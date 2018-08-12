Более полутысячи человек в Барнауле исключили из программы социальной помощи
Большинство из них составляют семейные пары, много лет ждавшие получение сертификата на покупку жилья.
Из очереди на получение частичной компенсации на покупку жилья удалили тех, кто достиг 35 лет. Все дело в том, что они больше не отвечают критериям государственной программы социальной помощи. Об этом барнаульскому изданию «Наши новости» рассказал представитель общественной организации «Гражданский патруль» Игорь Берг. По его словам, сотни людей, в том числе и исключенные из программы, ждали помощи около 8 лет. Молодые семьи надеялись получить жилищные сертификаты: по ним из бюджета возмещается от 30 до 45% стоимости новых квартир. При этом если раньше власти Барнаула выдавали по 800 сертификатов в год, то в этом году их удалось получить лишь 26 семьям, пишут «Наши новости». Программа при этом оканчивается уже через три года, а исключений не делается даже для многодетных семей. Как отмечается, барнаульцы уже обратились с письмом к и.о. губернатора Алтайского края Виктору Томенко, требуя найти деньги на реализацию программы социальной помощи.
За пять лет бюджет программы помощи молодым семьям в Алтайском крае сократился в 20 раз – до 31 млн рублей в год, пишет Радио Свобода.
Комментарии24
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ramil1981 12 августа 2018 | 12:03
Здравствуйте!
Такая же ситуация в Башкирии, в г.Стерлитамак. На момент включения в подпрограмму "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" в 2015 году, наша семья полностью удовлетворяла всем условиям программы. В 2017 году пришло письмо об исключении нашей семьи из программы, так как мне исполнилось 36 лет. При этом в самой программе ничего про механизм исключения не сказано.
viktorova 12 августа 2018 | 12:10
Гибридная война путина против населения России продолжается.
cobakevich 12 августа 2018 | 12:19
viktorova:
И ведет эту войну жидомасонский сионизм под руководством Ельцинской еврейской своры, а путин здесь обычная пешка , которой командуют из вашингтонского обкома.
ura_123 12 августа 2018 | 12:27
cobakevich: В жидомасонский сионизм( масло масляное и гораздо более лучше) не совсем вписывается гармонист Ролдугин! Хотя конечно же по Ротенбергам и Абрамовичам с Дворковичами вопросов нет.
nns33 12 августа 2018 | 12:10
ramil1981: При этом в самой программе ничего про механизм исключения не сказано. ===== на это и рассчитано было!
patrikk_1 12 августа 2018 | 12:10
Более полутысячи человек в Барнауле исключили из программы социальной помощи...
Срочно снаряжайте группу журналистов, во главе с Володей Рыжковым, и отправляйте их в Барнаул снимать фильм про аферу века, пока вас не опередил ЦУР Мишки Ходорковского.
danko1 12 августа 2018 | 12:10
ramil1981: Деньги нужны в первую очередь на виолончели, очередные дворцы для власти и на войны в Донбассе, Сирии ЦАР, чтобы россияне своё "величие" чувствовали и патриотическую скрепу имели.
Когда Россию уравняли с Путиным, то остальным, которых власть считает рабами, рассчитывать нечего.
Пусть величием Путина, его дворцами гордятся, обитая в трущобах.
patrikk_1 12 августа 2018 | 12:21
danko1:
Ты что хочешь сказать, что русскоязычных людей на востоке Украины надо было бросить на съедение украинской националистической свинье?
viktorova 12 августа 2018 | 12:25
patrikk_1: русская свинья своих русскоязычных людей в России уже давно поедает.
danko1 12 августа 2018 | 12:25
patrikk_1: Почему свой бред патрик не подписал подписью "нацист"?
И как всегда, портянкам на Россию, о которой идет речь, наплевать.
Переводят свой бред, стрелки, на Украину.
patrikk_1 12 августа 2018 | 12:33
danko1:
Мне не наплевать на Россию, а вот украинским нацистам, которые здесь пишут комментарии в поддержку барнаульцев, мало что наплевать на проблемы россиян, бандеровцы мечтают чтобы мы все сдохли.
natalia2108 12 августа 2018 | 12:35
patrikk_1: украинской националистической свинье?
