В Великобритании обсуждают законопроект о наказании для велосипедистов за ДТП со смертельным исходом

В министерстве транспорта страны считают, что велосипедиста, по вине которого погиб человек, нужно наказывать так же, как и водителя автомобиля. Для автомобилистов в Великобритании сейчас предусмотрен штраф до пяти лет тюрьмы за причинение смерти по неосторожности и до четырнадцати лет лишения свободы – за ДТП со смертельным исходом в случае, если к аварии привело опасное вождение.

Для велосипедистов, насмерть сбивших пешеходов, применяется закон викторианских времен, разработанный для конных повозок, — отмечает Би-би-си. Он предполагает до двух лет тюрьмы.