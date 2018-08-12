Матчи Суперкубков Германии и Испании пройдут сегодня, соответственно, во Франкфурте и Марокко
Новый футбольный сезон в Испании откроют этим вечером «Барселона» и «Севилья». Игре в Марокко предшествовал скандал из-за смены правил – вместо двух матчей будет всего лишь один. Сообщалось, что каталонской команде предстоит участие в международном турнире. Кроме того, встреча будет проходить не на испанской территории, а за границей, из-за всего этого фанаты «Севильи» пригрозили бойкотом. Как бы то ни было, эксперты и букмекеры сходятся во мнении, что именно «Барселона» подошла к выступлению в лучшей форме, по сравнению с соперником. Ставки свидетельствуют – от сине-гранатовых ожидают победы. И, в любом случае, по мнению специалистов, матч не будет скучным.
От игры между «Айнтрахтом» и «Баварией» во Франкфурте ждут успеха именно мюнхенцев. Хотя их соперники, отдают должное многие эксперты, в недавнем сезоне показали больше своих возможностей – «Айнтрахт» впервые за 30 лет завоевал кубок Германии. А в финальном матче даже обыграл «Баварию» со счетом 3:1.
Обе встречи покажет «Матч-ТВ».
Комментарии2
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vlabumur 12 августа 2018 | 12:08
Нас Рать.
patrikk_1 12 августа 2018 | 12:19
Матчи Суперкубков Германии и Испании пройдут сегодня, соответственно, во Франкфурте и Марокко...
Как написал украинский мудак zibex, зачем нам немецкие суперкубки, давайте "про курс рубля, про пенсии, про вконтакте..."