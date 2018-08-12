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Эксклюзив Эха 13:01, 12 августа 2018

С начала недели появилось несколько сообщений, связанных с возможным освобождением Сенцова из колонии

С начала недели появилось уже несколько сообщений, связанных с возможным освобождением Олега Сенцова из колонии и его состоянием здоровья. В частности, утверждалось, что украинского заключенного окончательно решили не выпускать на свободу по политическим причинам.

Первое сообщение о принципиальном решении не выпускать Сенцова, голодающего почти 3 месяца, во вторник написал его адвокат Дмитрий Динзе. В своем Фейсбуке он отметил, что эту информацию он получил от дипломатов, контактирующих по этому вопросу с Россией. При этом Динзе утверждает, что мотивировка такого решения была следующей: «Пусть помирает в назидание другим заключенным». Более подробно комментировать, откуда он получил подобную информацию, Динзе не стал. Одновременно адвокат рассказал, что у Сенцова из-за голодовки начались проблемы с сердцем и анемия. О катастрофическом состоянии здоровья украинского режиссера также рассказывала в «Фейсбуке» его сестра Наталья Каплан. В среду она сообщила о получении письма от Сенцова, в котором говорится, что он не получает никаких писем, а также почти не встает. В интервью телеканалу «Громадьске» Каплан выразила мнение, что ее брат потерял надежду на освобождение. А в ночь с субботы на воскресенье журналист Виктория Ивлева опубликовала информацию о том, что Сенцов вылетел из Салехарда на самолете. Позднее ФСИН опроверг это сообщение. Ивлева, в свою очередь, в интервью «Эху Москвы» отказалась конкретизировать источник, от которого она получила информацию о вылете Сенцова.

Олег Сенцов, напомним, отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Около 3-х месяцев назад он объявил голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных из российских тюрем.

Об Олеге Сенцове специально вбрасывают дезинформацию, чтобы сделать больно его родным, считает уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова. Об этом она сказала в интервью «Эху».

Денисова подчеркнула, что в отношении Сенцова не выполняются договоренности, которые были достигнуты между президентами России и Украины.

Не исключено, что на уровне власти сейчас действительно принимаются какие-то решения, — сказал «Эху» адвокат Илья Новиков. При этом он отметил, что информационный фон напоминает тот, что был в случае с его подзащитной Надеждой Савченко.

Илья Новиков добавил, что люди, которые беспокоятся о судьбе Олега Сенцова, готовы верить в то, чего бы им хотелось.

Комментарии

14

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lion64__2 12 августа 2018 | 13:08

На исторической родине демшизы и либерастов с террористами не церемонятся. В расход, а потом закапывают завёрнутыми в свиные шкуры. Не слышал негодования хомяков по этому вопросу.

book_publisher 12 августа 2018 | 13:08

- Если так уж хочет, то пусть помрёт...

patrikk_1 12 августа 2018 | 13:10

Об Олеге Сенцове специально вбрасывают дезинформацию, чтобы сделать больно его родным, считает уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова...

Скорее всего Виктории Ивлевой насрать на родителей Олега Сенцова, ей лишь бы засветиться в новостных лентах и получить лайки в Фейсбуке.

patrikk_1 12 августа 2018 | 13:24

На мой вкус, лучше отпустить Олега Сенцова с таким заявлением В.Путина, мол, я распорядился отпустить Олега Геннадьевича для того, чтобы он умер у себя дома, в кругу семьи, потому что, раз не выполнено его требование отпустить 65 украинских политических заключённых, он ни за что на свете, не прекратит голодовку и умрёт как настоящий украинский патриот.

vilingrad 12 августа 2018 | 13:25

lion64__2: book_publisher: patrikk_1: rus: olegleon: nata_roo: lion64__2: Очередная жесткая принципиальная позиция мачо-чекиста из гордой(а-ля террррррористтт должен сидеть!!!) превратилась в полуприсед со спущенными штанами. Володенька настоящий царь Наполшестого. И чего так долго неприступность изображал:)

irdo 12 августа 2018 | 13:08

«Пусть помирает в назидание другим заключенным».
===========
Людоеды во власти.

patrikk_1 12 августа 2018 | 13:13

irdo:

В данном случае речь должна идти не о людоедах, а террористоедах во власти.

irdo 12 августа 2018 | 13:16

patrikk_1:
Что Вы претендуете на звание главного людоеда на ЭХЕ никому не секрет.
По-моему, даже Емелин, свихнувшийся на евреях, Вам уступил первенство.

rus 12 августа 2018 | 13:16

irdo: ...Людоеды во власти.


А вот это несомненно, на то и буржуазная власть.
Однако прикрытие для Сенцова идет к завершающему концу, скоро Украина примет уже готового нового президента - прямо с лубянки.

olegleon 12 августа 2018 | 13:17

irdo: "Более подробно комментировать, откуда он получил подобную информацию, Динзе не стал. "

т.е. отказался говорить из какого места он высосал эту инфу

nata_roo 12 августа 2018 | 13:18

Как можно думать о перспективах курса рубля, когда Кремль проводит сейчас тиранию в отношении Сенцова и Украины?!

patrikk_1 12 августа 2018 | 13:30

nata_roo:

Что ещё за тирания, администрация колонии от него еду прячут или он добровольно отказался от пищи?

andy116k 12 августа 2018 | 13:30

nata_roo: Гривна-то хоть, надеюсь, растет?

polba 12 августа 2018 | 13:33

nata_roo: Не так давно, этот самый кремль, "проводил тиранию" в отношении другой активно голодавшей террористки и убийцы - Надии Савченко. Нынче эта укрохероиня и укродепутатка сидит в укротюрьме по обвинению в ТЕРРОРИЗМЕ.

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