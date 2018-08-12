Министр финансов Антон Силуанов заявил, что доллар становится ненадежным инструментом
В связи с этим он не исключил перехода на национальные валюты при торговле нефтью, – сообщает РБК. Силуанов добавил, что Москва существенно уменьшила вложения российских резервов в американские активы.
При этом он подчеркнул, что правительство не планирует закрывать американские компании, которые работают в нашей стране.
Комментарии68
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sempai 12 августа 2018 | 13:58
Самая надежная валюта ....турецкие помидоры..., но не турецкая лира...Силуванов...тащит Россию к бартеру ???
don_ballon 12 августа 2018 | 14:02
Силуанов пробует шатнуть доллар. Только он не Трамп, его блеяние едва слышно за пределами кабинета. Нефть, святое, за рубли продавать? Да он камикадзе.
mumaras 12 августа 2018 | 14:03
По уровню развития нашей экономики более надёжными будут зеркала, бусы и "огненная" вода... ну может ещё труба от граммофона (как а Начальнике Чукотки).
pilpelzaken 12 августа 2018 | 14:16
mumaras:
"Боярышник" - надежнее:-)))
cobakevich 12 августа 2018 | 14:05
Неужели Путин, Сечин , Миллер и прочая кремлевская шваль будут в офшоры рубли загонять ?
Не верю. Опять врут !
forum_participant 12 августа 2018 | 14:05
Запретить расчетные и обменные операции с долларами на территории РФ, а также вывод их за границу.
kryimzdick 12 августа 2018 | 14:16
forum_participant: Ха-ха, я даже знаю, по каким адресам будут валютчики стоять под ментовской крышей)))
navsegda 12 августа 2018 | 14:21
forum_participant: До конца года госкомпаниям "Газпром" , "Роснефть" и пр. надо рассчитаться по долгам , в долг они берут доллары , и отдавать придётся доллары с процентами , где то 34 млрд. "ненадёжных" баксов
addi 12 августа 2018 | 14:08
Самые надёжные инструменты - это кувалда и лом, но если только они не деревянные.
Вот такое соотношение "доллар - рупь"....
epynda 12 августа 2018 | 14:14
Была нормальной валютой, а сейчас......
Скачет туда-сюда....
США могут разрешить, а могут запретить ей пользоваться...
Надо что-то делать....
Что ???
Спросите у Эрдогана, он вам всё расскажет...
zor 12 августа 2018 | 14:19
самое время вкладыватья в венесуэльский боливаро и турецкую лиру.