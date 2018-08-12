Министр финансов Антон Силуанов заявил, что доллар становится ненадежным инструментом

В связи с этим он не исключил перехода на национальные валюты при торговле нефтью, – сообщает РБК. Силуанов добавил, что Москва существенно уменьшила вложения российских резервов в американские активы.

При этом он подчеркнул, что правительство не планирует закрывать американские компании, которые работают в нашей стране.