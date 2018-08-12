На юго-востоке Москвы минувшей ночью зафиксировали четырехкратное превышение уровня сероводорода. Об этом сообщает Мосэкомониторинг. Отклонение показателей от нормы начали фиксировать после десяти вечера.

К десяти утра ситуация нормализовалась.