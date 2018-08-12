В Манчестере десять человек доставлены в больницу после того, как в городе произошла стрельба

У людей травмы разной степени тяжести. В большинстве случаев ранения не представляют угрозы для жизни, — заявляют в полиции. Обстоятельства, при которых произошла стрельба, до сих пор неизвестны.

Отмечается лишь, что в субботу в Манчестере проходил карнавал; и ночью, когда случилось происшествие, на улицах было многолюдно.