенцию о правовом статусе Каспия

Работа над документом велась с 1996 года. Он предполагает, что основная площадь водной поверхности Каспийского моря остается в общем пользовании государств, а дно и недра делятся на участки в соответствии с нормами международного права.

Свои подписи поставили президенты России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении Ирана.