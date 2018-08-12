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13:01, 12 августа 2018

Сергей Шойгу посоветовал немецкой коллеге вспомнить историю

Министр обороны Сергей Шойгу посоветовал своей немецкой коллеге вспомнить историю – прежде чем предлагать действовать в отношении России с позиции силы.

Так Шойгу прокомментировал слова главы Минобороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее предложила выбрать в отношении Москвы более жесткий курс.

В конце апреля министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен призвала проводить жесткий курс по отношению к Москве. В частности, близкая соратница Ангелы Меркель по Христианско-демократическому союзу подчеркнула в интервью газете «Бильд ам Зоннтаг»: «Президент Путин не ценит слабость. Пресмыкательство или уступки не делают его дружелюбнее». Фон дер Ляйен отметила при этом, что «санкции, вынесенные из-за Восточной Украины, должны привести к выполнению обещаний, сделанных Россией при подписании минских соглашений». До этого, по ее словам, не будет никаких послаблений. Далее министр заявила: «Я не против лучших отношений с Россией. Но факт остается фактом: Россия аннексировала Крым, душит и дальше Восточную Украину, Алеппо погребено под ковром бомб российских самолетов, Россия защищает Асада и одновременно продолжает кибератаки на Запад».

По словам фон дер Ляйен, Кремлю нужны образы врагов, свободному обществу Запада — нет. «Поэтому важно говорить с Москвой с позиции решительности и силы, однако проявлять готовность к диалогу», — подчеркнула министр обороны ФРГ.

Немецкие СМИ обращают внимание на то, что Меркель предпочитает сама не высказываться по ряду критичных вопросов, сохраняя дипломатическую осторожность: жесткие заявления считаются прерогативой членов правительства. В данном случае рупором канцлера стала министр обороны ФРГ.

Комментарии

45

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post_v 12 августа 2018 | 13:08

чего это Шойгу четыре месяца ждал, чтобы ответить?

или до сего дня такого приказа не было?

grablu_rossiu 12 августа 2018 | 13:10

post_v: Так извилин нет для ответа. След от фуражки не в счет.

irdo 12 августа 2018 | 13:19

grablu_rossiu:
Так извилин нет для ответа. След от фуражки не в счет.
=======
Потешный енерал.

danko1 12 августа 2018 | 13:30

irdo: Генералом настоящим не может стать тот, кто весь путь от солдата не прошел.

viktorova 12 августа 2018 | 13:33

post_v: /или до сего дня такого приказа не было?/

Не приказа, а пинка от путина не было. У них там так заведено...

vgames1 12 августа 2018 | 14:19

post_v: Жутковато, когда у министра обороны огромной страны уровень мышления гопника из подворотни. Впрочем, чего еще ждать, когда такой стиль мышления задает верховный главнокомандующий.

putin2018 12 августа 2018 | 13:09

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grablu_rossiu 12 августа 2018 | 13:09

У путиноидов одна отговорка - можем повторить)))) Медицину, экономику, пенсии, образование, науку, социум, культуру повторить не можем, а войну, где потеряли втрое больше Германии - пожалуйста)))

olegleon 12 августа 2018 | 13:24

grablu_rossiu: ты хочешь повторить медицину, где была зелёнка?
хочешь повторить развалившуюся экономику?
а может пенсии, на которые пенсионер мог купить 80 десятков яиц и не видеть огурцы и помидоры полгода?

navsegda 12 августа 2018 | 13:30

olegleon: Он имеет ввиду немецкую медицину , немецкую экономику и пенсии .
Надпись на Mersedes - Можем повторить !
Повторить что ? Мерседес ?! ))))

merelymy 12 августа 2018 | 13:52

olegleon: а может пенсии, на...
==========
Одеколон, вам подвезли боярышник или огуречный рассол пить приходится?

vezdehod 12 августа 2018 | 13:59

"Можем повторить"
маршал СССР Шойгу.

