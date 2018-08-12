Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников полиции во время задержания в Москве

По версии СК, мужчина, подозреваемый в грабеже в магазине на Волгоградском проспекте, оказал сопротивление двум сотрудникам полиции и ранил их. Одному из полицейских потребовалась госпитализация.

Сам подозреваемый также ранен – в него стреляли полицейские, — сообщает агентство ТАСС.