Сергей Шойгу посоветовал немецкой коллеге вспомнить историю
Министр обороны Сергей Шойгу посоветовал своей немецкой коллеге вспомнить историю – прежде чем предлагать действовать в отношении России с позиции силы.
Так Шойгу прокомментировал слова главы Минобороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее предложила выбрать в отношении Москвы более жесткий курс.
В конце апреля министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен призвала проводить жесткий курс по отношению к Москве. В частности, близкая соратница Ангелы Меркель по Христианско-демократическому союзу подчеркнула в интервью газете «Бильд ам Зоннтаг»: «Президент Путин не ценит слабость. Пресмыкательство или уступки не делают его дружелюбнее». Фон дер Ляйен отметила при этом, что «санкции, вынесенные из-за Восточной Украины, должны привести к выполнению обещаний, сделанных Россией при подписании минских соглашений». До этого, по ее словам, не будет никаких послаблений. Далее министр заявила: «Я не против лучших отношений с Россией. Но факт остается фактом: Россия аннексировала Крым, душит и дальше Восточную Украину, Алеппо погребено под ковром бомб российских самолетов, Россия защищает Асада и одновременно продолжает кибератаки на Запад».
По словам фон дер Ляйен, Кремлю нужны образы врагов, свободному обществу Запада — нет. «Поэтому важно говорить с Москвой с позиции решительности и силы, однако проявлять готовность к диалогу», — подчеркнула министр обороны ФРГ.
Немецкие СМИ обращают внимание на то, что Меркель предпочитает сама не высказываться по ряду критичных вопросов, сохраняя дипломатическую осторожность: жесткие заявления считаются прерогативой членов правительства. В данном случае рупором канцлера стала министр обороны ФРГ.
Комментарии45
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post_v 12 августа 2018 | 13:08
чего это Шойгу четыре месяца ждал, чтобы ответить?
или до сего дня такого приказа не было?
grablu_rossiu 12 августа 2018 | 13:10
post_v: Так извилин нет для ответа. След от фуражки не в счет.
irdo 12 августа 2018 | 13:19
grablu_rossiu:
Так извилин нет для ответа. След от фуражки не в счет.
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Потешный енерал.
danko1 12 августа 2018 | 13:30
irdo: Генералом настоящим не может стать тот, кто весь путь от солдата не прошел.
viktorova 12 августа 2018 | 13:33
post_v: /или до сего дня такого приказа не было?/
Не приказа, а пинка от путина не было. У них там так заведено...
vgames1 12 августа 2018 | 14:19
post_v: Жутковато, когда у министра обороны огромной страны уровень мышления гопника из подворотни. Впрочем, чего еще ждать, когда такой стиль мышления задает верховный главнокомандующий.
putin2018 12 августа 2018 | 13:09
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Путин 2018
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grablu_rossiu 12 августа 2018 | 13:09
У путиноидов одна отговорка - можем повторить)))) Медицину, экономику, пенсии, образование, науку, социум, культуру повторить не можем, а войну, где потеряли втрое больше Германии - пожалуйста)))
olegleon 12 августа 2018 | 13:24
grablu_rossiu: ты хочешь повторить медицину, где была зелёнка?
хочешь повторить развалившуюся экономику?
а может пенсии, на которые пенсионер мог купить 80 десятков яиц и не видеть огурцы и помидоры полгода?
navsegda 12 августа 2018 | 13:30
olegleon: Он имеет ввиду немецкую медицину , немецкую экономику и пенсии .
Надпись на Mersedes - Можем повторить !
Повторить что ? Мерседес ?! ))))
merelymy 12 августа 2018 | 13:52
olegleon: а может пенсии, на...