lion64__2 12 августа 2018 | 13:10

Как известно, эта мадам фон дер Пшик гинеколог по предыдущей работе. Лучше бы лечила пусей-райт.

nic55 12 августа 2018 | 13:45

lion64__2:
Так и этот в войсках никогда не служил. Что касается о повторить, то это - наголимые понты. Дальше Албании не пройдёт Даже Украину ссыкотно завоевать.

all_seeing74 12 августа 2018 | 14:06

lion64__2: как известно, шойгу даже не гинеколог!! Он и тут профан!))))))

askol2016 12 августа 2018 | 13:13

Шойга думает, что Германия будет мириться с агрессивным, бандитским поведением путинской России? Напрасно!

sensei54 12 августа 2018 | 13:13

«Спросите у дедушек, каково это – разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать»
..........................................................................

Три миллиона пленных за первые три месяца войны - вот подтверждение кавалерийского заявления Чингачгука.

tv_victim 12 августа 2018 | 13:34

sensei54: откат до Москвы в первые же месяцы и более чем трехлетний путь обратно.... Десятки миллионов погибших.... И это тогда, когда технологическое отставание было не так очевидно. А теперь этот попугай и понять не успеет, почему бункер не спас.....

alis_kirs 12 августа 2018 | 13:42

sensei54: ===Три миллиона пленных за первые три месяца войны...===
Эт Вы правы. Не то, что другие страны Европы, подвергшиеся нападению нацистской Германии. Уж они то за первые три месяца войны с нацистами.... Упс. Они же за недели полностью сдавались в плен странами целиком! А у нас одна только Брестская крепость продержалась больше 30-ти дней...

irdo 12 августа 2018 | 13:52

alis_kirs:
А у нас одна только Брестская крепость продержалась больше 30-ти дней...
===========
У нас это у кого?
У белорусов?

alis_kirs 12 августа 2018 | 14:02

irdo: ===У нас это у кого?===
У нас - это у белорусов, русских, украинцев, казахов, узбеков... У всех тех, кто не отказался от своих предков, что называли себя гражданами СССР!

irdo 12 августа 2018 | 14:10

alis_kirs:
У всех тех, кто не отказался от своих предков, что называли себя гражданами СССР!
=========
А причем тогда РФ?

demosua 12 августа 2018 | 13:56

sensei54: дедушки уж точно ничего не смогут рассказать... Они были просто пушечным мясом...

all_seeing74 12 августа 2018 | 14:08

sensei54: дедушки тогда были в СССР, так что про повторить воздержитесь, импотенты!)))

sergo_25_26 12 августа 2018 | 13:16

А я бы напомнил кужугету как борта МЧС таскали красную икру с Камчатки. А сейчас ему таскают и МЧС и военные борта. Бизнес прет у вояки. Блестящих цацек на себя навесил как африканский вождь людоедов.

irdo 12 августа 2018 | 13:22

sergo_25_26:
Блестящих цацек на себя навесил как африканский вождь людоедов.
===============
Он и есть из племени людоедов в цацках и в мечтах о черепах на каминной полке своей пагоды.

beobachter 12 августа 2018 | 13:18

Шойогу двоечник, не знающий истории. В прошлой войне против гитлеровской Германии воевали коалиция и победила. Сегодня же коалиция противостоит России, у которой не ни одного серьёзного союзника и никаких шансов....

olegleon 12 августа 2018 | 13:27

beobachter: ты бы сам историю подучил. было две коалиции, которые воевали друг против друга.

