Президенты России, Азербайджана, Ирана и Туркмении приехали в Казахстан на саммит прикаспийских государств
Итогом встречи в казахстанском Актау должна стать Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой шла более 20 лет. Еще в декабре глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что пять стран договорились по всем ключевым пунктам этого документа, а его текст фактически готов к подписанию. В соответствии с конвенцией, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права.
Участники саммита — президенты России Владимир Путин, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Хасан Рухани и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов – также обсудят вопросы сотрудничества на Каспии в сфере экономики, транспорта, экологии и безопасности.
Выступая на саммите, Владимир Путин заявил, что конвенция о правовом статусе Каспия «гарантирует неприсутствие на море нерегиональных держав». Президент отметил, что Россия предлагает другим странам-участницам встречи сосредоточиться на развитии цифровой экономики.
Комментарии5
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patrikk_1 12 августа 2018 | 13:15
Президенты России, Азербайджана, Ирана и Туркмении приехали в Казахстан на саммит прикаспийских государств...
Украинские шумеры вырыли Каспийское море, почему не пригласили Петро Порошенко?
patrikk_1 12 августа 2018 | 13:18
Участники саммита — президенты России Владимир Путин, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Хасан Рухани и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов...
Кроме иранца Хасана Рухани, остальные все на пожизненном президентстве? Ай да Каспий, ай да молодец.
cromwel 12 августа 2018 | 13:48
patrikk_1: сборище пожизненных диктаторов
vezdehod 12 августа 2018 | 13:56
Будут делить "Каспийский каравай" - кто больший кусок урвёт.
ss2020 12 августа 2018 | 13:19
все чуркобесы в сборе!))) даже вова!)