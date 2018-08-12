НАСА запустило зонд, который должен приблизиться на рекордное расстояние к Солнцу
Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Автоматическая станция, которая будет заниматься исследованием Солнца, уникальна, — рассказал ранее в своем документальном фильме телеканал Дискавери.
Зон планировалось запустить в минувшую субботу, но старт тложили из-за проверки передачи данных с ракеты.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
polsan 12 августа 2018 | 13:17
Зонд будет двигаться к солнцу со скоростью в 3000000 км в час, это кажется просто невероятным! )
grablu_rossiu 12 августа 2018 | 13:18
polsan: Космические разработки НАСА осуществляются, чтобы унизить высокодоходную Россию и очернить имя великого лидера, ростом с табурет))))))) Чем же ответит плешивый царь? Повышением налогов? Бомбежкой Воронежа? Может новым поднятием пенсионного возраста?
P.S.Возможно, вы не согласитесь, но мне не нравится, когда руководителя страны называют "плешивое хуйло". Некрасиво попрекать человека его прической.
r88w556xl4 12 августа 2018 | 13:29
Проект оценивается в полтора миллиарда долларов
==================
Для справки, в США по официальным данным более 40 млн. нищих. Почти под любым мостом в США вы увидите ночью палатки бездомных. 9% американцев (почти каждый десятый!) не имеют своего жилья и живут в трейлерах.
Может для начала стоило бы своим народом заняться, прежде чем миллиарды долларов сжигать на Солнце в прямом смысле?