Сергей Шойгу посоветовал немецкой коллеге вспомнить историю

Министр обороны Сергей Шойгу посоветовал своей немецкой коллеге вспомнить историю – прежде чем предлагать действовать в отношении России с позиции силы.

Так Шойгу прокомментировал слова главы Минобороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее предложила выбрать в отношении Москвы более жесткий курс.

В конце апреля министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен призвала проводить жесткий курс по отношению к Москве. В частности, близкая соратница Ангелы Меркель по Христианско-демократическому союзу подчеркнула в интервью газете «Бильд ам Зоннтаг»: «Президент Путин не ценит слабость. Пресмыкательство или уступки не делают его дружелюбнее». Фон дер Ляйен отметила при этом, что «санкции, вынесенные из-за Восточной Украины, должны привести к выполнению обещаний, сделанных Россией при подписании минских соглашений». До этого, по ее словам, не будет никаких послаблений. Далее министр заявила: «Я не против лучших отношений с Россией. Но факт остается фактом: Россия аннексировала Крым, душит и дальше Восточную Украину, Алеппо погребено под ковром бомб российских самолетов, Россия защищает Асада и одновременно продолжает кибератаки на Запад».

По словам фон дер Ляйен, Кремлю нужны образы врагов, свободному обществу Запада — нет. «Поэтому важно говорить с Москвой с позиции решительности и силы, однако проявлять готовность к диалогу», — подчеркнула министр обороны ФРГ.

Немецкие СМИ обращают внимание на то, что Меркель предпочитает сама не высказываться по ряду критичных вопросов, сохраняя дипломатическую осторожность: жесткие заявления считаются прерогативой членов правительства. В данном случае рупором канцлера стала министр обороны ФРГ.