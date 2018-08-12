Z Архив новостей новости
5 17 6 527
13:01, 12 августа 2018

Россия вспоминает моряков, погибших на подлодке Курск

Траурные мероприятия пройдут сразу в нескольких городах.

В Петербурге траурные мероприятия пройдут на Серафимовском кладбище, а в Никольском морском соборе будет отслужена панихида.

Атомный подводный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море ровно 18 лет назад. Погибли все 118 человек, которые находились на борту. Эту трагедию называют одной из самых тяжёлых за всю историю морского флота России. Тогда «Курск» принимал участие в военных учениях. Акустики зафиксировали сильный хлопок и после этого подлодка не вышла на связь. Только на следующий день её обнаружили на дне.

Через некоторое время начальник пресс-службы ВМФ России Игорь Дыгало сказал, что военные наладили связь с экипажем, а затем, что запасов воздуха хватит на десяток дней. Потом это назвали неправдой.

О гибели всех людей на борту стало известно после того, как к лодке подобрались норвежские водолазы и увидели, что отсеки заполнены водой — это случилось только через полторы недели после трагедии. С разницей в несколько дней с решением Владимира Путина прервать отпуск, который он проводил несмотря ни на что в Сочи.

Официальной версией гибели подлодки «Курск» называют халатность и ошибку экипажа. Ответственность за трагедию никто не понёс.

Комментарии

17

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

grablu_rossiu 12 августа 2018 | 13:11

Два слова "Она утонула" и усмешка при этом, полностью раскрывает кто на свете дьявол.

arye_11 12 августа 2018 | 13:16

grablu_rossiu:
Представителей власти на траурных мероприятиях не будет.
Вместо них и от имени Президента России будут присланы 10 долларов.

irdo 12 августа 2018 | 13:27

С разницей в несколько дней с решением Владимира Путина прервать отпуск, который он проводил несмотря ни на что в Сочи.
==============
Утонула, так утонула.Чего суетиться главнокомандующему гениалиссимусу.

"Все другие тоже остановились и тоже стали, повторяя те же движения, бормотать:
- "Слава Гениалиссимусу, слава Гениалиссимусу"."

Москва 2042

sensei54 12 августа 2018 | 13:17

grablu_rossiu: Вы не упомянули десятидолларовых шлюх.

pilpelzaken 12 августа 2018 | 13:17

grablu_rossiu:
Да здравствует 18 марта 2024 года!

post_v 12 августа 2018 | 13:11

в 2000 году во время катастрофы с атомным подводным крейсером "Курск" пресс-секретарь главкома ВМФ России И.Дыгало официально рассказывал всей стране, что "…воздух на подлодку "Курск" подается и связь с экипажем имеется…"
(Яндекс всем в помощь)

когда стала известна правда о судьбе подлодки, появились обороты "...врет как Дыгало", "...врет как десять Дыгало"

nns33 12 августа 2018 | 13:30

post_v: Мало того,что рассказывали про подачу воздуха,так ещё и схему рисовали. Мамонтов вёл передачу. Рассказывали про тёплые одеяла. А вся страна как приклеилась к экранам телевизора и ждала,когда начнётся спасательная операция через какой-то люк,который открыть не могли.

omw3 12 августа 2018 | 13:33

nns33: «Здесь темно писать, но на ощупь попробую. Шансов, похоже, нет, % (далее неразборчиво). Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает. Здесь список л/с (личного состава, прим. – ред.) отсеков, которые находятся в 9-м и 8-м. […] пытаться выйти.

Всем привет, отчаиваться не надо! Капитан Колесников».

Кто о смерти скажет нам пару честных слов
Жаль нет чёрных ящиков у павших моряков
Карандаш ломается, холодно, темно
Капитан Колесников пишет нам письмо.

Чтоб взлететь на небеса выпал этот ад,
До свидания, милая, мы приняли парад.
Помнишь нашу лестницу, солнце, эскимо?
Капитан Колесников пишет ей письмо.

Нас осталось несколько на голодном дне
Три отсека взорвано, да три еще в огне
Знаю – нет спасения, но если веришь – жди
Ты найдёшь письмо моё на своей груди.

«Курск» могилой рваною дернулся, застыл
На прощанье разрубил канаты ржавых жил
Над водою пасмурно, чайки, корабли
На земле подлодка спит, но как далёко до земли.

После о случившемся долго будут врать
Расскажет ли комиссия, как трудно умирать
Кто из нас ровесники, кто герой, кто чмо?
Капитан Колесников пишет нам письмо...

nns33 12 августа 2018 | 13:45

omw3: Спасибо! Всё помню. Это была общая боль,страх и ужас. Все замерли в ожидании новостей,начале спасательной операции. 18 лет прошло,а как буд-то вчера. После показали обшарпаный подъезд,где жил капитан. Квартиру врача с мокрыми стенами,собрание,где жёны кричали и падали в обморок. Не дай Бог такое пережить.

ss2020 12 августа 2018 | 13:12

у вовы отпуск был... вова сейчас на работе!))

eniro 12 августа 2018 | 13:12

Вот тут и лозунг пригодился бы: "Не забудем-не простим".

shmuel63 12 августа 2018 | 13:20

"Россия вспоминает моряков, погибших на подлодке Курск" - Россия-то вспоминает. А Путин?

tks 12 августа 2018 | 13:22

Путин - убийца. Норвежцы сразу предложили помощь и группу капитан-лейтенанта Колесникова можно было спасти, прерви Путин свой отпуск и согласись он на помощь норвежцев.

