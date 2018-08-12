На юго-востоке Москвы минувшей ночью зафиксировали четырехкратное превышение уровня сероводорода
На юго-востоке Москвы минувшей ночью зафиксировали четырехкратное превышение уровня сероводорода. Об этом сообщает Мосэкомониторинг. Отклонение показателей от нормы начали фиксировать после десяти вечера.
К десяти утра ситуация нормализовалась.
Комментарии4
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bozk 12 августа 2018 | 12:36
Сероводородная держава
pusin_patriot 12 августа 2018 | 12:42
bozk: Всё просто.
В Кремль, диппочтой из США, доставили печатные версии проектов новых санкционных ограничений.
gvs 12 августа 2018 | 12:36
Опять в Кремле горохом объелись )))
viktorova 12 августа 2018 | 12:40
Вот что значит снижение качества продуктов в России.