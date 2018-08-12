Десять детей госпитализированы с отравлением из лагеря под Омском...

Остальных отдыхающих отправили по домам. Лагерь «Юбилейный» закрыт, — сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Как отмечает «Интерфакс», накануне массового отравления в лагере отмечали юбилей – 80 лет со дня основания.