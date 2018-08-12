С начала недели появилось несколько сообщений, связанных с возможным освобождением Сенцова из колонии

С начала недели появилось уже несколько сообщений, связанных с возможным освобождением Олега Сенцова из колонии и его состоянием здоровья. В частности, утверждалось, что украинского заключенного окончательно решили не выпускать на свободу по политическим причинам.

Первое сообщение о принципиальном решении не выпускать Сенцова, голодающего почти 3 месяца, во вторник написал его адвокат Дмитрий Динзе. В своем Фейсбуке он отметил, что эту информацию он получил от дипломатов, контактирующих по этому вопросу с Россией. При этом Динзе утверждает, что мотивировка такого решения была следующей: «Пусть помирает в назидание другим заключенным». Более подробно комментировать, откуда он получил подобную информацию, Динзе не стал. Одновременно адвокат рассказал, что у Сенцова из-за голодовки начались проблемы с сердцем и анемия. О катастрофическом состоянии здоровья украинского режиссера также рассказывала в «Фейсбуке» его сестра Наталья Каплан. В среду она сообщила о получении письма от Сенцова, в котором говорится, что он не получает никаких писем, а также почти не встает. В интервью телеканалу «Громадьске» Каплан выразила мнение, что ее брат потерял надежду на освобождение. А в ночь с субботы на воскресенье журналист Виктория Ивлева опубликовала информацию о том, что Сенцов вылетел из Салехарда на самолете. Позднее ФСИН опроверг это сообщение. Ивлева, в свою очередь, в интервью «Эху Москвы» отказалась конкретизировать источник, от которого она получила информацию о вылете Сенцова.

Олег Сенцов, напомним, отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Около 3-х месяцев назад он объявил голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных из российских тюрем.

Об Олеге Сенцове специально вбрасывают дезинформацию, чтобы сделать больно его родным, считает уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова. Об этом она сказала в интервью «Эху».

Денисова подчеркнула, что в отношении Сенцова не выполняются договоренности, которые были достигнуты между президентами России и Украины.

Не исключено, что на уровне власти сейчас действительно принимаются какие-то решения, — сказал «Эху» адвокат Илья Новиков. При этом он отметил, что информационный фон напоминает тот, что был в случае с его подзащитной Надеждой Савченко.

Илья Новиков добавил, что люди, которые беспокоятся о судьбе Олега Сенцова, готовы верить в то, чего бы им хотелось.