Патрик, у вас, пригожинских, видать, тоже сокращение бюджета, как и в барнаульской социалке-смотрю, куда-то накрылась "школьница" и другие матёрые тролли.Ты один, как многостаночник, на всех ветках смердишь с утра до ночи. Остановись, отдохни, твой усталый разум рождает чудовищ.
kamen_12 12 августа 2018 | 12:11
ramil1981: Найди работу! До 35 ещё дети, а после 60 уже пенсионеры! И всех Путин обокрал!
seryj_wolk 12 августа 2018 | 12:06
Очень похоже на морковку перед носом осла, которую можно легко забрать и повесить ослу другому. Так же делают и рфикам. Не ослы ли они?
sparky 12 августа 2018 | 12:12
ждали помощи около 8 лет.
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Мы устали отвашего ожидания - сказали в руководстве Алтая.
cobakevich 12 августа 2018 | 12:15
Охренели эти молодые семьи !
Вон у Путина тоже "молодая семья" , и не одна , он же в Барнауле помощи не просит у Собеса, ему уже 65 , а он как молодой раб на галерах - даже на пенсию выходить не собирается !
Идите работайте суки, и детей побольше плодите, чтоб было кому Путина защищать от вас наймиты и бездельники !
kamen_12 12 августа 2018 | 12:17
cobakevich: Путин в 35 вроде шпионом в ГДР работал, помощи не просил, работу имел, чего и тебе желаю.
cobakevich 12 августа 2018 | 12:26
kamen_12:
Дебил, эти ублюдки как жили на всем готовом, так и продолжают обворовывать государство, какая у этой серой мыши была "работа" ?
Завклубом в Дрездене и стучать на сослуживцев , за что его и выперли из КГБ ...
Ну ты и ублюдок, он сирот и пенсионеров обворовывал с Собчаком на пару, за что и был назначен "наследником"
Таким место на вышке и сто лет расстрела, как и тебе пидар гнойный.
ura_123 12 августа 2018 | 12:30
kamen_12: И ты попробуй найти другую работу кроме как выносить вёдра с объедками из пригожинской кухни.
lager23 12 августа 2018 | 12:20
Денег не хватает на воровство, клептократия выживает за счёт эксплуатации человеческого ресурса и прямого грабежа!
Мерзкое время конец путинизма...
keep_moving 12 августа 2018 | 12:29
"Требуя найти деньги".... все это было бы смешно, если бы это не были люди моложе 35 лет, судя по всему. Деньги не находят, а зарабатывают. В России молодежь тоже уже привыкла к тому, что деньги раздает какое-то мифическое государство. О каком налогоплательщике можно говорить?(((
cobakevich 12 августа 2018 | 12:47
keep_moving:
Ты дебил ублюдочный, здесь в этом нищем воровском государстве все ПАШУТ по 12 часов в сутки, за что получают пайку черного хлеба, здесь хоть усрись, но больше "прожиточного минимума" который ниже уровня нищеты никто тебе платить не будет.
РАБОТЫ в этой нищей стране нет, не только тем кто пережил 45 лет, но и молодежи , которая только вышла из за парты...
Ты пидар гнойный иди ка поработай на дядю за копейки, чтоб не сдохнуть от голода, потом вякай дебил продажный...
vladislav 12 августа 2018 | 12:29
Да не надо скулить, Крым-то ВАШ! Вот и радуйтесь! Да, и Сирия - ВАШ.
i_c_e 12 августа 2018 | 12:46
Да это с советских времён продолжается. Помню, тоже десятилетия стояли в очереди, соответствуя всем требованиям на увеличение площади, пока дед не умер. Тут сразу и «улучшились» жилищные условия. И многих таких знаю.
По-человечески все эти программы, раз уж существуют, должны "на момент вступления" требования фиксировать. А они ещё и менять умудряются «на лету» — как в Питере было с «успешным расселением коммуналок».
Ничего нового.