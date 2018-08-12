ФСИН опровергло информацию о том, что украинский режиссер Олег Сенцов покинул российскую колонию

В пресс-службе ведомства заявили, что он никуда не выезжал и продолжает голодовку.

Ранее журналистка Виктория Ивлева написала на своей странице в Фейсбуке, что самолет с Сенцовым вылетел из Салехарда в субботу вечером, — по всей вероятности, — в Киев. При этом Ивлева ссылалась на надежный источник, однако отказалась называть его имя и уточнять детали.