==========
Одеколон, вам подвезли боярышник или огуречный рассол пить приходится?
vezdehod 12 августа 2018 | 13:59
"Можем повторить"
маршал СССР Шойгу.
lion64__2 12 августа 2018 | 13:10
Как известно, эта мадам фон дер Пшик гинеколог по предыдущей работе. Лучше бы лечила пусей-райт.
nic55 12 августа 2018 | 13:45
lion64__2:
Так и этот в войсках никогда не служил. Что касается о повторить, то это - наголимые понты. Дальше Албании не пройдёт Даже Украину ссыкотно завоевать.
all_seeing74 12 августа 2018 | 14:06
lion64__2: как известно, шойгу даже не гинеколог!! Он и тут профан!))))))
askol2016 12 августа 2018 | 13:13
Шойга думает, что Германия будет мириться с агрессивным, бандитским поведением путинской России? Напрасно!
sensei54 12 августа 2018 | 13:13
«Спросите у дедушек, каково это – разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать»
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Три миллиона пленных за первые три месяца войны - вот подтверждение кавалерийского заявления Чингачгука.
tv_victim 12 августа 2018 | 13:34
sensei54: откат до Москвы в первые же месяцы и более чем трехлетний путь обратно.... Десятки миллионов погибших.... И это тогда, когда технологическое отставание было не так очевидно. А теперь этот попугай и понять не успеет, почему бункер не спас.....
alis_kirs 12 августа 2018 | 13:42
sensei54: ===Три миллиона пленных за первые три месяца войны...===
Эт Вы правы. Не то, что другие страны Европы, подвергшиеся нападению нацистской Германии. Уж они то за первые три месяца войны с нацистами.... Упс. Они же за недели полностью сдавались в плен странами целиком! А у нас одна только Брестская крепость продержалась больше 30-ти дней...
irdo 12 августа 2018 | 13:52
alis_kirs:
А у нас одна только Брестская крепость продержалась больше 30-ти дней...
===========
У нас это у кого?
У белорусов?
alis_kirs 12 августа 2018 | 14:02
irdo: ===У нас это у кого?===
У нас - это у белорусов, русских, украинцев, казахов, узбеков... У всех тех, кто не отказался от своих предков, что называли себя гражданами СССР!
irdo 12 августа 2018 | 14:10
alis_kirs:
У всех тех, кто не отказался от своих предков, что называли себя гражданами СССР!
=========
А причем тогда РФ?
demosua 12 августа 2018 | 13:56
sensei54: дедушки уж точно ничего не смогут рассказать... Они были просто пушечным мясом...
all_seeing74 12 августа 2018 | 14:08
sensei54: дедушки тогда были в СССР, так что про повторить воздержитесь, импотенты!)))
sergo_25_26 12 августа 2018 | 13:16
А я бы напомнил кужугету как борта МЧС таскали красную икру с Камчатки. А сейчас ему таскают и МЧС и военные борта. Бизнес прет у вояки. Блестящих цацек на себя навесил как африканский вождь людоедов.
irdo 12 августа 2018 | 13:22
sergo_25_26:
Блестящих цацек на себя навесил как африканский вождь людоедов.
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Он и есть из племени людоедов в цацках и в мечтах о черепах на каминной полке своей пагоды.
beobachter 12 августа 2018 | 13:18
Шойогу двоечник, не знающий истории. В прошлой войне против гитлеровской Германии воевали коалиция и победила. Сегодня же коалиция противостоит России, у которой не ни одного серьёзного союзника и никаких шансов....
olegleon 12 августа 2018 | 13:27
beobachter: ты бы сам историю подучил. было две коалиции, которые воевали друг против друга.
alis_kirs 12 августа 2018 | 13:46
beobachter: ===В прошлой войне против гитлеровской Германии воевали коалиция и победила.===
Ну и мусор у Вас в голове, заместо мозгов. Коалиция была, а воевал и победил Советский Союз! Победил всю объединённую под Германией Европу. Так же, как до этого Европу Бонапарта победила Российская Империя. Будет надо, тоже самое повторит и Российская Федерация!
