Главы пяти государств подписали конвенцию о правовом статусе Каспия
Работа над документом велась с 1996 года. Он предполагает, что основная площадь водной поверхности Каспийского моря остается в общем пользовании государств, а дно и недра делятся на участки в соответствии с нормами международного права.
Свои подписи поставили президенты России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении Ирана.
Комментарии9
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kryimzdick 12 августа 2018 | 13:40
С Азовским морем уже наподписывали, и где теперь тот договор?
cromwel 12 августа 2018 | 13:44
Вова, скажи мне кто твои друзья и я скажу кто ты.
snikkersnepper 12 августа 2018 | 14:08
cromwel:
Петя, скажи мне, какие страны выходят к Каспийскому морю в твоем вытрезвителе, и я скажу, кто ты.
neyexo 12 августа 2018 | 13:46
Очень хорошая позиция.
Раньше предлагали срединную линию, поделить море. Что означало бы, что флот РФ сможет плавать только в своем секторе. А Иран получил бы больше, чем ему было положено во времена СССР. Нет, эсэсэсровское поделят бывшие республики (пока, потом вернется). А флот РФ сможет плавать где хочет.
(Сможет ли казахский или азербайджанский фло\т также плавать где хочет? - пусть попробует)
kryimzdick 12 августа 2018 | 13:55
neyexo: казахобандеровцы и персобандеровцы не за горами
navsegda 12 августа 2018 | 14:23
neyexo: Плавает говно в проруби , ну и российский флот в Каспийском море
barssuk 12 августа 2018 | 13:52
"Договор с Россией не стоит той бумаги, на которой написан", - Бисмарк
neyexo 12 августа 2018 | 14:21
barssuk: если он это сказал, то не из-за Ро ссии. Немцы называли клочками бумаги все договора, которые им не нравились - например, договор о нейтралитете с Бельгией (это вспоминал Каспаров в 2014-м, да я и сам знал). Так что это относится к немцам, не к России (в даном случае).
Такая же тенденция сейчас у Китая, но по другой причине - он считает несправедливыми все договора, заключенные в 19 веке, они насправедливые, их подпсиали под принуждением.
len56 12 августа 2018 | 14:07
С Ираном подписывать договоры можно будет,когда иранский народ сбросит диктатуру религиозных сумасшедших уродов...А пока-это не страна.