(комментарий скрыт)

alis_kirs 12 августа 2018 | 13:46

beobachter: ===В прошлой войне против гитлеровской Германии воевали коалиция и победила.===
Ну и мусор у Вас в голове, заместо мозгов. Коалиция была, а воевал и победил Советский Союз! Победил всю объединённую под Германией Европу. Так же, как до этого Европу Бонапарта победила Российская Империя. Будет надо, тоже самое повторит и Российская Федерация!

belovnikita 12 августа 2018 | 13:20

Не. хуженетувич, теперь США тебе не будет нахаляву слать миллионы товаров по лендлизу, теперь США не будет воевать за рашку, так что обломись, иди лучше прими таблетки, и еще разок картонный рейхстаг захвати, клоун :-D

cromwel 12 августа 2018 | 13:21

Ну да, типа мы можем повторить... то есть еще 20-30 миллионов положить, нам не жалко, и тратится на пенсии не придется.

severnaj 12 августа 2018 | 13:21

Вот ты,Шойгу, и вспомни. Против небольшой, но агрессивной Германии с СССР объединились вся Европа и Америка. А сейчас вся Европа и Америка объединится....против России(наследницы СССР), потому что "фашисты будущего будут называть себя антифашистами..."

ss2020 12 августа 2018 | 13:22

сирожа лично два тигра подбил в последнем бою... и спрятал в трусы к сестре жены!)))

imellendorf 12 августа 2018 | 13:23

Германии давно пора перестать в чем то каяться , вместо импотентного бундесвера возродить Вермахт , обзавестись ЯО , и посылать подальше туже рф или амеров.

samkos 12 августа 2018 | 13:24

При чём здесь история и жёсткий курс ? Шойгу сам не силён в истории, а немецкая министерша права.

vik_tor 12 августа 2018 | 13:25

Вспомним Батыя, например.

ss2020 12 августа 2018 | 13:26

немецкая коллега посоветовала сироже шойгу не картавить и вспомнит историю!)))

vladimirgornitsky 12 августа 2018 | 13:30

Дипломаты хамят и изъясняются чуть ли не по фене, Министр иностранных дел попросту матерится. Министр обороны разговаривает на уровне жлобско-гопницкого "Можем повторить". Пресс-секретарь президента говорит, что "надо размазать печень митингующих по асфальту". Президент предлагает иностранному журналисту сделать обрезание и говорит, что завидует коллеге-насильнику.
Политическая элита...

irdo 12 августа 2018 | 13:34

vladimirgornitsky:
Дипломаты хамят и изъясняются чуть ли не по фене, Министр иностранных дел попросту матерится. Министр обороны разговаривает на уровне жлобско-гопницкого "Можем повторить". Пресс-секретарь президента говорит, что "надо размазать печень митингующих по асфальту". Президент предлагает иностранному журналисту сделать обрезание и говорит, что завидует коллеге-насильнику.
Политическая элита...
===========
Еще и медведковскую пресс-секретутку забыли.
Все на фене изъясняются.

foma55 12 августа 2018 | 13:33

И я напомню Шойгу, что СССР а не Россия победила Германию. И России помогали Британия и США. Если бы Германии помогала Британия и США,то СССР была бы раздавлена. Гитлер почти в одиночестве воевал с целым миром , как и Путин сейчас. Ей богу у Гитлера было больше сильных союзников ,чем у Путина! Нельзя было Трампу с издёвкой мяч перекидывать, нельзя!

belovnikita 12 августа 2018 | 13:38

foma55: "Если бы Германии помогала Британия и США,то СССР была бы раздавлена"

Ну тут преувеличение - Германия одна стерла бы сссришку в пыль без всяких США и Англий. Что уже почти и сделала, но сссришке пришла на помощь США и союзники

trans 12 августа 2018 | 13:40

Шойгу, а ты вспомни помощь Англии и США, без которой неизвестно сколько бы длилась война и как она закончилась.

hz6691 12 августа 2018 | 13:42

Шойгу следовало бы вспомнить, что война это не только парады победителей.

irdo 12 августа 2018 | 13:55

hz6691:
Шойгу следовало бы вспомнить, что война это не только парады победителей.
===========
Похоже, что в Туве преподавали альтернативную историю.
Или вообще исключили из школьного курса.
Делить-отнимать научили, для российского генерала вполне достаточно.

ramun 12 августа 2018 | 13:43

Да,да.Историю.Как раз Россия повторяет Германию 30-х прошлого века.
В добрый путь.

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