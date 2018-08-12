ФСИН опровергло информацию о том, что украинский режиссер Олег Сенцов покинул российскую колонию
В пресс-службе ведомства заявили, что он никуда не выезжал и продолжает голодовку.
Ранее журналистка Виктория Ивлева написала на своей странице в Фейсбуке, что самолет с Сенцовым вылетел из Салехарда в субботу вечером, — по всей вероятности, — в Киев. При этом Ивлева ссылалась на надежный источник, однако отказалась называть его имя и уточнять детали.
Комментарии6
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danko_vibla 12 августа 2018 | 12:32
Интересно сколько он еще вытянет? 2 года как доктор Хайдер? Где данок1 спец в голодовках?
danko_vibla 12 августа 2018 | 12:36
danko_vibla: в Раде, без суда и следствия, и наши дежурные колотролли уже ждут не дождутся когда это случиться. Что бы сказать что Путин виноват. С дивана.
patrikk_1 12 августа 2018 | 12:40
Ранее журналистка Виктория Ивлева написала на своей странице в Фейсбуке, что самолет с Сенцовым вылетел из Салехарда в субботу вечером...
Такие как Виктория Ивлева пукнут чего-нибудь в Фейсбуке, смотрят как расходятся круги и хлопают в ладоши от счастья.
liberastanakol 12 августа 2018 | 12:40
danko_vibla: Даунко с ромашкой подкоп роють Сенцову для побега прямо из бандэрлянда.
xuxuxoxo 12 августа 2018 | 12:45
Только ПОДОНКИ переживают за Сенцова !
liberastanakol 12 августа 2018 | 12:51
xuxuxoxo: Только ПОДОНКИ переживают за Сенцова !
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Да он нахер не кому не нужен. Либерасты и местная эхо-шалупень методички отработают и забудут про него. Сколько их уже таких было "страдальцев-кроваворэжима".