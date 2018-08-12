Президенты России, Азербайджана, Ирана и Туркмении приехали в Казахстан на саммит прикаспийских государств...

Итогом встречи в казахстанском Актау должна стать Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой шла более 20 лет. Еще в декабре глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что пять стран договорились по всем ключевым пунктам этого документа, а его текст фактически готов к подписанию. В соответствии с конвенцией, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права.



Участники саммита — президенты России Владимир Путин, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Хасан Рухани и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов – также обсудят вопросы сотрудничества на Каспии в сфере экономики, транспорта, экологии и безопасности.

Выступая на саммите, Владимир Путин заявил, что конвенция о правовом статусе Каспия «гарантирует неприсутствие на море нерегиональных держав». Президент отметил, что Россия предлагает другим странам-участницам встречи сосредоточиться на развитии цифровой экономики.