belovnikita 12 августа 2018 | 13:20
Не. хуженетувич, теперь США тебе не будет нахаляву слать миллионы товаров по лендлизу, теперь США не будет воевать за рашку, так что обломись, иди лучше прими таблетки, и еще разок картонный рейхстаг захвати, клоун :-D
cromwel 12 августа 2018 | 13:21
Ну да, типа мы можем повторить... то есть еще 20-30 миллионов положить, нам не жалко, и тратится на пенсии не придется.
severnaj 12 августа 2018 | 13:21
Вот ты,Шойгу, и вспомни. Против небольшой, но агрессивной Германии с СССР объединились вся Европа и Америка. А сейчас вся Европа и Америка объединится....против России(наследницы СССР), потому что "фашисты будущего будут называть себя антифашистами..."
ss2020 12 августа 2018 | 13:22
сирожа лично два тигра подбил в последнем бою... и спрятал в трусы к сестре жены!)))
imellendorf 12 августа 2018 | 13:23
Германии давно пора перестать в чем то каяться , вместо импотентного бундесвера возродить Вермахт , обзавестись ЯО , и посылать подальше туже рф или амеров.
samkos 12 августа 2018 | 13:24
При чём здесь история и жёсткий курс ? Шойгу сам не силён в истории, а немецкая министерша права.
vik_tor 12 августа 2018 | 13:25
Вспомним Батыя, например.
ss2020 12 августа 2018 | 13:26
немецкая коллега посоветовала сироже шойгу не картавить и вспомнит историю!)))
vladimirgornitsky 12 августа 2018 | 13:30
Дипломаты хамят и изъясняются чуть ли не по фене, Министр иностранных дел попросту матерится. Министр обороны разговаривает на уровне жлобско-гопницкого "Можем повторить". Пресс-секретарь президента говорит, что "надо размазать печень митингующих по асфальту". Президент предлагает иностранному журналисту сделать обрезание и говорит, что завидует коллеге-насильнику.
Политическая элита...
irdo 12 августа 2018 | 13:34
vladimirgornitsky:
Дипломаты хамят и изъясняются чуть ли не по фене, Министр иностранных дел попросту матерится. Министр обороны разговаривает на уровне жлобско-гопницкого "Можем повторить". Пресс-секретарь президента говорит, что "надо размазать печень митингующих по асфальту". Президент предлагает иностранному журналисту сделать обрезание и говорит, что завидует коллеге-насильнику.
Политическая элита...
===========
Еще и медведковскую пресс-секретутку забыли.
Все на фене изъясняются.
foma55 12 августа 2018 | 13:33
И я напомню Шойгу, что СССР а не Россия победила Германию. И России помогали Британия и США. Если бы Германии помогала Британия и США,то СССР была бы раздавлена. Гитлер почти в одиночестве воевал с целым миром , как и Путин сейчас. Ей богу у Гитлера было больше сильных союзников ,чем у Путина! Нельзя было Трампу с издёвкой мяч перекидывать, нельзя!
belovnikita 12 августа 2018 | 13:38
foma55: "Если бы Германии помогала Британия и США,то СССР была бы раздавлена"
Ну тут преувеличение - Германия одна стерла бы сссришку в пыль без всяких США и Англий. Что уже почти и сделала, но сссришке пришла на помощь США и союзники
trans 12 августа 2018 | 13:40
Шойгу, а ты вспомни помощь Англии и США, без которой неизвестно сколько бы длилась война и как она закончилась.
hz6691 12 августа 2018 | 13:42
Шойгу следовало бы вспомнить, что война это не только парады победителей.
irdo 12 августа 2018 | 13:55
hz6691:
Шойгу следовало бы вспомнить, что война это не только парады победителей.
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Похоже, что в Туве преподавали альтернативную историю.
Или вообще исключили из школьного курса.
Делить-отнимать научили, для российского генерала вполне достаточно.
ramun 12 августа 2018 | 13:43
Да,да.Историю.Как раз Россия повторяет Германию 30-х прошлого века.
В добрый путь.