Но Дьяволу нипочём человеческие жизни и судьбы.

irdo 12 августа 2018 | 13:29

tks:
Какой там дьявол?
Член Коммунистической партии государственной безопасности.

ss2020 12 августа 2018 | 13:31

tks: ну какой с вовы пукина - дьявол, он обычный задрот, но случай выкинул на верх, спасибо березовскому и абрамовичу, нарушили естетственный ход задрот в природе!)

tadolg 12 августа 2018 | 13:22

Райские кущи ребятам. И память светлая.

yuriykyvich 12 августа 2018 | 14:11

Ну "Утонула" и утонола. А Десяти доллоровые "Шлюхи"...Уже тогда можнно было понять, но мы "Героев России" мочили в Сортире...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 6 августа Поздравить…

5 553 6 8774 06.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Новости

Министр обороны Сергей Шойгу предостерег Германию от разговора с Россией с позиции силы Он посоветовал своей немецкой коллеге Урсуле фон дер Ляйен вспомнить историю – прежде чем выдвигать подобные идеи…

5 114 6 7917
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…

5 112 6 11553 05.08
Kсирия, общество, власть, мнения
Новости

Шойгу посоветовал своей немецкой коллеге вспомнить историю, прежде чем действовать в отношении России с позиции силы «Спросите у дедушек, каково это – разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать», — добавил Шойгу…

5 84 6 7208
Блоги

Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год) О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ

5 132 6 12643 07.08
Блоги

Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…

5 353 6 35575 09.08
Kсша, рф, санкции, скрипаль, политика, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Белые националисты в преимущественно черном Вашингтоне. Столица США готовится к «белому маршу» Сторонники теории белого превосходства (белые супремасисты), ККК и неонацисты в количестве четырехсот человек соберутся на площади Лафайет перед Белым Домом на марш «Unite the Right»...

5 224 6 25731 11.08
Kполитика, вашингтон, акции, митинги, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Роман Романов: Я заново влюбляюсь в наш город Последние изменения в нашем городе, которые мне особенно приятно видеть, это преобразование парков, скверов, маленьких улиц в центре города, появление большого количества велосипедистов…

5 79 6 9086 10.08
Kмосква, мнения
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Навальный играющий Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..

5 119 6 13671 08.08
Kполитика, пенсии, навальный, события
Интервью Персонально ваш

Захар Прилепин гость: Захар Прилепин писатель

Им нужны ЧВК – нам нужны ЧВК, им нужны разведчики – нам нужны разведчики, они ведут себя некорректно – мы ведем себя некорректно. Это мир…

5 136 6 15818 09.08
#слушать 41:41 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении 10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...

5 292 6 35936 07.08
Kвласть, общество, грузия, нато, события
Голосование
Считаете ли вы новые санкции США справедливыми?
5 63 6 7780 09.08
Блоги

+ Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны «На эту войну необходимо будет реагировать: экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами»…

5 348 6 43808 10.08
8читать ;смотреть
Kмедведев, экономика, сша, политика, санкции, видео, события
Блоги

+ Акция протеста против правительства в Бухаресте Акция протеста против правительства в Бухаресте Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие. Президент страны осудил разгон протестующих..

5 167 6 21269 11.08
8читать ;смотреть
Kпротесты, фото, видео, общество, румыния, события
Голосование
Кто начал войну в 2008 году?
5 81 6 10443 08.08
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Екатерина Проничева: Москва стала очень дружелюбна к тем, кто в ней живет Москва – очень красивый город, он стал очень человечным. Я живу в центре, мне больше всего нравится то, что в выходной день можно собраться и пойти погулять…

5 88 6 11804 09.08
Kмосква, мнения

Популярное за неделю

Новости

Минобороны России ко Дню ВВС рассекретило архивные документы, среди которых личный приказ Сталина бомбить Берлин Это документ, составленный в ночь на 9 августа 1941 года…

5 18 6 13263
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Отношения России и НАТО всё больше напоминают вечный конфликт клизмы и ануса. Недавно Медведев не без гордости сообщил, что вокруг России сжимается кольцо врагов. Поразительно, что во время этого заявления он не подмигнул…

5 155 6 150381 08.08
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, власть, политика, передачи
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 79 6 15111 06.08
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Пенсионная реформа: предпосылки Для того чтобы хоть как то  защитить людей пока еще не пенсионного возраста, но в силу определённых причин не востребованных в рамках новой экономики, в научной литературе рядом ученых был предложен термин «безусловный базовый доход», который несомненно является эволюцией пенсионной системы…

5 19 6 429946 09.08
Kпенсии, общество, история, события
Блоги

Егор Куроптев продюсер

+ Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Актер и певец о войне и дружбе, России, Грузии и Украине, воспоминаниях о событиях августа 2008 года…

5 308 6 187223 08.08
8читать ;смотреть
Kрф, грузия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7179993
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3608957

Сегодня в эфире