Более полутысячи человек в Барнауле исключили из программы социальной помощи...

Большинство из них составляют семейные пары, много лет ждавшие получение сертификата на покупку жилья.

Из очереди на получение частичной компенсации на покупку жилья удалили тех, кто достиг 35 лет. Все дело в том, что они больше не отвечают критериям государственной программы социальной помощи. Об этом барнаульскому изданию «Наши новости» рассказал представитель общественной организации «Гражданский патруль» Игорь Берг. По его словам, сотни людей, в том числе и исключенные из программы, ждали помощи около 8 лет. Молодые семьи надеялись получить жилищные сертификаты: по ним из бюджета возмещается от 30 до 45% стоимости новых квартир. При этом если раньше власти Барнаула выдавали по 800 сертификатов в год, то в этом году их удалось получить лишь 26 семьям, пишут «Наши новости». Программа при этом оканчивается уже через три года, а исключений не делается даже для многодетных семей. Как отмечается, барнаульцы уже обратились с письмом к и.о. губернатора Алтайского края Виктору Томенко, требуя найти деньги на реализацию программы социальной помощи.

За пять лет бюджет программы помощи молодым семьям в Алтайском крае сократился в 20 раз – до 31 млн рублей в год, пишет Радио Свобода.