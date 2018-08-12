Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников полиции во время задержания в Москве
По версии СК, мужчина, подозреваемый в грабеже в магазине на Волгоградском проспекте, оказал сопротивление двум сотрудникам полиции и ранил их. Одному из полицейских потребовалась госпитализация.
Сам подозреваемый также ранен – в него стреляли полицейские, — сообщает агентство ТАСС.
Комментарии2
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viktorova 12 августа 2018 | 12:42
Ну хоть кто-то в полиции преступников ловит. Не только детей за решетку бросают.
cattt 12 августа 2018 | 12:47
viktorova: viktorova: viktorova: Исключения лишь подтверждают правило.