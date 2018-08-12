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12:00, 12 августа 2018

В США стартовала ракета с солнечным зондом

Над созданием аппарата работали многие годы.

Солнечный зонд назвали в честь выдающегося современного астрофизика Юджина Паркера. Впервые в истории аппарату НАСА дали имя ученого при его жизни. Автоматический аппарат должен приблизиться к Солнцу на расстоянии около 6 миллионов километров от его поверхности – это меньше 5 диаметров Солнца. Так близко к нашей звезде не подлетал еще ни один зонд. Аппарат будет подвергаться экстремальным температурам, поэтому снабжен большим тепловым щитом. Под ним сложная электроника — камера, прибор для измерения магнитного и электрического поля в атмосфере Солнца, а также два инструмента для измерения и наблюдения за частицами «солнечного ветра». Для запуска зонда размером с небольшой автомобиль одну из самых мощных в мире ракет Delta IV Heavy оснастили дополнительной третьей ступенью.

Стоимость проекта – полтора миллиарда долларов. Полученные в будущем данные будут нужны для подготовки пилотируемых полетов за пределы Земли.

Комментарии

14

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testmeter 12 августа 2018 | 12:06

Наш ответ американцам будет жестким и бескомпромиссным
https://pbs.twimg.com/media/DkLzozGWsAE-cNc.jpg

cattt 12 августа 2018 | 12:13

testmeter: fly robin fly!

patrikk_1 12 августа 2018 | 12:14

В США стартовала ракета с солнечным зондом...

Петро Порошенко в своём ФБ, поздравил украинцев с этим стартом ракеты. Это космическая победа, написал Порошенко, ещё одно доказательство правильности украинского выбора - Америка с нами.

ura_123 12 августа 2018 | 12:15

testmeter: Пенсионная реформа?
;-)

mikr 12 августа 2018 | 12:19

Это - очередная великая перемога эховских русофобов над ненавистным Путиным.

tv_victim 12 августа 2018 | 12:25

«Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны "Мертвые души", построена Волховская гидростанция, совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь "Уйди-уйди", написана песенка "Кирпичики" и построены брюки фасона "Полпред". В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далек от таких высоких материй. У его обитателей стремление одно - как-нибудь прожить, не испытывая чувства голода.»

«Золотой теленок» И. Ильф и Е. Петров.

piterjanis 12 августа 2018 | 12:25

ну и здорово!

andy66 12 августа 2018 | 12:26

вот что значит правильно освященный объект! )))

al2 12 августа 2018 | 12:28

The Delta IV Heavy (Delta 9250H) is an expendable heavy-lift launch vehicle, the largest type of the Delta IV family and the world's second highest-capacity rocket in operation, with a payload capacity half of SpaceX's Falcon Heavy rocket.[4][5] It is manufactured by United Launch Alliance and was first launched in 2004.[6]The Delta family of rockets was developed by McDonnell Douglas, later United Launch Alliance, and the Delta IV Heavy is heavier lifting version of family compared to smaller rockets like the Delta IV Medium.[7] The Delta IV Heavy can lift 28,370 kg (62,540 lbs) to low earth orbit and 13,810 kg (30,440 lbs) to geostationary transfer orbit.[7] It is a overall 2 stage rocket, with two strap-on boosters, all liquid-fuel rockets.[7] Earth Эта информация для тех , кто думает что используется русская ракета.

tv_victim 12 августа 2018 | 12:29

al2: Освоил копипаст? маладэс! Теперь научись пользоваться онлайн-переводчиком.

a_and_ts Александр Симо 12 августа 2018 | 12:32

tv_victim: Куда полезней вам научиться читать.

adl1964 12 августа 2018 | 12:37

Супер новость удачи !!!

Надеюсь увидеть на солнце барельеф нашего солнцеликого.

Роскосмос гадает, есть ли на спутнике воск?

(комментарий скрыт)

don_ballon 12 августа 2018 | 12:44

Зато у нас Роскосмос. Рос-рос, рос-рос, на и не вырос...

chimp2013 12 августа 2018 | 12:47

Не удивлюсь, если пропагандисты Кремля сообщат, что США собираются прикрыть зондом часть солнца, дабы испепелить или охладить Россию.

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