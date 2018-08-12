В США стартовала ракета с солнечным зондом...

Над созданием аппарата работали многие годы.

Солнечный зонд назвали в честь выдающегося современного астрофизика Юджина Паркера. Впервые в истории аппарату НАСА дали имя ученого при его жизни. Автоматический аппарат должен приблизиться к Солнцу на расстоянии около 6 миллионов километров от его поверхности – это меньше 5 диаметров Солнца. Так близко к нашей звезде не подлетал еще ни один зонд. Аппарат будет подвергаться экстремальным температурам, поэтому снабжен большим тепловым щитом. Под ним сложная электроника — камера, прибор для измерения магнитного и электрического поля в атмосфере Солнца, а также два инструмента для измерения и наблюдения за частицами «солнечного ветра». Для запуска зонда размером с небольшой автомобиль одну из самых мощных в мире ракет Delta IV Heavy оснастили дополнительной третьей ступенью.

Стоимость проекта – полтора миллиарда долларов. Полученные в будущем данные будут нужны для подготовки пилотируемых полетов за пределы Земли.