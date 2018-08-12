НАСА запустило зонд, который должен приблизиться на рекордное расстояние к Солнцу

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Автоматическая станция, которая будет заниматься исследованием Солнца, уникальна, — рассказал ранее в своем документальном фильме телеканал Дискавери.

Зон планировалось запустить в минувшую субботу, но старт тложили из-за проверки передачи данных с ракеты.