Десять детей госпитализированы с отравлением из лагеря под Омском
Остальных отдыхающих отправили по домам. Лагерь «Юбилейный» закрыт, — сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Как отмечает «Интерфакс», накануне массового отравления в лагере отмечали юбилей – 80 лет со дня основания.
Комментарии3
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cattt 12 августа 2018 | 12:45
Дристунец, это отличительная черта все совково-рашенских лагерей.
Слопатоеды не привыкли к гигиене.
patrikk_1 12 августа 2018 | 12:47
Десять детей госпитализированы с отравлением из лагеря под Омском...
Во, что-то свеженькое, к радости местной грязножопой жидобандеры, а то с утра один "барнаул" да "барнаул". Сейчас посыпятся гневные комментарии, осуждающие столовые и пенсионную реформу путинской Россию.
pyfrjvsqfldjrfn 12 августа 2018 | 12:52
patrikk_1: Диагноз: психических отклонений нет. Просто дурак.