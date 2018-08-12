Россия вспоминает моряков, погибших на подлодке Курск
Траурные мероприятия пройдут сразу в нескольких городах.
В Петербурге траурные мероприятия пройдут на Серафимовском кладбище, а в Никольском морском соборе будет отслужена панихида.
Атомный подводный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море ровно 18 лет назад. Погибли все 118 человек, которые находились на борту. Эту трагедию называют одной из самых тяжёлых за всю историю морского флота России. Тогда «Курск» принимал участие в военных учениях. Акустики зафиксировали сильный хлопок и после этого подлодка не вышла на связь. Только на следующий день её обнаружили на дне.
Через некоторое время начальник пресс-службы ВМФ России Игорь Дыгало сказал, что военные наладили связь с экипажем, а затем, что запасов воздуха хватит на десяток дней. Потом это назвали неправдой.
О гибели всех людей на борту стало известно после того, как к лодке подобрались норвежские водолазы и увидели, что отсеки заполнены водой — это случилось только через полторы недели после трагедии. С разницей в несколько дней с решением Владимира Путина прервать отпуск, который он проводил несмотря ни на что в Сочи.
Официальной версией гибели подлодки «Курск» называют халатность и ошибку экипажа. Ответственность за трагедию никто не понёс.
Комментарии17
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grablu_rossiu 12 августа 2018 | 13:11
Два слова "Она утонула" и усмешка при этом, полностью раскрывает кто на свете дьявол.
arye_11 12 августа 2018 | 13:16
grablu_rossiu:
Представителей власти на траурных мероприятиях не будет.
Вместо них и от имени Президента России будут присланы 10 долларов.
irdo 12 августа 2018 | 13:27
С разницей в несколько дней с решением Владимира Путина прервать отпуск, который он проводил несмотря ни на что в Сочи.
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Утонула, так утонула.Чего суетиться главнокомандующему гениалиссимусу.
"Все другие тоже остановились и тоже стали, повторяя те же движения, бормотать:
- "Слава Гениалиссимусу, слава Гениалиссимусу"."
Москва 2042
sensei54 12 августа 2018 | 13:17
grablu_rossiu: Вы не упомянули десятидолларовых шлюх.
pilpelzaken 12 августа 2018 | 13:17
grablu_rossiu:
Да здравствует 18 марта 2024 года!
post_v 12 августа 2018 | 13:11
в 2000 году во время катастрофы с атомным подводным крейсером "Курск" пресс-секретарь главкома ВМФ России И.Дыгало официально рассказывал всей стране, что "…воздух на подлодку "Курск" подается и связь с экипажем имеется…"
(Яндекс всем в помощь)
когда стала известна правда о судьбе подлодки, появились обороты "...врет как Дыгало", "...врет как десять Дыгало"
nns33 12 августа 2018 | 13:30
post_v: Мало того,что рассказывали про подачу воздуха,так ещё и схему рисовали. Мамонтов вёл передачу. Рассказывали про тёплые одеяла. А вся страна как приклеилась к экранам телевизора и ждала,когда начнётся спасательная операция через какой-то люк,который открыть не могли.
omw3 12 августа 2018 | 13:33
nns33: «Здесь темно писать, но на ощупь попробую. Шансов, похоже, нет, % (далее неразборчиво). Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает. Здесь список л/с (личного состава, прим. – ред.) отсеков, которые находятся в 9-м и 8-м. […] пытаться выйти.
Всем привет, отчаиваться не надо! Капитан Колесников».
Кто о смерти скажет нам пару честных слов
Жаль нет чёрных ящиков у павших моряков
Карандаш ломается, холодно, темно
Капитан Колесников пишет нам письмо.
Чтоб взлететь на небеса выпал этот ад,
До свидания, милая, мы приняли парад.
Помнишь нашу лестницу, солнце, эскимо?
Капитан Колесников пишет ей письмо.
Нас осталось несколько на голодном дне
Три отсека взорвано, да три еще в огне
Знаю – нет спасения, но если веришь – жди
Ты найдёшь письмо моё на своей груди.
«Курск» могилой рваною дернулся, застыл
На прощанье разрубил канаты ржавых жил
Над водою пасмурно, чайки, корабли
На земле подлодка спит, но как далёко до земли.
После о случившемся долго будут врать
Расскажет ли комиссия, как трудно умирать
Кто из нас ровесники, кто герой, кто чмо?
Капитан Колесников пишет нам письмо...
nns33 12 августа 2018 | 13:45
omw3: Спасибо! Всё помню. Это была общая боль,страх и ужас. Все замерли в ожидании новостей,начале спасательной операции. 18 лет прошло,а как буд-то вчера. После показали обшарпаный подъезд,где жил капитан. Квартиру врача с мокрыми стенами,собрание,где жёны кричали и падали в обморок. Не дай Бог такое пережить.
ss2020 12 августа 2018 | 13:12
у вовы отпуск был... вова сейчас на работе!))
eniro 12 августа 2018 | 13:12
Вот тут и лозунг пригодился бы: "Не забудем-не простим".
shmuel63 12 августа 2018 | 13:20
"Россия вспоминает моряков, погибших на подлодке Курск" - Россия-то вспоминает. А Путин?
tks 12 августа 2018 | 13:22
Путин - убийца. Норвежцы сразу предложили помощь и группу капитан-лейтенанта Колесникова можно было спасти, прерви Путин свой отпуск и согласись он на помощь норвежцев.
Но Дьяволу нипочём человеческие жизни и судьбы.
irdo 12 августа 2018 | 13:29
tks:
Какой там дьявол?
Член Коммунистической партии государственной безопасности.
ss2020 12 августа 2018 | 13:31
tks: ну какой с вовы пукина - дьявол, он обычный задрот, но случай выкинул на верх, спасибо березовскому и абрамовичу, нарушили естетственный ход задрот в природе!)
tadolg 12 августа 2018 | 13:22
Райские кущи ребятам. И память светлая.
yuriykyvich 12 августа 2018 | 14:11
Ну "Утонула" и утонола. А Десяти доллоровые "Шлюхи"...Уже тогда можнно было понять, но мы "Героев России" мочили в Сортире...